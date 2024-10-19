護腳訓練！想長壽先養腿？6個簡易動作，活動腳腕、伸展脛前肌和小腿、大腿肌肉，增強腿腳靈活、血液循環，適合各種年齡層！

常聽說，想長壽，先養腿！腿部養好了，心臟自然循環得好。不僅如此，想腿部活動自如，自然不能忽視腿部的訓練與伸展。今集，就和大家分享6個保健腿部的動作，透過活動腳腕、伸展脛前肌、小腿肌肉、大腿肌肉，改善靈活性和增進血液循環；還能有效減少肌肉萎縮和關節問題的風險，運動適合各個年齡層，特別是長時間坐著或站立的人！