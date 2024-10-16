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是這樣遇上了MAN Investments
親子關係

是這樣遇上了MAN Investments

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　　自從2023年開始，MAN Investments便開始支持機構，不單是給予善款，更是身體力行，組職及推動職員參與義務活動，與我們的宿生接觸及互動，讓宿生感受到社會人士對他們的關心及幫助。

 

　　今年MAN Investments參與我們一同舉辦的三個活動，分別是2024年8月份的保齡球活動、11月份兒童之家的活動及2025年2月RUN FOR CHILDREN的活動。

 

是這樣遇上了MAN Investments

 

　　2024年8月28日活動當天，賽馬會馬可紀念之家、石壁宿舍和兒童之家（厚德及樂富）一共45位宿生和13位職員，聯同 MAN Investments的12位員工，一齊到黃埔保齡球場大玩特玩。

 

　　當天透過MAN Investments年度捐款，我們租用12條保齡球道，而本機構執行委員會委員陸衛光醫生和籌募及公共關係委員會增選委員關麗萍女士更撥冗一同參加，除支持宿生外，更表示對MAN Investments的欣賞及認同。

 

　　當日MAN Investments的員工除親自教大家碌保齡的秘訣，與眾宿生同樂外，令我印象最深刻的那一幕，是MAN Investments其中一位高層女同事，彎著腰細心的教導一位年幼的女宿生如何碌保齡，望著她們的背影，就像看見一位母親細心照料女兒的那樣，讓我感受到那份真誠與關心，令我久久不能忘懷那份愛與溫柔。

 

是這樣遇上了MAN Investments

 

　　MAN investments為讓宿生享受開心難忘的一天，更慷慨地為宿生預備了豐富的下午茶，只求宿生們吃得快樂，他們的細心可見一斑。

 

　　MAN Investments員工的真誠投入深深地打動我們，使我們忘卻工作的沉重。看見人與人之間純真的互動，歸途上人人臉上都掛著滿足的笑容，使人心滿意足了。

 

　　期待下次與MAN Investments再一起創造更多美好回憶！

 

Tags:#MANInvestments#義務工作#支持#保齡球#愛#親子關係
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