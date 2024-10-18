樂齡安居｜人與環境共生 安老建築重要元素尊重個人喜好及習慣 提升長輩幸福感

筆者在營運安老院前一直從事建築和產業測量行業，會根據市場數據、項目地點為不同的酒店、商業和住宅項目提供市場和價格定位建議，達致項目營運最大化，透過建築的間隔及空間設計提升用者生活體驗及價值。

以往筆者經常到不同國家考察當地的住宿項目，如學生宿舍、民宿、酒店、安老院等。每次筆者第一個問題是「這裏的住宿對象是哪些人？」不同項目設計與居住者有著密切的關係，當中包括年齡、住客與工作人員的關係，甚至他們的日常生活模式及習慣都會影響到公共空間的設計，好的建築與內部設計是締造幸福感最重要的元素。

這些經驗給予了筆者在策劃安老院時帶來了反思 - 長者住宿是以營運行先、還是長輩的居住體驗行先？眾所周知，香港安老院一般都以營運效率見稱，一般以4至6人房間提供護理服務，這類一體化的房間設計，在營運上較容易管理。另外，香港大部分安老院是座落於市區的商住樓宇，地方雖然較大，但由於面積限制、採光和安老院條例等要求，較難去把房間做成酒店或私人住宅般的單位房間，很多能夠做成私人住宅單位般的安老院都會是Purpose-built（為特定目的建造的），而非改建的項目。其好處是，每個居住的長輩都可以有自己的空間和私隱度，更能把房間打造成自己的居所，筆者最近在北歐就有很深的體驗。

丹麥安老院 : 小區管理模式 獨立廚房助長輩享受五感飲食

筆者在設立長者生活社區時，團隊也學習了伊甸園哲學的營運模式。事實上，「伊甸認證」的安老院全球也有超過100間。最近，筆者到訪了丹麥的「伊甸認證」安老院，並進行交流。對於世界各地長者來說，相信每天一日三餐都是他們最為期待的時間。丹麥的安老院舍使用了小區管理模式（UNIT CARE），每個小區住了6位長輩，他們各自有自己的房間和浴室，同時分享一個共用廚房、飯廳和客廳。整個院舍分為四個小區，四個小廚房及合共24個單位。院舍標榜每天由自己親自準備新鮮的餐膳給長輩，除了熱食是由中央廚房運送到小廚房「分餐」外，每天的點心都由員工和有興趣參與的住客一同準備，小廚房內更備有可升降的煮食台，方便不同高度的長輩都可煮食。

當天筆者到訪時，正值他們的下午茶時間，丹麥聞名的各類甜點和丹麥酥配以咖啡都是住客最愛，院舍利用廚房的撲鼻的香氣，不消一會兒長輩也紛紛自己推助行車到來等待「開餐」。看到他們微笑聊天輕鬆的等待每天的「三點三下午茶」，這也是他們生活上的一種小確幸。

這也是設計師背後精心安排。在香港，在筆者經營的長者生活社區內，我們也會利用食物的香氣來為長輩進行不同的互動，生活伙伴會定期舉行「美味廚房」讓長輩可以參與製作食物的過程，一同享受愜意的時光。



筆者到訪時，正值他們的下午茶時間，丹麥聞名的各類甜點和丹麥酥配以咖啡都是住客最愛

小廚房內備有可升降的煮食台，方便不同高度的長輩都可煮食

在筆者經營的長者生活社區內，我們也會定期舉行「美味廚房」讓長輩可以參與製作食物的過程，一同享受愜意的時光。

個人化房間設計 把原有傢俬擺設搬進院舍房間

在今次的考察，筆者和團隊更探訪了幾位安老院的長輩，並由長輩介紹自己的房間。一位居住了很多年的女士為我們娓娓道來她每一件傢俬和擺設，就連房間的壁畫，都是從她自己的住所搬過來，體現了丹麥的安老院注重人性化和個人化，願意聆聽住客的意見，旨在保留長輩原有的生活，對他們而言入住安老院舍只是搬家。筆者認為，這些都是環境帶來的溫暖及安全感，長輩能把熟悉的物品搬進院舍，這些元素看上去很簡單，其實都是尊重個人喜好和生活模式的例子。而長輩邀請客人到房間分享他們的家，亦是非常窩心的舉動，能鼓勵長輩和訪客互動，成為一個幸福的生活社區。

在今次的考察，筆者和團隊更探訪了幾位安老院的長輩，當中一位女士為我們娓娓道來她每一件傢俬和擺設，就連房間的壁畫，都是從她自己的住所搬過來。

香港房屋局「共築幸福」：研究幸福公屋創新設計指引

在香港，香港房屋局最近推出了幸福公屋創新設計指引。「共築• 幸福」 是一個以提升公屋居民幸福感為目標推出的項目，項目通過生活、設計、鄰里，共同築起通往幸福社區的旅程。幸福設計指引團隊透過制定不同的研究策略，聆聽居民和各界持份者的想法，重新思考屋邨環境、公共空間和設施的設計和應用。從家到走進社區的旅程中，制定以公屋居民為本的幸福設計指引，供日後興建新公營房屋及翻新現有屋邨作參考，提升居民的幸福感。團隊經過深入研究並回顧了超過200篇不同的文獻，並對本地與其他國家的公營房屋進行了細緻的分析，團隊將「幸福感」精煉為8個獨特且多元的幸福概念，包括活力健康、綠色生活、樂齡安居、跨代共融、家社互聯、城市連結、增值上流及地方形象等。

除了居民，房屋局還召集了一群熱愛聆聽的跨界別專業顧問團隊，包括設計思維及創新顧問、建築師、園景設計師、傳意設計師、城市規劃師、城市研究學者、工程及管理專才、護理專業和社會工作者等，採用設計思維及參與式設計，系統性地研究適用於香港，以人為本的幸福公屋創新設計指引。市民大眾可以瀏覽不同的幸福設計指引，了解公共房屋內不同人士的需要，如何透過設計而增加他們的幸福感。

筆者認為建築設計與安老是人與環境共生的關係。每個人都會搬家，倘若我們老了後，最大的願景該是自主選擇自己的生活模式，如果我們能與長輩共同設計居所並讓他們參與，融入他們的想法，相信他們可以讓安老生活更有活力、更貼合他們的需要。

香港房屋局「共築幸福」：https://housingwellbeing.hk

幸福公屋創新設計指引涵蓋8個範疇。為了了解公屋居民對幸福感的看法，團隊進入全港20多個屋邨進行研究， 進行了3000個居民調查和研究。