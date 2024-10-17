歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪 即睇30周年慶特輯
香港好去處
全港注視！定存息率比較神器
有種生活
陰宅風水解構
易經看世界 世界風雲變
香港好去處
Highlight:
立即讚好etnet全新Facebook專頁！
【全新頻道】etnet香港好去處，掌握全港最齊盛事活動
【etnet30周年連環賞】睇住賞LAURASTAR IGGI手提消毒掛燙機 (價值HK$2,280)
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
雙櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
加密貨幣
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
社創SoIN
專題
新聞
圈中人語
社區項目
社企廊
Video
過勞爆肝 ︱ 30歲設計師常加班捱夜突胃痛入院，原來患急性肝衰竭，即睇10大易爆肝職業！
健康Tips

過勞爆肝 ︱ 30歲設計師常加班捱夜突胃痛入院，原來患急性肝衰竭，即睇10大易爆肝職業！

健康解「迷」
健康解「迷」

　　工作搏命的大家要小心身體！日前，一名30多歲設計師發文指，過去曾與自己共事過的一位同行，因經常通宵OT做設計，某次突然因「胃痛」入院，結果竟然發現是「爆肝」，相信是工作太勞累所致，令人憂心。

 

　　發文者在網上討論區稱自己今年30歲中，畢業後一直從事設計行業，而最近突然聽聞一名曾經與自己共事過的同行，某日因胃部抽痛入院，結果竟被診斷出「爆肝」（急性肝衰竭）。

 

 　　發文者回憶，該名前同事向來工作認真盡職，甚至經常通宵加班做設計：

 

　　佢本身份人都好chur，平時經常捱更抵夜捱義氣，個個做到走晒時，佢係可以唔瞓覺直踩果種。

 

　　後來，該名前同事坦言自從「爆肝」後，開始反思自己工作不可以再太過拚命，甚至「考慮緊要唔要轉行」。而發文者聽聞後則被嚇呆，表示從事設計師多年，還是第一次遇到有人搏命工作到「爆肝」，不禁關心慰問：「做設計行嘅大家身體幾好嗎？」

 

過勞風險︱10大爆肝職業

 

　　台灣初日診所減重專科暨家醫科醫生魏士航在Facebook專頁指出，有10種職業容易因為工時長、壓力大等種種原因，大大增加罹患脂肪肝之風險。

 

10.藝術工作者

9.推銷人員

8.便利店店員

7.建築工人

6.影視界幕後從業人員

5.保安員

4.警察/消防員

3.客貨運司機

2.醫護人員

1.工程師

資料來源：魏士航醫師/航向健康減重新體質

 

　　醫生列出上述10種職業，都有著3個共通點，包括工時長壓力大、熬夜作息不規律、飲食不正常，而這3個過勞生活型態都是對身體無益的壞習慣，容易造成肝指數上升；尤其是脂肪肝，屬最容易造成肝指數上升的原因。如果沒有及時處理，隨著脂肪肝時間的增長，肝臟會開始發炎，造成肝指數上升，演變成肝硬化或纖維化，甚至會增加罹患肝癌的風險。

 

　　故此，醫生建議大家要保持良好的生活型態，積極調整飲食、做運動、堅持減肥，久而久之就有助逆轉脂肪肝。

 

過勞風險︱「爆肝」成因

 

　　「爆肝」即急性肝衰竭，在台灣俗稱「猛爆性肝炎」。據香港中文大學肝臟護理中心資料指出，急性肝衰竭過程迅急猛烈，肝細胞在短時間內「兵敗如山倒」，肝臟大幅壞死或喪失原有功能。按亞太肝病學會的定義，急性肝衰竭是指在沒有肝病之下，四星期內出現嚴重肝損傷。其發病期短，再加上肝病初期通常沒有痛楚等明顯症狀，頂多只有食慾不振、容易疲倦、噁心等反應，往往讓人猝不及防。

 

導致急性肝衰竭成因如下：

 

1.急性病毒性肝炎

  • 甲、乙、丙、丁、戊五種肝炎病毒感染人體，都有可能急劇發作。

 

2.藥物性肝炎

  • 不論中藥還是西藥，有些藥物吃多了會傷害肝臟；然而，也有因藥物而隨機突發（idiosyncratic)造成肝損傷甚至肝衰竭的案例：即使己依劑量服藥，卻還是觸發肝衰竭。

 

3.飲酒

  • 短時間大量喝酒，或俗稱的「劈酒」。

 

4.誤食發霉或有毒食物

  • 霉菌或含有黃麴毒素等格外傷肝的物質；或者在山間採野菇進食，也容易誤食毒菇，中毒而導致肝衰竭。

 

5. 自身免疫性肝炎

  • 身體免疫系統自我攻擊肝臟細胞而引致的肝炎，大多數患者年齡為15-40歲，當中約有七成是女性。
  • 多數屬於慢性，病程可歷時數年，在沒有妥善的治療情況下，最終可能會導致肝硬化甚至惡化為肝衰竭。

 

6.身體炎症

  • 感染非肝臟疾病，但因為身體的整體炎症反應而「殃及池魚」。

資料來源：香港中文大學肝臟護理中心

 

過勞風險︱自測過勞症狀

 

工作過勞12大徵兆

1. 經常感到疲倦、健忘

2. 突然覺得有衰老感

3. 肩部和頸部強直發麻

4. 因為疲勞和苦悶失眠

5. 經常頭痛和胸悶

6. 為小事煩躁和生氣

7. 高血壓、糖尿病病史、心電圖不正常

8.  體重突然變化大

9. 自我感覺身體良好而不看病

10.最近幾年運動也不流汗

11. 人際關係突然變壞

12. 最近常工作失誤或發生不和

資料來源：台灣勞動部勞動及職業安全衞生研究所《過勞自我預防手冊》


轉載自晴報 

Tags:#網絡熱話#健康問題#壓力#過勞#肝炎#健康
Add a comment ...Add a comment ...

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處