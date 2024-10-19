護腳訓練！想長壽先養腿？6個簡易動作，活動腳腕、伸展脛前肌和小腿、大腿肌肉，增強腿腳靈活、血液循環，適合各種年齡層！

拉筋紓痛護腳訓練！想長壽先養腿？6個簡易動作，活動腳腕、伸展脛前肌和小腿、大腿肌肉，增強腿腳靈活、血液循環，適合各種年齡層！ 馬德荃 Derek Ma 得閒拉筋 得閒Build肌 馬德荃 Derek Ma 得閒拉筋 得閒Build肌 香港伸展運動學會伸展治療師、國際康體專才培訓學院教練課程導師、國際跆拳道聯盟黑帶七段、國際教練、裁判及考官、香港健美及運動體適能總會執行委員及裁判。在繁忙又急促的都市生活中，久坐、久站、加上不良姿勢及缺乏運動，令身體變得僵硬及疲倦，甚至出現痛症。想改變現狀，可以透過一系列伸展運動和健身運動，鍛練並放鬆繃緊的肌肉、舒緩日常疲倦、痛症，減少身體負擔！ Share 19/10/2024 常聽說，想長壽，先養腿！腿部養好了，心臟自然循環得好。不僅如此，想腿部活動自如，自然不能忽視腿部的訓練與伸展。今集，就和大家分享6個保健腿部的動作，透過活動腳腕、伸展脛前肌、小腿肌肉、大腿肌肉，改善靈活性和增進血液循環；還能有效減少肌肉萎縮和關節問題的風險，運動適合各個年齡層，特別是長時間坐著或站立的人！ Tags:#拉筋#健身#健康#痛症#抽筋#伸展運動#運動#腿部保健#脛前肌#小腿肌肉#大腿肌肉#臀部訓練 Add a comment ...
Comment
暫無回應