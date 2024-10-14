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水果健康 ｜ 40歲女胸悶心悸送院證患急性心肌梗塞！每日食過量水果惹禍？醫生籲不宜食超過呢個分量！
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水果健康 ｜ 40歲女胸悶心悸送院證患急性心肌梗塞！每日食過量水果惹禍？醫生籲不宜食超過呢個分量！

健康解「迷」
健康解「迷」

　　凡事都不宜過量！台灣一名40歲女子因胸悶心悸入院，驚揭患上急性心肌梗塞，醫生事後了解詳情，得悉女子為健康每日食足9份水果，導致體內1指標長期過高，疑因此誘發心肌梗塞。醫生強調指，水果每天攝取量其實不能太多，所謂「蔬果579」的飲食指標中，水果食量亦有所講究，不宜過量。

 

健康飲食｜40歲女生活健康 某日突患心肌梗塞入院

 

　　台灣營養醫學醫生劉博仁日前於當地健康節目「小宇宙大爆發」 分享上述案例，指該名女子於銀行工作，平日生活簡單，早前因胸悶心悸入院，結果驚揭患上急性心肌梗塞，需要放入血管支架。

 

　　事主出院後前住劉醫生診所求助，指自己已於飲食中多吃蔬果，不解為何仍會出現心肌梗塞。劉醫生查看對方體檢報告，發現她近5、6年的三酸甘油脂都維持於500至600mg/Dl，相較正常值應在150 mg/Dl以下高出數倍。

 

健康飲食｜日食9份水果 1成分恐增血管疾病風險

 

　　事主向劉醫生坦言，自己並不知道三酸甘油脂過高會出現問題，過去一直聽從電視節目教導，遵循「蔬果579」的飲食法則，不知為何仍會出現健康問題。劉醫生細問下，才發現事主每日吃9份水果，水果分量比蔬菜吃得更多。

 

　　劉醫生見狀解釋指，所謂「蔬果579」其中水果含量大約為1日2份、2個拳頭般大小，其他分量則需要攝取蔬菜。由於水果所含有的果糖會增加三酸甘油酯，可能會導致動脈硬化與心血管疾病，因此不宜過量。

 

健康飲食｜蔬果579原則

 

　　營養師高敏敏過去曾指出，多攝取蔬果的好處除了包括含有助排便順暢的膳食纖維，另一重點就是「植化素」。植化素有助抗自由基和抗氧化，具有抑制癌細胞分裂的效果，而大家可以透過各式各樣的蔬果去攝取各種植化素和營養，保持身體健康。那麼每日應該攝取多少蔬果份量？營養師就分享「蔬果579原則」，幫助大家參考計算攝取量：

 

蔬果579原則

 

12歲以下兒童

5 = 3份蔬菜 + 2份水果

 

12歲以上女性

7 = 4份蔬菜 + 3份水果

 

青少年+男性

9 =  5份蔬菜 + 4份水果

 

蔬果類：

1份約100克／煮熟後8分滿碗

 

水果類：

約1個拳頭大小／8分滿碗

 

資料來源：高敏敏 營養師

 

　　高敏敏強調，「沒有一種食物會包含所有植化素」，故此建議大家各式各樣的蔬果都要平均攝取，才能確保吸收到植化素和保持營養均衡。

 

健康飲食｜彩虹飲食法

 

　　高敏敏同時分享「彩虹飲食法」：

 

紅色：茄紅素+花青素

功效：強化心血管、避免泌尿道感染

蔬菜：牛番茄、紅椒

水果：紅莓、西瓜

 

橙色：類胡蘿蔔素

功效：強化心血管、提高免疫力

蔬菜：紅蘿蔔、南瓜

水果：木瓜、柿

 

黃色：類黃酮素+葉黃素 + 玉米黃素

功效：保護眼睛健康

蔬菜：黃椒、粟米筍

水果：菠蘿

 

綠色：葉綠素 + 維他命B群 + 類胡蘿蔔素

功效：護肝排毒、提升代謝、助減重

蔬菜：綠葉蔬菜類

水果：牛油果、番石榴、奇異果

 

紫色：花青素、酚酸類、白藜盧醇

功效：維持記憶力、抗老化、加強泌尿系統健康

蔬菜：茄子

水果：藍莓、桑椹

 

白色：含硫化合物、多酚

功效：提高免疫力、顧肺、降膽固醇

蔬菜：白蘿蔔

水果：香蕉

 

資料來源：高敏敏 營養師

 

健康飲食｜4大長壽飲食原則

 

　　一項2023年發表在《Nature Food》關於長壽飲食的國際研究報告中，團隊曾綜合出長壽飲食的原則，指出持之以恆地奉行就健康飲食，就能夠對身體帶來好處：

 

長壽飲食4大原則

 

少量精製穀物 + 加工肉類

較少的雞蛋、紅肉、含糖飲料

大量的牛奶、奶製品、蔬菜、堅果、豆類

攝入適量的全穀物、水果、魚、白肉

 

資料來源：英國BioBank數據庫之長壽飲食研究

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#養生#食用安全#心肌梗塞#動脈硬化#醫生#蔬果#營養師#台灣#水果#三酸甘油脂#果糖#健康飲食#心臟科#營養
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