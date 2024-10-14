頭頸癌 ｜ 美國研究發現：口腔18種細菌可增患頭頸癌風險達5成！專家：做齊3件事可減患癌風險！

防癌可以從個人衛生入手。近日一項美國研究指出，保持口腔衛生和健康能夠有效降低患頭頸癌機率。研究指出，口腔細菌可多達幾百種，而當中有18種增加患癌機率高達50%。

口腔健康｜18種口腔細菌增患癌機率

綜合外媒報道，美國紐約大學研究團隊早前在《美國醫學學會腫瘤學期刊》發表一項研究，以追蹤美國16萬人的飲食、生活方式和病史資料，研究中受試者需要提供唾液樣本作檢測及保存。在隨後追蹤的15年期間，有236人確診罹患頭頸部鱗狀細胞癌。研究人員將患癌者的口腔微生物與458名未罹癌的受試者的樣本對比，發現當中有13種口腔常見細菌增加患癌機率30%，再加上牙周病常見的5種細菌，患上頭頸癌風險高達50%。

口腔健康｜頭頸癌與口腔衛生息息相關 3大習慣防癌

研究團隊指出，頭頸癌包括在30多個部位出現腫瘤，當中有9成始於鱗狀細胞，而這種細胞遍佈口腔、鼻腔、喉嚨黏膜、甲狀腺和喉頭。然而近年確診口腔癌的病人有年輕化且上升趨勢，專家認為成因可能與性行為、從皮膚接觸傳播的人類乳突病毒（HPV）有關。專家亦引用新研究，指出有吸食大麻習慣的人士患上頭頸癌風險相較不吸食者高出3.5倍至5倍。

故此，研究團隊建議保持口腔衛生和健康有效降低患癌機率，如早晚刷牙、用牙線以及定期做牙科檢查。過往已經有多項研究證實，有牙周病會連帶增加患上糖尿病、高血壓、心臟病和失智症的風險。

口腔健康｜口腔癌3大表徵

台灣耳鼻喉科醫生吳昭寬曾經指出，男性口腔癌的比例逐年增加，男士需要特別注意自身的身體變化；他引述台灣研究指，有三成的頭頸癌患者與人類乳頭瘤病毒（HPV）感染有關，他提醒每人都有八成機率感染HPV，呼籲民眾接種疫苗減少感染機會。

口腔癌是指口腔出現惡性腫瘤，當中鱗狀上皮癌屬最常見，佔口腔癌個案的85%。台灣家庭醫學科醫生王健宇曾表示，口腔癌病發前會有3大表徵：

口腔癌3大表徵

白斑

常發生於舌頭或 頰黏膜，白斑分佈 不均勻且厚實，屬於癌症的前驅狀況。

紅斑

同樣分佈不均勻且厚實，屬於細胞退化如合併組織退變現象，癌化機率高。

口腔黏膜下纖維化

代表本來已有的慢性發炎仍未痊癒，嚴重時無法 把嘴巴張大、影響進食功能，有機會已有癌症病變。

資料來源：家庭醫學科醫生王健宇 健康2.0

口腔健康｜5大原因增口腔癌病變風險

本港耳鼻喉專科醫生黃德彰曾接受本報訪問時，指口腔癌患者會一直生痱滋（口腔潰瘍）或者感覺口腔有突起物，傷口卻未必會感到疼痛。在治療方面，需視乎腫瘤是集中口腔還是已經擴散全身，如果集中在口腔的話，可以透過手術、電療及化療去治療；如果已經擴散，可治療的機會就較小，當中有5大原因會增加口腔病變風險：

5大原因增加口腔病變風險

有吸煙習慣

有飲酒習慣

個人口腔衛生差

頻繁吃刺激性食物（如辛辣食物）

病毒或細菌感染（如人類免疫缺陷病毒（HPV））

資料來源：耳鼻喉專科醫生黃德彰

轉載自晴報