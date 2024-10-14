歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪 即睇30周年慶特輯
香港好去處
全港注視！定存息率比較神器
有種生活
陰宅風水解構
易經看世界 世界風雲變
香港好去處
Highlight:
立即讚好etnet全新Facebook專頁！
【全新頻道】etnet香港好去處，掌握全港最齊盛事活動
【etnet30周年連環賞】睇住賞LAURASTAR IGGI手提消毒掛燙機 (價值HK$2,280)
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
雙櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
加密貨幣
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
社創SoIN
專題
新聞
圈中人語
社區項目
社企廊
Video
腦退化 ｜ 認知障礙長者實測！日本研究發現長者每日飲一種茶可改善及預防腦退化！還有效防癌、中風改善睡眠？飲幾杯才有效？
健康Tips
食得有營
長者疾病
防癌有方
中風

腦退化 ｜ 認知障礙長者實測！日本研究發現長者每日飲一種茶可改善及預防腦退化！還有效防癌、中風改善睡眠？飲幾杯才有效？

健康解「迷」
健康解「迷」

　　隨著年齡增長，大腦可能也會出現衰退。有日本研究發現，經常飲1種茶可有效減低患上腦退化的風險，每日一杯即可見效。除此之外，適度飲用該種茶還有助改善睡眠品質，甚至防癌防中風。

 

腦退化｜抹茶對大腦有3大好處

 

　　來自日本的研究團隊8月30日在國際期刊《PLOS ONE》發表研究，招募了99位、年齡介乎60至85歲的長者。其中，有64人出現主觀認知能力下降，包括意識模糊或記憶喪失惡化等症狀；另外有35人則有輕度認知障礙，比起同齡人可能出現更頻繁的記憶或思考障礙。

 

　　研究人員將受試者隨機分配到抹茶組（49人，每日攝取2克抹茶粉，約可沖泡1杯抹茶）與安慰劑組（50人，每日服用安慰劑），使用類澱粉PET掃描檢測受試者的腦部情況，特別針對年齡超過75歲者、以及攜帶「APOEε4」阿茲海默症風險基因者。此外，所有受試者皆接受至少4項問卷調查、磁力共振（MRI）測試、單光子射出電腦斷層掃描（SPECT）測試，以及血液測試等，以釐清其認知功能的喪失程度。

 

　　在經過12個月的測試後，研究結果發現，抹茶對大腦的功能有不同程度的改善，包括：

 

● 有助預防或改善大腦的認知功能下降

● 抹茶中的茶胺酸有助改善睡眠質素

● 提升面部情緒辨識等社會認知能力

 

　　研究作者內田和彥博士表示，經由研究結果可得知，抹茶具有預防失智症的潛力；儘管其含有咖啡因可能干擾睡眠，但抹茶中的「茶胺酸」亦被認為有助於改善睡眠品質。

 

　　此外，抹茶所含的兒茶素和茶胺酸含量較高，可能優於傳統綠茶，特別是對抑制認知衰退、改善睡眠方面具有潛力。

 

　　抹茶的攝取可能成為失智症預防策略的一部分，因為它並不難取得，且融入日常飲食相對容易。

 

　　不過，本研究存在樣本數過低、種族多樣性不足等局限，未來應使用更客觀的睡眠測量方法，評估抹茶攝取與睡眠品質、面部表情辨識的關聯性。

 

腦退化｜抹茶5大功效

 

　　天然抹茶功效甚多，除了改善認知能力外，適量飲用還對人體健康帶來以下好處：

 

抹茶5大功效

 

1. 促進心血管健康

曾有研究指，抹茶含有的兒茶素被證實可對抗動脈粥樣硬化、防止斑塊積聚、預防心臟組織增厚等正面效果。

 

2. 抗氧化

有研究指出，抹茶含有的類黃酮具抗氧化特性，可減少身體發炎。另外，兒茶素也是一種抗氧化劑。

 

3. 預防胃癌

有研究指出，飲用抹茶與較低的胃癌風險有關，其中抹茶的兒茶素等營養素有助降低患上胃癌風險。

 

4. 有助減肥

有研究指出，抹茶可增加能量消耗和脂肪氧化，減少脂肪生成和脂肪吸收，並有助減輕體重。

 

5. 促進皮膚健康

有研究指出，抹茶粉與綠茶有助於促進皮膚健康。抹茶中的特定成分或有助促進局部皮膚再生、傷口癒合或治療某些上皮細胞病變，例如口瘡性潰瘍、牛皮癬、酒糟鼻等。

 

資料來源：日本研究《PLOS ONE》

 

　　不過，攝取過量抹茶可能會導致胃部不適，應避免在空腹狀態下飲用。另外，抹茶含有一定量的咖啡因，如有失眠或睡眠問題者，也應斟酌飲用量，建議避免於下午或夜間時段飲用，以免影響睡眠。

 

轉載自晴報

 

Tags:#腦退化#養生#健康問題#網絡熱話#健康#腦神經科#健康研究#抹茶#營養#癌症#中風#睡眠質素#老人科#認知障礙#認知能力
Add a comment ...Add a comment ...

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處