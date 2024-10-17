過勞爆肝 ︱ 30歲設計師常加班捱夜突胃痛入院，原來患急性肝衰竭，即睇10大易爆肝職業！

工作搏命的大家要小心身體！日前，一名30多歲設計師發文指，過去曾與自己共事過的一位同行，因經常通宵OT做設計，某次突然因「胃痛」入院，結果竟然發現是「爆肝」，相信是工作太勞累所致，令人憂心。

發文者在網上討論區稱自己今年30歲中，畢業後一直從事設計行業，而最近突然聽聞一名曾經與自己共事過的同行，某日因胃部抽痛入院，結果竟被診斷出「爆肝」（急性肝衰竭）。

發文者回憶，該名前同事向來工作認真盡職，甚至經常通宵加班做設計：

佢本身份人都好chur，平時經常捱更抵夜捱義氣，個個做到走晒時，佢係可以唔瞓覺直踩果種。

後來，該名前同事坦言自從「爆肝」後，開始反思自己工作不可以再太過拚命，甚至「考慮緊要唔要轉行」。而發文者聽聞後則被嚇呆，表示從事設計師多年，還是第一次遇到有人搏命工作到「爆肝」，不禁關心慰問：「做設計行嘅大家身體幾好嗎？」

過勞風險︱10大爆肝職業

台灣初日診所減重專科暨家醫科醫生魏士航在Facebook專頁指出，有10種職業容易因為工時長、壓力大等種種原因，大大增加罹患脂肪肝之風險。

10.藝術工作者

9.推銷人員

8.便利店店員

7.建築工人

6.影視界幕後從業人員

5.保安員

4.警察/消防員

3.客貨運司機

2.醫護人員

1.工程師

資料來源：魏士航醫師/航向健康減重新體質

醫生列出上述10種職業，都有著3個共通點，包括工時長壓力大、熬夜作息不規律、飲食不正常，而這3個過勞生活型態都是對身體無益的壞習慣，容易造成肝指數上升；尤其是脂肪肝，屬最容易造成肝指數上升的原因。如果沒有及時處理，隨著脂肪肝時間的增長，肝臟會開始發炎，造成肝指數上升，演變成肝硬化或纖維化，甚至會增加罹患肝癌的風險。

故此，醫生建議大家要保持良好的生活型態，積極調整飲食、做運動、堅持減肥，久而久之就有助逆轉脂肪肝。

過勞風險︱「爆肝」成因

「爆肝」即急性肝衰竭，在台灣俗稱「猛爆性肝炎」。據香港中文大學肝臟護理中心資料指出，急性肝衰竭過程迅急猛烈，肝細胞在短時間內「兵敗如山倒」，肝臟大幅壞死或喪失原有功能。按亞太肝病學會的定義，急性肝衰竭是指在沒有肝病之下，四星期內出現嚴重肝損傷。其發病期短，再加上肝病初期通常沒有痛楚等明顯症狀，頂多只有食慾不振、容易疲倦、噁心等反應，往往讓人猝不及防。

導致急性肝衰竭成因如下：

1.急性病毒性肝炎

甲、乙、丙、丁、戊五種肝炎病毒感染人體，都有可能急劇發作。

2.藥物性肝炎

不論中藥還是西藥，有些藥物吃多了會傷害肝臟；然而，也有因藥物而隨機突發（idiosyncratic)造成肝損傷甚至肝衰竭的案例：即使己依劑量服藥，卻還是觸發肝衰竭。

3.飲酒

短時間大量喝酒，或俗稱的「劈酒」。

4.誤食發霉或有毒食物

霉菌或含有黃麴毒素等格外傷肝的物質；或者在山間採野菇進食，也容易誤食毒菇，中毒而導致肝衰竭。

5. 自身免疫性肝炎

身體免疫系統自我攻擊肝臟細胞而引致的肝炎，大多數患者年齡為15-40歲，當中約有七成是女性。

多數屬於慢性，病程可歷時數年，在沒有妥善的治療情況下，最終可能會導致肝硬化甚至惡化為肝衰竭。

6.身體炎症

感染非肝臟疾病，但因為身體的整體炎症反應而「殃及池魚」。

資料來源：香港中文大學肝臟護理中心

過勞風險︱自測過勞症狀

工作過勞12大徵兆

1. 經常感到疲倦、健忘

2. 突然覺得有衰老感

3. 肩部和頸部強直發麻

4. 因為疲勞和苦悶失眠

5. 經常頭痛和胸悶

6. 為小事煩躁和生氣

7. 高血壓、糖尿病病史、心電圖不正常

8. 體重突然變化大

9. 自我感覺身體良好而不看病

10.最近幾年運動也不流汗

11. 人際關係突然變壞

12. 最近常工作失誤或發生不和

資料來源：台灣勞動部勞動及職業安全衞生研究所《過勞自我預防手冊》



轉載自晴報