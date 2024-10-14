歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪 即睇30周年慶特輯
香港好去處
全港注視！定存息率比較神器
有種生活
陰宅風水解構
易經看世界 世界風雲變
香港好去處
Highlight:
立即讚好etnet全新Facebook專頁！
【全新頻道】etnet香港好去處，掌握全港最齊盛事活動
【etnet30周年連環賞】睇住賞LAURASTAR IGGI手提消毒掛燙機 (價值HK$2,280)
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
雙櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
加密貨幣
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
社創SoIN
專題
新聞
圈中人語
社區項目
社企廊
Video
頭頸癌 ｜ 美國研究發現：口腔18種細菌可增患頭頸癌風險達5成！專家：做齊3件事可減患癌風險！
健康Tips
醫生解說
心臟病
其他癌症
防癌有方

頭頸癌 ｜ 美國研究發現：口腔18種細菌可增患頭頸癌風險達5成！專家：做齊3件事可減患癌風險！

健康解「迷」
健康解「迷」

　　防癌可以從個人衛生入手。近日一項美國研究指出，保持口腔衛生和健康能夠有效降低患頭頸癌機率。研究指出，口腔細菌可多達幾百種，而當中有18種增加患癌機率高達50%。

 

口腔健康｜18種口腔細菌增患癌機率

 

　　綜合外媒報道，美國紐約大學研究團隊早前在《美國醫學學會腫瘤學期刊》發表一項研究，以追蹤美國16萬人的飲食、生活方式和病史資料，研究中受試者需要提供唾液樣本作檢測及保存。在隨後追蹤的15年期間，有236人確診罹患頭頸部鱗狀細胞癌。研究人員將患癌者的口腔微生物與458名未罹癌的受試者的樣本對比，發現當中有13種口腔常見細菌增加患癌機率30%，再加上牙周病常見的5種細菌，患上頭頸癌風險高達50%。

 

口腔健康｜頭頸癌與口腔衛生息息相關 3大習慣防癌

 

　　研究團隊指出，頭頸癌包括在30多個部位出現腫瘤，當中有9成始於鱗狀細胞，而這種細胞遍佈口腔、鼻腔、喉嚨黏膜、甲狀腺和喉頭。然而近年確診口腔癌的病人有年輕化且上升趨勢，專家認為成因可能與性行為、從皮膚接觸傳播的人類乳突病毒（HPV）有關。專家亦引用新研究，指出有吸食大麻習慣的人士患上頭頸癌風險相較不吸食者高出3.5倍至5倍。

 

　　故此，研究團隊建議保持口腔衛生和健康有效降低患癌機率，如早晚刷牙、用牙線以及定期做牙科檢查。過往已經有多項研究證實，有牙周病會連帶增加患上糖尿病、高血壓、心臟病和失智症的風險。

 

口腔健康｜口腔癌3大表徵

 

　　台灣耳鼻喉科醫生吳昭寬曾經指出，男性口腔癌的比例逐年增加，男士需要特別注意自身的身體變化；他引述台灣研究指，有三成的頭頸癌患者與人類乳頭瘤病毒（HPV）感染有關，他提醒每人都有八成機率感染HPV，呼籲民眾接種疫苗減少感染機會。

 

　　口腔癌是指口腔出現惡性腫瘤，當中鱗狀上皮癌屬最常見，佔口腔癌個案的85%。台灣家庭醫學科醫生王健宇曾表示，口腔癌病發前會有3大表徵：

 

口腔癌3大表徵

 

白斑

常發生於舌頭或 頰黏膜，白斑分佈 不均勻且厚實，屬於癌症的前驅狀況。

 

紅斑

同樣分佈不均勻且厚實，屬於細胞退化如合併組織退變現象，癌化機率高。

 

口腔黏膜下纖維化

代表本來已有的慢性發炎仍未痊癒，嚴重時無法 把嘴巴張大、影響進食功能，有機會已有癌症病變。

 

資料來源：家庭醫學科醫生王健宇 健康2.0

 

口腔健康｜5大原因增口腔癌病變風險

 

　　本港耳鼻喉專科醫生黃德彰曾接受本報訪問時，指口腔癌患者會一直生痱滋（口腔潰瘍）或者感覺口腔有突起物，傷口卻未必會感到疼痛。在治療方面，需視乎腫瘤是集中口腔還是已經擴散全身，如果集中在口腔的話，可以透過手術、電療及化療去治療；如果已經擴散，可治療的機會就較小，當中有5大原因會增加口腔病變風險：

 

5大原因增加口腔病變風險

 

有吸煙習慣

有飲酒習慣

個人口腔衛生差

頻繁吃刺激性食物（如辛辣食物）

病毒或細菌感染（如人類免疫缺陷病毒（HPV））

 

資料來源：耳鼻喉專科醫生黃德彰

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#養生#癌症#痱滋#牙周病#HPV#紐約#心臟病#口腔癌#頭頸癌#口腔健康#腫瘤科#耳鼻喉科#牙科#刷牙#牙科檢查#牙線#糖尿病#失智症#高血壓
Add a comment ...Add a comment ...

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處