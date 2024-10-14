長壽之道 ｜ 心跳愈慢愈長壽？研究發現：每分鐘心跳少過一個次數長命9年！醫生教你降低心跳8招！

心跳慢的人可能更長壽！談及心臟病誘因，很多人都會馬上聯想到三高問題，但其實暗藏「第四高」——心跳。有研究指出，心率越低的人更長壽，其指標是以計算每分鐘的心跳次數為依歸。對此，台灣有醫生建議8招減緩心跳，指出除情緒因素之外，飲食作息同樣會在無形中加快心跳，威脅健康。

長壽秘密｜長壽指標：每分鐘心跳 < 60次

台灣重症科醫生黃軒在其Facebook專頁發文，指出心跳快慢與壽命息息相關，一般成年人在靜止的情況下，每分鐘心跳約60至100次。在動物界中觀察到，心跳慢的物種，壽命相對較長。黃軒醫生引用一項巴黎研究，指出每分鐘心跳多於90次的人士，平均壽命為70.27歲；而每分鐘心跳少於60次的人士，平均壽命竟然增加9年至79.3歲。

長壽秘密｜每分鐘心跳多10次 死亡風險恐增高達25%

研究團隊更發現，每當心跳增加10下，死亡風險平均增加25%。另有佛萊明漢研究亦指出，女性一般比男性長壽5年，而每當心跳增加10次，男士的死亡率風險增加9%至19%；女士則增加4%至15%。

長壽秘密｜8招降低心跳延壽

對此，黃軒醫生得出結論，指出降低靜止心率是長壽其中一個關鍵，建議以下8招降低心跳延壽：

8招降低心跳

1. 有氧運動

☑ 定期進行有氧運動

● 如慢跑、游泳、騎自行車等

☑ 有助於增強心臟功能,降低心率

★ 每周至少進行150分鐘的中等強度運動

★ 或75分鐘的高強度運動

2. 控制體重

☑ 維持健康的體重減輕心臟的負擔

3. 減少壓力

⚠ 長期壓力會使心跳一直升高

⇨ 心血管易出問題

☑ 冥想、深呼吸練習、瑜伽等方式疏導壓力

4. 戒煙戒酒

⚠ 吸煙和過量飲酒加速心跳

5. 健康飲食

☑ 富含蔬菜、水果、全穀類、魚類和健康脂肪（如橄欖油、堅果等）的飲食

☑ 降低血壓和心率

☑ 減少了心血管疾病風險

6. 充足睡眠

☑ 缺乏睡眠的人交感神經易處於高亢狀態

● 心跳一直都會居高不下

● 成年人應保持7-9小時的睡眠時間

7. 咖啡和茶

● 攝入咖啡因會短暫提升心率

● 過量飲高咖啡因含量飲料會使心跳加速

☑ 適度的飲用有助於保持心臟健康

8. 定期監測心跳

● 瞭解自己的健康狀況

☑及早發現心臟異常，及時採取措施

資料來源：台灣外科醫生 黃軒

轉載自晴報