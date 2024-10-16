腦出血 ｜ 32歲百萬粉絲網紅直播突頭痛昏迷，送院揭腦出血搶救8日不治！疑患高血壓常捱夜壓力大誘發！

【雲南阿奎／唐三妹／網紅／直播／腦出血】內地32歲人氣網紅直播期間突發腦出血，緊急送院搶救8日後不幸離世，遺下26歲妻子「唐三妹」、4個年幼孩子及年邁父母。妻子得悉噩耗後崩潰痛哭，他的徒弟及好友亦發文哀悼悲嘆：「你怎那麼狠心啊，丟下一家老小。」

腦出血｜直播期間突感頭痛 送院搶救8日後亡

綜合內媒及《紅星新聞》報道，內地32歲知名網紅「雲南阿奎」擁有逾百萬粉絲，惟上周日（6日）進行直播時，忽然表示感到頭痛及暈眩，曾一度暫停直播，之後更表示「頭痛到快暈過去」隨即中斷直播。據其親友及其徒弟透露，阿奎停止直播後便陷入昏迷，被在場人士緊急送院，證實出現突發腦出血，立即送入深切治療部搶救。前日（13日）他的團隊曾發聲明指，阿奎病情並不樂觀，惟家人未曾放棄過任何希望，可惜昨日（14日）傳出病逝消息。

內地32歲知名網紅「雲南阿奎」擁有逾百萬粉絲。（網上圖片）

上周日（6日）進行直播時，忽然感到頭痛及暈眩陷昏迷，送院揭患急性腦出血。（網上圖片）

阿奎與同為網紅的妻子「唐三妹」育有4名孩子。（網上圖片）



阿奎搶救期間唐三妹及其家人不曾放棄希望，經常到醫院等待消息。（網上圖片）

唐三妹得悉阿奎離世後於醫院外崩潰痛哭。（網上圖片）

當日直播結束後，閉路電視拍下阿奎被人揹走的一幕。（網上圖片）

腦出血｜有高血壓病史兼捱夜 妻子聞噩耗崩潰痛哭

據了解，阿奎之前患有高血壓，加上經常捱夜直播、壓力亦較大，疑因此誘發病情。

他與同為人氣網紅的26歲妻子「唐三妹」育有4名孩子，最小的一對龍鳳胎僅才出生5個月，家中更有2名長輩，唐三妹得悉噩耗後於醫院外崩潰痛哭，發文嘆指：「你起來告訴我，我到底該怎麼辦！」阿奎徒弟「風少爺AK」昨日亦於帳號發布阿奎家人燒紙錢畫面及阿奎生前相片泣訴：「你怎那麼狠心啊，丟下一家老小。天亮了，不要怕。我們帶你回家了。」

腦出血｜腦中風4大症狀

本港腦神經科盧文偉醫生曾接受訪問，指出腦中風大致可分為兩種，分別是「出血性中風」和「缺血性中風」：前者俗稱為「腦出血」或「爆血管」，成因包括腦血管天生較脆弱、腦血管畸形，或高血壓令血管爆裂，不同年齡層均有機會患上「出血性中風」；而後者的高危因素則為三高、長期吸煙或酗酒，這些因素都會增加血栓形成的機會，令腦部血管被堵塞，從而患上「缺血性中風」。

腦中風4個特徵

半邊臉無法郁動

說話有困難

一邊手腳無知覺

視野變窄

資料來源：腦神經科專科醫生盧文偉

腦出血｜10大猝死徵兆

台灣急診專科醫生魏智偉曾在當地健康節目《健康好生活》拆解10大猝死徵兆，提醒大眾留意身體訊號；若以下症狀搭配出現，就可能有猝死危機：

10大猝死徵兆

1. 反覆腸胃道症狀

2. 經常性疲累

3. 胸悶

4. 出現不明原因疼痛

5. 頻繁心悸

6. 經常性眼前發黑、單側或雙側肢體麻木

7. 盜汗

8. 經常性頭暈或昏厥

9. 呼吸不順、嘴唇發紫

10. 失眠、經常性睡眠窒息

資料來源：台灣急診專科醫生魏智偉

轉載自晴報