遊日注意 ｜ 日本爆肺炎支原體 連續兩星期個案創25年新高！部分患者產生抗藥性！即睇邊3類人最高危？

日本是不少港人的熱門旅遊地點，不過當地肺炎支原體（Mycoplasma pneumoniae。又稱黴漿菌肺炎）感染人數近日有持續增加的趨勢，出發前要多加注意。據日媒報道，日本目前平均每間醫療機構接收1.94名肺炎支原體患者，是自1999年有紀錄以來連續2周創新高，而肺炎支原體3類人最高危，症狀包括發燒及長時間咳嗽等。而此前亦有報道指出，東京部分患者對抗生素產生抗藥性，有醫生表示往後使用抗生素治療的難度將會增加。

專家表示，肺炎支原體是是常見的細菌，感染後容易引起肺炎，較常見於5至15歲的兒童和青少年。這種細菌主要透過咳嗽或打噴嚏時的飛沫傳播，潛伏期為2至3周，主要病徵包括發燒、咳嗽和流鼻水等；大部分輕症患者可自行痊癒，不過重症者就有可能併發溶血性貧血和腦炎，長者和免疫力低的人風險較高。

肺炎支原體｜感染病例創25年新高

日本TBS電視台報道，日本國立傳染病研究所表示，截至10月6日的的一周內，全國約500間醫療機構通報的肺炎支原體感染病例已連續6星期增加。目前平均每間醫療機構有1.94名患者，是自1999年開始統計以來連續2周創新高紀錄。

對此，厚生勞動省表示肺炎支原體感染人數在秋冬有增加趨勢，感染更有進一步擴大的可能，呼籲民眾勤洗手及戴口罩等預防。

肺炎支原體｜手足口病患者同續增

此外，同樣多發於兒童、主要在夏天流行的手足口病患者人數亦在持續增加。截至10月6日的一周，根據日本全國約3,000間兒科醫療機構匯報，每間醫療機構平均接收約8.62名患者，已連續2周增加，持續超過警報標準的5人。

肺炎支原體｜東京有患者產生抗藥性

值得留意的是，目前東京已有患者對抗生素產生抗藥性；當地一間兒科及內科診所指出，由今年4月開始，診所一共收治83名黴漿菌肺炎患者，其中有13人對抗生素出現抗藥性。對此醫生表示，由於黴漿菌的抗藥性提升，往後使用抗生素治療的難度將會增加。

黴漿菌肺炎｜主要症狀為發燒咳嗽

根據台灣衛福部疾管署資料，黴漿菌肺炎與一般肺炎不同，通常症狀較輕微，但持續時間較長，因此被稱作「會走路的肺炎」（Walking Pneumonia），潛伏期一般在1到4周。此外，黴漿菌肺炎的常見型態為支氣管炎，特別是在兒童中，常見症狀包括喉嚨痛、倦怠、發燒，以及長達數周甚至數月的咳嗽。

5大常見症狀

1.發燒

2.咳嗽

3.喉嚨痛

4.疲倦

5.頭痛

資料來源：衞生防護中心

而根據本港衞生署資料，黴漿菌肺炎又稱為肺炎支原體感染，是由一種名為肺炎原體的細菌所引起的傳染病，在全年任何時間皆會發生，約每3至7年便可能出現一次社區性爆發。肺炎支原體可引致急性呼吸道感染，大部分受到感染的患者會出現輕微上呼吸道感染症狀，包括發燒、咳嗽、喉嚨痛、疲倦及頭痛等，只有5 至 10 %的患者會患上非典型肺炎。在健康及較年輕（少於40歲）的社區感染肺炎患者中，肺炎支原體為最常見的病原體之一。雖然肺炎支原體通常只會引起輕微疾病，但一些患者仍可出現肺炎、腦炎、腎功能受損和溶血性貧血等嚴重併發症，尤其是長者或免疫力弱的人士。

黴漿菌肺炎｜傳播途徑

肺炎支原體主要透過患者咳嗽或打噴嚏時所產生的飛沫在人與人之間傳播，亦可透過直接接觸患者的鼻喉分泌物傳播，或接觸剛染有患者分泌物的物件而間接傳播，潛伏期介乎2至3星期。大部分輕微感染的患者可自行痊癒，而肺炎或嚴重感染的患者可使用抗生素治療。

