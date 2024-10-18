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肝癌 │ 台灣音樂大師、《明天會更好》總指揮詹宏達，肝癌病逝終年67歲！醫生：肝癌初期似感冒難分辨！即睇9大症狀+8大成因
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肝癌 │ 台灣音樂大師、《明天會更好》總指揮詹宏達，肝癌病逝終年67歲！醫生：肝癌初期似感冒難分辨！即睇9大症狀+8大成因

健康解「迷」
健康解「迷」

　　曾為《新鴛鴦蝴蝶夢》編曲及《明天會更好》作總指揮，知名音樂家詹宏達前日(15日)因肝癌病逝，終年67歲。有醫生便指早期肝癌沒有痛感，即使有腹痛也難以分辨，故證實患上時往往已屬晚期，並分享肝癌9大常見徵狀，呼籲大眾切勿掉以輕心。

 

　　綜合台灣外媒報導，知名音樂家詹宏達前日(15日)因肝癌病逝，終年67歲。其死訊令不少音樂及文化人深表惋惜，台灣文化部長李遠亦於社交平台發表悼文表示，難以接受其死訊，並讚賞對方開啟了台語歌曲的全新時代。

 

巨匠殞落丨台灣音樂大師詹宏達肝癌病逝終年67歲 醫生拆解9大肝癌徵狀：初期似感冒

巨匠殞落丨台灣音樂大師詹宏達肝癌病逝終年67歲 醫生拆解9大肝癌徵狀：初期似感冒

巨匠殞落丨台灣音樂大師詹宏達肝癌病逝終年67歲 醫生拆解9大肝癌徵狀：初期似感冒

巨匠殞落丨台灣音樂大師詹宏達肝癌病逝終年67歲 醫生拆解9大肝癌徵狀：初期似感冒

知名音樂家詹宏達因肝癌病逝，終年67歲。(詹宏達FB圖片)

 

肝癌｜初期的症狀有時跟感冒很像

 

　　台灣家醫科醫師陳敬睿曾於社交平台發文指肝臟內部沒有痛覺神經分佈，如果肝臟發炎或腫瘤長在肝臟內側，身體不會感到明顯不舒服或疼痛。因此肝癌初期的症狀有時跟感冒很像，患者常常以為只是太忙、太累而不以為意，晚期才會有腹水、黃疸、下肢水腫、食道靜脈曲張、肝性腦病變等明顯病徵。因此，肝癌的高風險群如Ｂ型肝炎、Ｃ型肝炎、肝硬化等患者，一定要依醫生安排定期覆診追蹤。

 

肝癌｜肝癌9大常見徵狀

 

　　香港肝癌及腸胃癌基金會創辦人及主席暨外科專科醫生潘冬平指出，早期肝癌沒有痛感，即使有腹痛也難以分辨，故證實患上時往往已屬晚期。由於肝臟具有自我修復功能，即使只剩下一小部分仍能繼續正常運作，故此其早期病徵並不明顯，但隨腫瘤逐漸增大時，會出現以下9大常見徵狀：

 

1.右上腹疼痛

2.發燒

3.皮膚及眼睛泛黃

4.腹部腫脹

5.小便呈茶色而大便呈淺灰色

6.食慾不振

7.噁心

8.體重下降

9.疲倦及虛弱

資料來源：衞生署衞生防護中心

 

肝癌｜肝癌8大成因

 

　　肝癌屬本港第3號癌症殺手，每年新症數目約有1,800宗，有7成半是男性，平均發病年齡為63至69歲，死亡人數逾1,500人，且4成肝癌患者確診時已屬晚期。肝癌主要有8大成因：

 

1. 乙肝病毒

全世界有55%的肝癌是由乙肝病毒傳染引致。慢性乙肝病毒攜帶者患肝癌的機會，較非乙肝病毒攜帶者大約高100倍；在這群長期帶病毒者中，有4分1人會演變成肝硬化，導致肝癌。

 

2. 肝硬化

感染乙型肝炎者會隨病情進展而出現慢性肝炎、肝硬化，甚至肝癌。有研究發現病毒的活躍性越高時，肝細胞被破壞的速度會越快，所以病人很快便有肝硬化或慢性肝炎。

 

3. 丙型肝炎

慢性乙型和丙型肝炎攜帶病毒者，患肝癌的機會大約高150倍。

 

4. 酗酒

長期飲酒過量會引起與酒精有關的肝硬化，而肝硬化可演變為肝癌。濫用酒精的乙型肝炎帶病毒者，患肝癌的機會較一般的帶病毒者高2倍。

 

5. 非酒精性脂肪性肝病（NAFLD）及非酒精性脂肪肝（NASH）

肥胖、糖尿病、其他代謝紊亂疾病均會使到肝臓損害，導致肝硬化及肝癌。

 

6. 進食有毒素的食物

花生及穀類果實中所發現的黃曲霉毒，在動物實驗中已被證寰可壽致肝癌。

 

7. 長期受到某些環境、污染物侵害

例如吸入製膠廠使用多的聚氯乙烯。

 

8. 膽管炎或先天性總膽管囊腫

可引致膽管細胞瘤。


資料來源：醫院管理局智友站

 

轉載自晴報

Tags:#健康問題#文娛藝術#台灣#詹宏達#知名音樂家#肝癌#音樂#李遠#陳敬睿#潘冬平#乙肝病毒#肝硬化#丙型肝炎#酗酒#非酒精性脂肪性肝病#黃曲霉毒#聚氯乙烯#膽管炎#總膽管囊腫#癌症#腫瘤科#腸胃肝臟科#肝癌症狀
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