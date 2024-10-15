90歲婆婆無白內障視力超好 更可輕髮穿針線！專家拆解白內障4大年輕化成因 + 5大關鍵護眼
眼睛健康可透露身體狀況？台灣臨床毒物科護理師譚敦慈母親雖然接近90歲高齡，但仍維持著極佳視力，沒有任何白內障等疾病問題，甚至可以輕鬆穿針引線。醫生指出，白內障近年有年輕化趨勢，其中4大習慣恐成主因，譚敦慈則提出5大關鍵，幫助大家護眼抗視力退化。
譚敦慈日前於當地健康節目「小宇宙大爆發」分享上述病例，指母親已將近90歲但眼睛狀態仍非常好，沒有白內障或任何眼疾，甚至不需要戴眼鏡便可以穿針，相較患有老花的自己視力更好。
眼睛健康｜白內障8大因素
對此，眼科醫生周宗賢則表示，以下8大因素皆可導致白內障提早出現，而譚母視力良好，則證明了她的身體狀況維持良好，因此延緩了眼睛老化情況：
白內障8大因素
糖尿病
甲狀腺功能減退
飲酒
使用類固醇
眼部外傷
過度光照
高度近視
缺乏營養
資料來源：台灣臨床毒物科護理師譚敦慈
眼睛健康｜拆解4大年輕化成因+5大關鍵護眼
眼睛健康與生活作息及飲食健康息息相關關，譚敦慈指近年來白內障有年輕化趨勢，其中成因與年輕人4大生活習慣相關，需要多加注意：
白內障年輕化4大成因
飲含糖飲料
抽煙或喝酒
飲食不均衡
3C產品不離身
《TOPick》、《晴報》
資料來源：台灣臨床毒物科護理師譚敦慈
以下分享5大護眼關鍵，建議大家平日應做好護眼措施，及早作出預防：
5大護眼關鍵
每半年定期
至眼科檢查
每次用眼半小時一 要休息約10分鐘
早睡早起
絕不捱夜
均衡飲食
建議多食護眼食材
例如胡蘿蔔、番薯、鮭魚等
不煙不酒
資料來源：台灣臨床毒物科護理師譚敦慈
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