黴漿菌肺炎｜預防措施

黴漿菌肺炎3大預防措施

衞生署指出，現時並沒有疫苗可預防肺炎支原體感染，市民應採取一般預防呼吸道感染的措施：

1. 保持良好的個人衞生

經常保持雙手清潔，尤其在觸摸口、鼻或眼之前、進食前、如廁後、觸摸扶手或門把等公共設施後；或當手被呼吸道分泌物污染時，如咳嗽或打噴嚏後。洗手時應以梘液和清水清潔雙手，搓手最少20秒，用水過清並用抹手紙弄乾。如沒有洗手設施，或雙手沒有明顯污垢時，亦可使用含70至80%的酒精搓手液潔淨雙手。

打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩蓋口鼻，把用過的紙巾棄置於有蓋垃圾箱內，然後徹底清潔雙手。當出現呼吸道感染病徵，應戴上外科口罩，不應上班或上學，避免前往人多擠逼的地方，及盡快求醫。

此外，市民應保持均衡飲食、恒常運動、充足休息，避免過度緊張、不要吸煙和避免飲酒，以建立良好身體抵抗力。如果染病，患者應避免接觸兒童、長者或抵抗力較弱的人士。

2. 保持良好的環境衞生

經常清潔和消毒常接觸的表面，如傢俬、玩具和共用物件。使用1比99稀釋家用漂白水（以 10 毫升25% 次氯酸鈉家用漂白水混和於 990 毫升清水內）消毒，待15至30分鐘後，用水清洗並抹乾。金屬表面則可用70%酒精清潔消毒。

用吸水力強的即棄抹巾清理可見的污物，如呼吸道分泌物，然後用1比49稀釋家用漂白水（以 10 毫升含25% 次氯酸鈉家用漂白水混和於 490 毫升清水內）消毒受污染及其附近地方，待15至30分鐘後，用水清洗並抹乾。金屬表面則可用70%酒精清潔消毒。

3. 保持室內空氣流通。

避免前往人多擠逼或空氣流通欠佳的公眾地方；高風險人士在這些地方逗留時可考慮佩戴外科口罩。

同場加映：支原體肺炎 VS 傷風感冒

肺炎支原體VS傷風感冒 6大Q&A

1.與傷風感冒、流感有何分別?

一般傷風、感冒、流感、新冠肺炎或腸病毒是由引病毒起，只會影響上呼吸道。

肺炎支原體的病原體是細菌，細菌會在細胞生存，可造成肺炎和影響其他器官例如心臟。

2.與流感病徵一樣嗎?

流感常見病徵包括發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、肌肉痛、疲倦和頭痛;亦可能出現嘔吐和腹瀉等。

肺炎支原體除上述病徵外，也有機會出現仔促、皮疹各耳朵感染等，並有5%至10%患者會患上非典型肺炎。

3.與流感潛伏期有何分別？

流感潛伏期一般約為1至4天。

肺炎支原體潛伏期較長，介乎1至4周，通常為3周。

4.兩者在診斷和治療上有何分別？

林緯遜指肺炎支原體相對上較難疹診斷，需用專用較昂貴的核酸檢測劑測試，而一般常用的抗生素，例如巨環內酯（macrolides）均對肺炎支原體無效，往往會令診斷延誤和較難對症下藥。

5.如何判斷自己是否感染肺炎支原體？

如北上旅遊，如回港後出現傷風感冒症狀，且持續2至3天仍未消退，同時皮膚或其他器官又出現異樣，便有可能感染肺炎支原體，而非一般感冒，應儘快求醫。

6.北上旅遊如何預防肺炎支原體？

預防感染肺炎支原體，與預防一般傳染病如新冠肺炎一樣，應時刻保持個人衞生，在人多地方佩戴口罩、經經常保持雙手清潔，包括在觸摸口、鼻或眼前、進食前、如廁後、觸摸公共設施後洗手。

資料來源：感染及傳染病專科醫生林緯遜、衞生防護中心

轉載自晴報