肺癌 ｜ 坐梳化不正確恐致癌？腰圍少過XXcm可減患癌風險？醫生拆解兩大肺癌因子！即睇肺癌7大徵兆！

早前台灣知名劉謙魔術師驚傳罹患肺腺癌，近日再有台灣男藝人汪建民因肺腺癌不幸離世，令不少人開始關注肺癌問題。有台灣胸腔外科醫生日前分享肺癌資訊，指有2個「肺癌因子」可能不為人熟悉，其中一項竟與「不正常使用梳化」相關。過去亦曾有重症科醫生指出，早期肺癌其實有跡可尋，發現7大徵兆便應及早求醫檢查。

癌症殺手｜醫生拆解2大肺癌因子 腰圍少於1個數即減風險

台灣胸腔外科醫生杜承哲，日前於個人Facebook專頁分享肺癌資訊，指肺癌具有兩個可能大家不熟悉的肺癌因子，包括「肥胖」及「梳化」，其中肥胖屬於肺癌的獨立風險因子，人體總脂肪及飽和脂肪的攝入量，與罹患肺癌的風險相關，而腰圍則是較為指標的數字，想減輕風險，男性腰圍宜小於90cm，女性腰圍應小於80cm。

癌症殺手｜這樣使用梳化 恐增患肺癌風險

杜醫生續指，梳化這一點則與久坐問題有關，身體活動量已被證實可降低罹患肺癌的風險，而經常久坐亦被發現與多種癌症發生率都有所關聯，強調梳化與其他家電一樣，都是人類發明的工具，正確使用是安全的，但不正確使用便會影響到健康，呼籲大眾要多走動：

該站起來的時候就站起來！

癌症殺手｜常見肺癌7大徵兆

台灣重症科醫生黃軒之前亦曾指出，肺癌是2020年全球新增肺癌病例221萬宗，發病率為全球排名第二，而患肺癌的死亡率則排名第一，有180萬宗死亡病例，本港有逾5成病人確診肺癌時已屬晚期。惟黃軒醫生指出，早期肺癌其實有跡可尋，以下屬常見肺部7大徵兆：

1. 持續咳嗽

● 有惡化的狀況

2. 痰中帶有血絲／咳血

● 持續一段時間後症狀沒有緩解

3. 呼吸急促

● 呼吸出現喘鳴聲

4. 持續胸痛且有惡化情形

5. 聲音沙啞

6. 四肢關節疼痛

7. 無預警的體重下降

● 食慾不振

資料來源：台灣重症科醫生 黃軒

癌症殺手｜罹患肺癌4大常見成因

1. 吸入二手煙

香煙對健康危害很大，即使是吸入二手煙，裏面至少有70種以上的化學物質會致癌。

2. 氡氣

這是一種無色、無味、但有放射性的氣體，普通存在於岩石與土壤內。如果用了有這氣體的建築材料，會影響肺癌的發生

3. 空氣污染

若每天呼吸的空氣裏參雜濃度愈高的PM2.5，肺部健康就極為堪慮

4. 工作時暴露化學物質

砷、石棉、鎘、煤、鎳等化學物質有礙於肺部健康

資料來源：外科專科醫生白映俞

癌症殺手｜10大防癌食材

日本北九州市產業醫科大學醫院、癌症名醫佐藤典宏分享，想要預防癌症，其實多吃一些身邊隨手可得的食材，就有相當不錯的養生功效，尤其是多攝取一些擁有抗癌植化素、營養素的食材，可有效降低罹癌風險。

佐藤典宏推介了經近年研究認證的10種有抗癌功效的食材，建議民衆每日食用。當中有部分食材可降低罹患多種癌症風險及50%死亡率，還可兼顧預防日常生活中例如高血糖、高血脂等疾病，多方面提升身體抗癌力。

10大防癌食材

1. 十字花科蔬菜

● 例如：西蘭花、椰菜等十字花科蔬菜的植化素，能防止身體受有害物質侵害；

● 蘿蔔硫素有強力抗氧化作用，能防止癌細胞增殖。

2. 富含脂質的魚類

● 例如：鯖魚、沙甸魚等，富含Omega-3脂肪酸，能抑制發炎症狀；

● 由於炎症是致癌的主要因素之一，抑制發炎則能有降低癌症風險。

3. 大豆製品

● 研究認為，名為「金雀異黃酮（genistein）」的大豆異黃酮，能夠妨礙癌症腫瘤周圍的血管新生，具有降低胃癌、大腸癌、卵巢癌的死亡風險，高達約50%機率。

4. 蔥屬蔬菜

● 例如：蔥、洋蔥、大蒜、韭菜等；

● 富含強力抗氧化效果的槲皮素，不僅能抗癌，還能預防動脈硬化，甚至有助降血糖、膽固醇。

5. 菇類

● 含有β-葡聚醣，能提高免疫力；

● 曾有研究調查菇類攝取量與罹癌風險之間的關係，發現吃較多菇類的民眾，罹癌風險降低34%。

6. 海藻類

● 例如：昆布、海帶芽等海藻類中的褐藻醣膠，有抗癌效果，能抑制癌細胞、妨礙血管新生。

7. 番茄

● 茄紅素能抑制癌細胞增植、阻礙血管新生，有強力抗癌效果；

● 對降低膽固醇、預防生活習慣病有益處。

8. 紅蘿蔔

曾有研究調查發現，吃最多紅蘿蔔的人，患肺癌風險比吃最少紅蘿蔔的人低42%；

● 市售紅蘿蔔汁通常去除了膳食纖維，建議直接煮食更健康。

9. 水果類

● 有研究調查發現，與幾乎不吃水果的日本人相比，每周吃一次以上水果的日本人，能降低30%罹患胃癌的風險。

● 由於市售果汁很多會額外添加糖，建議直接吃原型水果較健康。

10. 堅果類

● 富含膳食纖維、維生素、礦物質，以及鞣花酸等天然多酚、a-亞麻酸等Omega3脂肪酸，抗氧化成分非常豐富；有相當多研究證實，堅果類食物對預防癌症有效果。

資料來源：日本癌症醫生 佐藤典宏

轉載自晴報