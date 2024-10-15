90歲婆婆無白內障視力超好 更可輕髮穿針線！專家拆解白內障4大年輕化成因 + 5大關鍵護眼

眼睛健康可透露身體狀況？台灣臨床毒物科護理師譚敦慈母親雖然接近90歲高齡，但仍維持著極佳視力，沒有任何白內障等疾病問題，甚至可以輕鬆穿針引線。醫生指出，白內障近年有年輕化趨勢，其中4大習慣恐成主因，譚敦慈則提出5大關鍵，幫助大家護眼抗視力退化。

譚敦慈日前於當地健康節目「小宇宙大爆發」分享上述病例，指母親已將近90歲但眼睛狀態仍非常好，沒有白內障或任何眼疾，甚至不需要戴眼鏡便可以穿針，相較患有老花的自己視力更好。

眼睛健康｜白內障8大因素

對此，眼科醫生周宗賢則表示，以下8大因素皆可導致白內障提早出現，而譚母視力良好，則證明了她的身體狀況維持良好，因此延緩了眼睛老化情況：

白內障8大因素

糖尿病

甲狀腺功能減退

飲酒

使用類固醇

眼部外傷

過度光照

高度近視

缺乏營養

資料來源：台灣臨床毒物科護理師譚敦慈

眼睛健康｜拆解4大年輕化成因+5大關鍵護眼

眼睛健康與生活作息及飲食健康息息相關關，譚敦慈指近年來白內障有年輕化趨勢，其中成因與年輕人4大生活習慣相關，需要多加注意：

白內障年輕化4大成因

飲含糖飲料

抽煙或喝酒

飲食不均衡

3C產品不離身

《TOPick》、《晴報》

資料來源：台灣臨床毒物科護理師譚敦慈

以下分享5大護眼關鍵，建議大家平日應做好護眼措施，及早作出預防：

5大護眼關鍵

每半年定期

至眼科檢查

每次用眼半小時一 要休息約10分鐘

早睡早起

絕不捱夜

均衡飲食

建議多食護眼食材

例如胡蘿蔔、番薯、鮭魚等

不煙不酒

資料來源：台灣臨床毒物科護理師譚敦慈

轉載自晴報