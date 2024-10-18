經濟艙症候群 │ 40歲男子搭飛機2小時起身取行李引發肺栓塞死亡！經濟艙綜合症6大高危族要留神！醫生教5招預防發病！

搭飛機容易久坐增加猝死風險。近日内地一名40歲男子僅乘坐2小時飛機，在下機起身拿行李時，竟引發肺栓塞，在送往醫院搶救途中不幸身亡。有醫生解釋，該名男子罹患「經濟艙綜合徵」，患者容易呼吸困難和胸痛，甚至致命。

久坐危害｜搭飛機2小時竟肺栓塞亡

據《福建衛生報》報道，近日一名40歲男乘客在僅2小時的飛行過程中，因長時間未起身活動，下機時急於站立取行李，導致下肢靜脈血栓脫落，最終引發肺栓塞，並在送醫途中離世。

福建中醫藥大學附屬人民醫院副院長、重症醫學科主任醫師李瑋解釋，經濟艙的座位空間有限，活動範圍受限，乘客在狹小的空間内長時間保持同一姿勢，血流速度自然減慢甚至瘀滯，就容易形成血栓。

他又指出，有研究表明，連續飛行5、6個小時以上，形成血栓的風險就會顯著增加。李瑋醫生提醒，若肺部細小血管被栓塞，患者會感到呼吸困難、胸痛，若肺動脈被堵塞，則可能突發致命的肺栓塞，且症狀可能毫無預兆。

久坐危害｜長坐不動靜脈栓塞 禍及肺動脈

香港大學臨床助理教授兼港怡醫院心臟科專科醫生陳栢羲指出，任何人如果長時間處於坐著不動的狀態，腿部深處的靜脈容易形成血塊，造成小腿深層靜脈栓塞，亦即俗稱的「經濟艙症候群」。

當血液從下肢回流至心臟，並從心臟進入肺動脈，肺動脈可能會被隨血液回流的血塊堵塞，引致肺動脈栓塞，患者會感到氣喘、胸口痛、呼吸困難等，嚴重者可能出現血壓下降、心律不整、休克。

久坐危害｜經濟艙症候群6大危險族群

台灣國泰醫院心血管中心醫生蘇彥伯過去接受傳媒訪問表示，若發生深層靜脈血栓，有蠻高的比例會進一步造成肺栓塞，而一旦出現肺栓塞，致死率高達3成左右。

台灣國泰醫院心血管中心心臟內科主治醫生黃晨祐接受健康資訊網站《今健康》訪問，指出所謂「經濟艙症候群」是一種深部靜脈栓塞，主要發生於久坐或久躺不動、活動受限的人士身上；當身體長時間不動，靜脈血小板就較容易凝結，導致出現靜脈血栓，故此例如術後久臥、長途旅遊等都容易出現經濟艙症候群。醫生分享6大危險族群：

經濟艙症候群6大危險族群

1. 術後久臥在床

2. 長途飛機／火車／巴士

3. 長時間坐著工作／打牌／追劇

4. 肥胖人士

5. 癌症患者及自體免疫疾病患者

6. 長期使用口服避孕藥人士

資料來源：國泰醫院心臟內科主治醫生黃晨 今健康

久坐危害｜5個預防經濟艙症候群之方法

想預防經濟艙症候群，避免出現肺部栓塞，黃晨祐指出最佳方法就是多走動，腳踏實地的走動能活動下肢肌肉、擠壓靜脈，促進靜脈的血液流動以預防血栓發生。

5個預防經濟艙症候群之方法

1. 站起身走動／原地踏步

2. 伸展雙腳

3. 活動雙腳

4. 按摩雙腿

5. 藥物預防

資料來源：國泰醫院心臟內科主治醫生黃晨 今健康

轉載自晴報