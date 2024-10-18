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醫生警告：一個飲食習慣恐破壞腦神經兼易引發糖尿！即睇10大傷腦行為：熬夜一晚腦部衰老2年？
健康Tips

醫生警告：一個飲食習慣恐破壞腦神經兼易引發糖尿！即睇10大傷腦行為：熬夜一晚腦部衰老2年？

健康解「迷」
健康解「迷」

　　眾所周知，不健康的飲食習慣會影響身體健康，但也會令大腦造成物理性傷害！台灣重症科醫生黃軒在其Facebook專頁指出，過往有研究發現，當一個人維持著高糖高油脂的飲食習慣，只需持續數周就會對大腦造成傷害，破壞大腦神經形成一片「漿糊」，從而增加患上糖尿病、肥胖的風險。

 

飲食攻略︱高糖高油脂飲食會破壞大腦

 

　　黃軒醫生引述一份刊登在科學期刊《Nature》的研究報告，該研究團隊對多隻實驗老鼠餵食高糖、高脂肪的食物達12周，探討如此不健康的飲食模式對胰島素阻抗的影響，結果發現這種飲食模式會導致實驗老鼠的大腦受損，引發胰島素阻抗。

 

　　研究團隊發現，實驗老鼠在接受不健康飲食模式的數星期內，大腦神經元出現發炎狀態，導致腦神經的細胞外基質（ECM）重塑變得更厚和黏稠，出現漿糊化現象；同時亦發現，牠們體型和體重在數星期間急速上升，逐漸破壞大腦神經，令大腦神經退化成一片「漿糊」，引發胰島素阻抗。研究人員推斷，如此後果亦會在人類大腦發生，增加糖尿病和肥胖風險。

 

　　黃軒醫生解釋，這些「漿糊」阻礙了胰島素進行大腦的下視丘神經元，令大腦無法發出訊號讓體內磷酸化物質發揮作用，造成血糖堆積，發生胰島素阻抗。

 

飲食攻略︱大腦受破壞恐無法逆轉

 

　　研究團隊其後再為實驗老鼠注射氟胺（Fluorosamine），是一種能消除黏膠質的酶分子。氟胺能有效抑制「漿糊」的形成，而實驗結果亦顯示，實驗老鼠大腦內因「漿糊」造成的堵塞得以消除，恢復增加大腦飢餓神經元對胰島素的攝取，並降低血糖控制，達到體重減輕、能量消耗增加的效果。研究團隊期望，未來能利用氟胺作治療胰島素阻抗的手段，而非現階段的降血糖藥物治療；然而持續的觀察發現，即使大腦內的「漿糊」得以消除，但仍無法降低胰島素阻抗，故糖尿病風險仍然會逐步增加，並誘發其他併發症。

 

　　不過現代人的飲食習慣總免不了接觸到高糖、高油脂的食物，黃軒醫生就表示，其實只要不是長期維持這種不健康的飲食模式也不必太過擔心，但要真正保護大腦、避免漿糊化，就必須保持健康飲食習慣，亦能降低罹患各種慢性病的風險。

 

飲食攻略︱10大傷腦日常行為

 

愛飲酒

飲酒會對大腦白質造成損傷，導致認知功能下降和其他神經相關問題，酒精的神經毒性會導致大腦白質病變影響認知功能運動控制和情感處理。

 

嗜甜

飲酒會對大腦白質造成損傷，導致認知功能下降和其他神經相關問題，酒精的神經毒性會導致大腦白質病變影響認知功能運動控制和情感處理。

 

嗜炸

油炸食物中含有大量發炎物質和反式脂肪酸，對大腦健康構成嚴重威脅。高脂飲食會促進大腦中發炎反應，這種反應會加速認知功能下降，特別是涉及記憶和學習能力的部分。反式脂肪酸長期攝入亦可能損害大腦的能量代謝系統，導致大腦對熱量控制失調。

 

愛食飯

精緻米飯和白麵屬於高GI（血糖生成指數）的食物，這些都可能導致胰島素抵抗，進而影響大腦的認知和情緒功能。長期攝取高GI飲食不僅會增加代謝負擔，還可能使我們的思考和情緒調節變得更加困難。

 

愛吃鹹

高鹽飲食會通過腸道引發TH17免疫反應，進一步損害大腦的神經血管功能導致認知能力下降。這些過量的鹽分同時會擾亂腸道微生物群導致腸道反覆發炎，這些發炎反應可能傳導至大腦，損害認知表現。

 

愛熬夜

2023年發表於《神經科學雜誌》的一項研究指出，僅僅熬夜1晚就可能讓大腦的老化程度，相當於增加1-2年的歲數

 

不運動

研究顯示：每天坐著超過10小時，罹患失智症的風險會增加8%，每天坐著超過12小時，罹患失智症的風險會增加63%，如果坐超過15小時，這個風險竟然飆升3倍以上

 

不減肥

研究顯示體重指數（BMI）過高，與中年人群的大腦老化加速有顯著關聯，特別是在大腦白質和灰質體積減少方面。肥胖甚至可能加劇大腦萎縮。

 

愛焦慮

研究顯示慢性焦慮會顯著增加患上失智的風險。另一篇研究發現長期的心理壓力與輕度認知障礙的發生率密切相關特別是在長期焦慮者中，失智風險顯著升高。

 

不飲水

研究指出輕度脫水（2%體重的水分流失），會對認知功能造成負面影響，特別是記憶和注意力等短期認知能力的影響。

 

Copyright © 《TOPick》、《晴報》

資料來源：台灣重症科醫生黃軒

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#養生#運動#肥胖#健康#腦部健康#高糖#高脂#胰島素#糖尿病#腦神經科
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