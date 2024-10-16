斷崖式衰老丨57歲陳小春斷崖式衰老惹網民熱議：面部皺紋明顯 臉皮下垂如7旬阿伯！

陳小春與應采兒結婚14年，倆口子之後共組四口幸福之家，一直羡煞旁人。不過現年57歲的他近日為內地音樂劇《雄師少年》露面宣傳時，有網民卻發現染了一頭紫髮的他雖然穿著新潮，但外貌卻出現斷崖式衰老，眼角額頭皺紋尤其明顯，猶如7旬老人般。

近年長駐內地發展的陳小春，早前為音樂劇《雄師少年》作宣傳時，其斷崖式衰老的外貌竟成焦點。雖然當日他的打扮十分年青新潮，如染了紫色頭髮，配搭顯年青的休閑服式，不過由於他面部皺紋明顯，加上臉皮已有下垂，兩者形成鮮明對比，令不少網民更感突兀。

長駐內地發展的陳小春，早前為音樂劇《雄師少年》作宣傳時，其斷崖式衰老的外貌竟成焦點。(網上圖片)



長駐內地發展的陳小春，早前為音樂劇《雄師少年》作宣傳時，其斷崖式衰老的外貌竟成焦點。(網上圖片)

長駐內地發展的陳小春，早前為音樂劇《雄師少年》作宣傳時，其斷崖式衰老的外貌竟成焦點。(網上圖片)

應采兒和陳小春於2010年結婚。(IG圖片)

應采兒和陳小春於2010年結婚。(IG圖片)

陳小春與應采兒育有9歲半的大仔陳昊廷（Jasper，前名陳胤捷）及3歲細仔Hoho。(IG圖片)

相關影片及照片曝光後，不少網民均對他的狀況大感驚訝，笑指他遠較真實年齡年老，「看上去不像57歲，反而更像已是77歲的老人」。

網民有乜講

一下子老如此多

點解突然老得咁厲害

看上去有77歲

老的有點斷崖

老人味有點濃

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