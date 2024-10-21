關愛與科技同行 靈巧智慧科技 塑造長者照護新時代 

隨著香港社會的快速老齡化，老年人的健康照護問題日益突顯。於2021年成立的靈巧智慧科技有限公司（Finesse Intelligent Tech Limited，下稱FINESSE），致力將樂齡科技與服務結合，開發適合香港市場的居家照顧解決方案，協助長者得到良好的照顧及維持生活質素外，同時能減輕照顧者的奔波勞頓及壓力，以提升本地的照顧服務質量為使命。

FINESSE創辦人余曜堃（Steve）坦言，樂齡科技產業開發後就不能停下來，他承諾繼續引領專業團隊開發更多產品，為長者塑造照護的新時代。



個人經歷激發的創業使命



靈巧智慧科技（FINESSE）創辦人余曜堃（Steve）一直從事IT行業。2019年，他的父親因心臟病引發腎臟問題去世，讓他對照顧長者的挑戰有了深刻的體會。Steve回憶道：「在照顧爸爸患病的過程中，缺乏對父親健康狀況的全面了解，只能依賴醫院的指示，讓我感到無助和被動。最終，爸爸因心臟病引發腎臟問題去世，後來我才了解到某些藥物會誘發腎功能衰退。」帶著這份遺憾，Steve與社工交流後，得知照顧病患長者及長期病患者需要有適切的照顧計劃（Care Plan）；同時注意到許多中產家庭未能獲得社福機構的支援，因此決定成立FINESSE，希望結合科技與服務，透過AI大數據分析及應用，制定適切的照顧計劃，從多個角度探討提供第二意見，幫助更多人了解照顧的基本原則和技巧，讓他們在面對親人病患時不再感到無助。



Steve明白，月入超過4萬的家庭難以受惠於社福機構提供的護老服務，因此希望以FINESSE作為一個平台，透過專業團隊、大數據及AI的助力，為長者提供多元化的照護計劃，有助照顧者紓緩壓力，讓他們能更安心地應對日常挑戰。

融入科技 結合貼心服務



為長者及長期病患者制定照護計劃需要言語治療師、物理治療師、職業治療師和社工等專業人士之間有效地溝通與協作，並每三個月檢視及更新，但現時主要依賴社工作溝通，或會錯過最佳的復康時機。Steve指出：「由於專業人員的資源分散和時間不足，無法進行全面的評估和合作。因此，FINESSE就作為一個溝通平台，專業團隊中包括註冊社工、註冊醫護人員及物理治療師等，具備專業知識與經驗，能夠全面了解長者需要，再加上AI的協助下，可迅速制定個性化的照護計劃，從而提升長者的照護質量和生活質素。」此外，Steve也深知照顧者的焦慮與無助，FINESSE更設有情緒支援團隊，希望能與照顧者同行，提供必要的支持。

智能系統 提高院舍護理效率



為提供更精準照護計劃，FINESSE成立兩年多以來，積極開拓人工智能應用，更與擁有多年樂齡科技經驗的內地公司愛牽挂合組公司，將超過300萬用戶的大數據及應用場景作分析及應用，並助力開發「智能長者健康檢測系統」(CARER.Plus) ，早前，華懋集團旗下松齡護老集團旗下松心薈率先採用，Steve表示是次合作是FINESSE的一個里程碑及應用展示，「CARER.Plus幫助松心薈為長者自動化健康檢查，例如心跳及血壓測量，從而減少護理人員在這方面的時間投入，能更專注於與老人的互動和照顧。使用系統後數據顯示，長者的健康狀況和生活質量有了顯著改善。這些數據有助於我們未來推廣及應用於各個社區，提供更精準的一站式醫療護理創新方案。」

今年6月，FINESSE與松齡護老集團合作，將「智能長者健康檢測系統」實踐應用，並邀請長者佩戴全新的穿戴式智能裝置。跨專科醫療護理團隊可以隨時遠距離實時監測各長者的狀態，方便即時跟進，而家人則可以透過APP實時監測他們的健康狀況。

居家安老新選擇 智慧家計劃



儘管智能系統能降低長期運營成本並提高護理效率，Steve認為推動院舍應用智能科技仍然是一個漫長的過程。隨着FINESSE今年成為社會福利署的「長者社區照顧服務券」計劃認可的服務單位，FINESSE將多元化專業服務拓展至家居護理層面，並推出「智慧家」計劃，面向最直接的用戶群體，提供各類居家安老服務項目。

FINESSE智慧家呼叫寶不需要網絡連接，安裝簡易，能安放在全屋多個位置。它還具備雙向親情通話功能，即使長者無法親手按鈕呼叫救援，當支援中心收到警報後，會立即呼叫長者探問情況，以便先初步了解狀況，再作出下一步行動。

Steve表示：「『智慧家』是一套人工智能的家居設備，包括呼叫寶、跌倒感應器、安康手錶、生命體徵床帶、門磁感應器及煙霧感應器等，能持續監測長者在家中的健康狀況，全方位應對潛在的意外情況，並通過手機APP，即時將信息報告給我們的24/7支援中心、相關機構及家庭成員，讓長者可安心居家安老。」此外，智慧家安康手錶除了可以監測連續心率、血氧及血壓數據，還具備GPS定位及SOS呼叫按鈕，即使長者外出時遇上突發狀況，也能即時通知家人及支援中心。為應對工作繁忙的子女及近年的移民潮，FINESSE增設了陪診陪伴服務，專業人員將陪伴長者就醫、覆診及參加社交活動，確保他們得到必要的支持與關懷。

未來，FINESSE將更積極與地區社福機構的協作，互相交流和分享護理心得；並持續透過AI及智能科技、監測數據及新增場景應用等，冀提供全方位的專業護理服務。

在家中安裝了跌倒感應器後，長者於指定範圍內超過30秒身體沒有移動時，即時推送「跌倒警報」信息到支援中心及子女的手機APP，能儘早得悉長者情況提供適切支援。

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