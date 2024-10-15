骨癌丨陳友分享愛妻曾患骨癌：擴散全身剩數月命！經歷一連串醫療奇蹟康復！即睇骨癌症狀：不明原因骨折要留意！

溫拿樂隊成員之一、現年72歲的陳友，近期為即將公演的音樂劇《娛樂圈夫人》積極宣傳，他接受好友胡楓（修哥）訪問，透露是次音樂劇是受到太太2013年患重病的經歷所啟發，當時醫生一度指太太即將命不久矣。其後太太奇蹟康復，夫妻關係更為緊密，一場大病亦令陳友學懂珍惜眼前人。

陳友日前接受胡楓的網上節目《修哥萬花筒》訪問，提及年青時已因為太太與兒子移民美國，自己獨留港發展；90年代更為了打拼事業於是北上，致長期與太太異地分隔，不知不覺便各自生活了20年。直至太太突然患癌，當時醫生指太太可能只剩下數個月命，才令他驚覺原來已經錯失了倆口許多相處的時光，亦辜負了等了自己多年的太太。

我哋咪一路各有各過自己生活，直到佢病咗，醫生話佢得番幾個月命....望住默默等咗你40年嘅女人，突然發覺佢要死，嗰種難過令我改變好多。

慶幸，經過一連串治療，太太其後竟奇跡康復，令他十分感恩，亦令自己多年來一直向外界分享這「神蹟」，而將於12月公演的《娛樂圈夫人》便是由此衍生。陳友指經歷了太太患重病一事，他才明白過去追求的名利其實不是真的如此重要，現在的他學懂了把握當下，更珍惜與太太相處的時光。

陳友日前現身胡楓的網上節目《修哥萬花筒》受訪，指年青及90年代時，因移民及工作，自己與妻子長期異地分隔。(影片截圖)

陳友指妻子後來患重病，當時醫生指她命不久矣，令他非常痛心。(影片截圖)

慶幸，經過一連串治療，太太其後竟奇跡康復，令他十分感恩，亦令自己多年來一直向外界分享這「神蹟」。(影片截圖)

10年後，太太奇跡康復，12月公演的《娛樂圈夫人》便是以此為藍本。(影片截圖)

因按腳發現患骨癌

據了解，查小欣過去曾指陳友太太Pauline患的癌症屬骨癌一種，多年前他太太因腳痛，於是與陳友去做腳底按摩，卻竟被按斷了兩條骨。經過一番檢查，醫生才診斷他太太患了骨癌，導致太太全身骨脆，醫生甚至宣布了陳太的大限，壽命短則幾個星期，長則只有幾個月。

患者存活率只約3成

兒童癌症專家、中文大學兒科學系教授李志光曾接受TOPick訪問時指出，骨癌中的「骨肉瘤」，可分為「局部性」和「擴散性」。「局部性骨肉瘤」只局限於某一個位置，患者存活率約為70%；但「擴散性骨肉瘤」顧名思義，腫瘤會經淋巴擴散到其他地方如骨和肺等部位，存活率僅約30%。

骨肉瘤在本港並非常見。李志光指出，骨肉瘤通常會長在膝蓋的周圍，常見徵狀包括骨頭或關節疼痛、腫脹等。過往曾每年接收約10宗此病例，罹患者大多為兒童。患童中也只有約20%患「擴散性骨肉瘤」，可見是一種罕見癌症。

骨癌症狀

根據台灣癌症基金會資料，骨癌是由骨骼系統長出的惡性腫瘤，而骨骼系統包括骨頭、軟骨、骨髓及其中的血管和結締組織，並可分為「骨骼腫瘤」與「軟組織腫瘤」。

骨癌常見症狀

持續性疼痛

因為骨膜被腫瘤撐開而疼痛，是最常見症狀，尤其是夜間，症狀出現約3-4個月，甚至有超過6個月之久。多數青春期患者表示膝蓋疼痛而沒有明顯的外傷病史。

組織腫脹

良性腫塊通常可出現很久，但成長速度不快且比較小，皮膚外觀良好；惡性腫塊則可能會迅速長，且會出現局部皮膚腫脹、潰爛。

運動功能障礙

可能與疼痛式腫瘤刺激到肌肉或神經系統或發生病理性骨折而造成運動功能的障礙。

神經系統障礙

因為腫瘤壓迫神經造成，必須觀察是否有神經急症，必要時需施行緊急手術，也可能出現排泄功能障礙。



病理性骨折

平時沒有明顯疸狀的患者，突然不明原因或輕度外力而發生骨折，表不骨骼己被癌細胞嚴重破壞。

其他症狀

如疲倦、厭食、體重減輕等，這些症狀可能與癌症的進展和轉移部位有關。

資料來源：台灣癌症基金會

轉載自晴報