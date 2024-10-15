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致癌食物 │ 美國癌症營養師公開自己 絕不會吃10大致癌食物黑名單！一種公認健康飲品竟然有份？
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致癌食物 │ 美國癌症營養師公開自己 絕不會吃10大致癌食物黑名單！一種公認健康飲品竟然有份？

健康解「迷」
健康解「迷」

　　飲食均衡與健康攸關，一不小心恐癌從口入。美國有癌症營養師分享自己口袋清單，將10種常見食物列入黑名單，當中包括香腸、糖，甚至連一種公認健康的飲品都榜上有名！

 

致癌元兇｜癌症營養師列10大食物黑名單

 

　　據英國《每日郵報》報道，美國癌症營養師Nichole Andrews在其社交平台發布短片，公開10種自己絕對不會吃的食物黑名單，當中包括廣為人知的致癌食物，如紅肉、加工肉、香腸、酒精，但竟然包括被公認為健康的一款飲品：

 

10大致癌食物黑名單

 

酒類

● 含乙醇是致癌主因

● 酒精與肝癌、結腸癌、乳癌等多種癌症

 

辣肉腸薄餅

● 加工肉類增加大腸癌風險

 
火腿／午餐肉

● 保存常用到硝酸鹽、亞硝酸鹽

● 會傷害腸道細胞

● 可能導致癌變

● 加工肉品可能因高鹽而引起高血壓

 

含糖飲料

● 熱量高，致肥

● 肥胖容易致癌

 

熱狗

● 選擇食用用新鮮豬肉製作的香腸，搭配全麥麵包

 

● 可食用人工甜味劑

● 零熱量的替代品

✩ 安全可以放心食用

 

紅肉

● 每個星期只吃1份紅肉，甚至完全不碰

● 改吃雞肉、火雞肉、魚肉、豆類為主

 

咖啡

不喝特大杯咖啡或加了太多糖的調味咖啡

● 通常喝1小杯 + 半糖

 

白麵包（精緻澱粉）

● 建議吃全穀物

● 降低腸癌、乳癌風險

● 營養更豐富

● 纖維質攝取量增加有助消化

 

植物奶

☑ 對乳製品過敏可以喝

✖不推薦一般人喝植物奶

● 植物奶蛋白質含量相對低

● 少了有助降低罹病風險的營養素

● 牛奶的營養遠高於植物奶

● 富含鈣質 + 降低腸癌風險

 

資料來源：美國癌症營養師 Nichole Andrews

 

致癌元兇｜專家不吃7種「健康」食物

 

　　美國脊椎科醫生兼營養學教授Dr. Eric Berg在其YouTube頻道發布短片，指出7種健康食物不建議常吃。他指出，這7種食物經常被宣傳和標榜為健康食物，但某些加工方法可能影響其營養價值，甚至將原來健康的食物變得不健康，甚至危害身體：

 

專家不吃7種健康食物

 

1. 穀物棒

☑ 含基因改造成分：草甘膦 = 化學農藥

● 有可能致癌

☑ 全穀燕麥≠有機燕麥

☑ 糖漿比一般糖的升糖指數更快

● 1條穀物棒就已經含有28克糖（約7茶匙糖）

 

2. 龍舌蘭糖漿

☑ 糖轉化成糖漿會形成果糖

● 含85%果糖，比蔗糖及玉米糖漿更多

● 肝臟分解果糖=分解酒精

● 影響胰島素分泌，增加患糖尿病和肥胖風險

 

3. 調味乳酪

☑ 製作時加入大量糖（約30克）或味精等調味

● 當蛋白質混合糖 ⇒ 增加壞菌

● 好菌亦無法在胃酸中生存

✩✩ 推薦吃克菲爾乳酪（Kefie）

 

4. 奶精

☑ 奶精比牛奶含更少脂肪

 ⚠ 含反式脂肪（由高果糖糖漿合成）

選購貼士：留意成分

✩ 不含種子油或蔬菜油

✩ 只用普通或有機鮮奶油

 

5. 豆奶

☑ 豆奶含大量雌激素

● 建議適量飲用

● 過量恐刺激乳房發育

 

6. 速食／包裝沙律

☑ 沙律醬是致肥元兇

● 大量植物油和隱藏反式脂肪、澱粉等

☑ 使用化學劑延長保質期 + 殺死細菌恐攝入殘餘物質危害健康

 

7. 早餐穀物或米餅

☑ 膨脹榖物難以消化、分解、及排出體外

● 增加腸道負擔

 

資料來源：美國脊椎科醫生兼營養學教授Dr. Eric Berg

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#健康養生#食用安全#養生#健康飲品#癌症#飲品#健康飲食#營養學#癌症預防#食品安全#食品營養#紅肉#糖#咖啡#植物奶#豆奶#乳製品過敏
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