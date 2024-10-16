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消委會測試維他命C精華液：7款含香料致敏物！4款獲5星高評級$101精華與$1,580法國貨齊上榜！消委會：2類人要慎用維他命C護膚品
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消委會測試維他命C精華液：7款含香料致敏物！4款獲5星高評級$101精華與$1,580法國貨齊上榜！消委會：2類人要慎用維他命C護膚品

健康解「迷」
健康解「迷」

　　維他命C是近年護膚品常見成分之一，不少女士們都會選購含有維他命C的產品，為皮膚抗衰老做好準備。消委會最新一期《選擇》月刊，檢測17款市面上標示含維他命C的精華液或美容液護膚品樣本，售價介乎$101至$1,580。消委會同時透過測試，發現部分標示維他命C濃度的精華液或美容液樣本與標籤顯示差異頗大。綜合測試致敏香料及維他命C濃度，消委會推薦４款獲５星總評名單，當中最平$101卻獲最高評級；另有1款來自韓國牌子「MISSHA」未驗出有維他命C成份。

 

消委會評測｜測試樣本

 

　　消委會表示，有過往研究指出，約有1成人有機會對香料敏感，故此是次評測參考歐盟《化妝品條例》設定28種常見香料或香料致命物質。結果顯示，沒有樣本檢出禁用香料致命物質，惟17款產品中有7款檢出共7種歐盟限用香料致命物質，整體有5款驗出香料較多。

17款含維他命C 精華液/美容液

Target Pro by watsons
Boosting correct skin Complexion Vitamin C10 Concentrated serum
售價（港元）：$299
產地：日本
維他命C濃度：9.6%
致敏香料：-
總評：5*

The Ordinary
8%維他命C 2%熊果苷面部精華
售價（港元）：$101
產地：加拿大
維他命C濃度：7.8%
致敏香料：-
總評：5*

ASDceuticals
Advanced C 10% 
Antioxidizing Serum
售價（港元）：$420
產地：日本
維他命C濃度：9.7%
致敏香料：-
總評：5*

SkinCeuticals
濃縮維他命C E FERULIC 精華
C E FERULIC
售價（港元）：$1580
產地：法國
維他命C濃度：13%
致敏香料：-
總評：5* 

CLINIQUE
Fresch Pressed Daily
Booster With Pure
Vitamin C 10%
售價（港元）：$690
產地：比利時
維他命C濃度：9.5%
致敏香料：-
總評：4.5*

DERMA LAB
純維仔命C15肌光安瓶精華
Pure Vitamin C15
售價（港元）：$332
產地：馬來西亞
維他命C濃度：11%
致敏香料：-
總評：4.5*

La Roche-Posay
維他命C抗皺亮肌精華
Pure Vitamin C10
售價（港元）：$495
產地：法國
維他命C濃度：9.5%
致敏香料：-
總評：4.5*

DR.DENNIS GROSS
15% Vitamin C Firm & Bright Serum
售價（港元）：$680
產地：美國
維他命C濃度：11%
致敏香料：-
總評：4.5*

Laneige
15.2% 維C打氧淨白淡斑精華
Spot Serum 15.2%
售價（港元）：$260
產地：韓國
維他命C濃度：12%
致敏香料：☑
總評：4.5*

Trilogy
維他命C強效修復亮白精華
售價（港元）：$168
產地：新西蘭
維他命C濃度：6.0%
致敏香料：☑
總評：4.5*

Kiehl's
Powerful-Strength Line-Reducing Concentrate
售價（港元）：$770
產地：美國
維他命C濃度：4.5%
致敏香料：☑
總評：4.5*

Dermacept
純維他命C精華
Vitamin C10 Serum C10
售價（港元）：$700
產地：日本
維他命C濃度：11%
致敏香料：☑
總評：4.5*

Physiogel Scieceutiicals
逆齡抗氧精華液
Ampouleserum
售價（港元）：$469
產地：韓國
維他命C濃度：5.2%
致敏香料：-
總評：3.5*

OOTD
深層祛斑維他命C精華
Dark Spot Vitamin C Serum
售價（港元）：$228
產地：韓國
維他命C濃度：0.66%
致敏香料：-
總評：3.5*

樂敦CC Melano CC
特濃純維C精華
售價（港元）：$135
產地：日本
維他命C濃度：4.1%
致敏香料：☑
總評：3.5*

PIXI 
Vitamin-C Serum
售價（港元）：$220
產地：美國
維他命C濃度：3.6%
致敏香料：Y
總評：3*

MISSHA
Vitamin-C Serum
售價（港元）：$185
產地：韓國
維他命C濃度：-
致敏香料：☑
總評：2*

(維他命C濃度以10%-20%為理想)

資料來源：消委會《選擇》月刊


消委會評測｜4款5星產品 最平$101

　　消委會亦指出，維他命C濃度較為理想是10%至20%之間，包括5款：「SkinCeuticals」、「DERMA LAB」、「Dr. DENNIS GROSS」、「Laneige」和「Dermacept」；另有4款濃度接近10%，包括「Target Pro by watsons」、「ASDceuticals」、「CLINIQUE」和「La Roche-Posay」。

 

　　多款產品中，有4款獲消委會總評最高5星評級，包括「Target Pro by watsons」、「The Oridinary」、「ASDceuticals」及「SkinCeuticals」，其中「The Oridinary」售價最低，只售101元，另一款售價最高「SkinCeuticals」售1,580元亦榜上有名。

 

　　表現較差是韓國牌子「MISSHA」僅獲2星半評分，驗出含2種致敏香料，另外產品標示含維他命　　C，惟檢測中未驗出有任何上述成份。

 

消委會評測｜消委會貼士：2類人慎用維他命C護膚品

 

　　消委會建議，消費者使用維他命C產品前，要確保充分清潔皮膚後，好讓產品更容易被吸收。另外，亦要注意使用份量，過多維他命C有機會導致皮膚過敏，建議每天早或晚使用1至2次維他命C美白保養品為佳。

 

　　使用時，建議要注意避免與含有酸類、維他命A或高濃度維他命B3成分的產品同時使用，有機會對皮膚造成刺激。同時亦要留意用量，按照產品標示上的方法及份量適量使用。消委會亦提醒，維他命C雖然可以保護皮膚免受紫外線照射，但不能夠代替防曬產品，建議使用防曬產品保護皮膚。

 

　　維他命C容易氧化，故保存時要多加注意。消委會建議將產品存放在陰涼、乾燥的地方，遠離太陽照射。

 

　　消委會亦提醒若有皮膚敏感問題，如患濕疹、過敏肌膚等人士，可以從低濃度維他命C護膚品開始使用，並觀察皮膚反應，建議選擇不含致敏香料或中性產品，降低致敏風險。

 

　　至於做完美容療程後使用這類護膚品亦要謹慎，消委會建議接受高能量皮膚療程後，由於皮膚狀態較為脆弱，容易出現乾燥或敏感情況，故此不建議使用高濃度維他命C或其他刺激性護膚品。

 

轉載自晴報

Tags:#健康問題#面部保養#敏感#消委會#美容#美白#維他命#護膚品#皮膚科#維他命C
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