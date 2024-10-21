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三高｜40歲男肥胖患三高／痛風／脂肪肝 吃4種食物逆轉兼不用服血壓藥
健康Tips

三高｜40歲男肥胖患三高／痛風／脂肪肝 吃4種食物逆轉兼不用服血壓藥

健康解「迷」
健康解「迷」

　　飲食作息與健康息息相關。台灣一名約40歲男子，平日經常加班飲食習慣不佳，結果變得肥胖且患上脂肪肝、三高痛風等問題，因擔心患肝癌到院求醫減肥。醫生建議他調整飲食兼減肥，頻食4類食物，最終成功逆轉脂肪肝數值亦回復正常。

 

　　台灣新陳代謝專科醫生周建安早前於Facebook專頁分享上述病例，指該名男子於身高173cm，體重達110kg，由於任職會計事務所因此經常加班到深夜，回家時便購買炸物或微波加工食品作為宵夜充飢，久而久之健康便響起警號。

 

癌症風險｜患有脂肪肝伴隨三高兼痛風  男子靠4類食物成功逆轉

 

　　男子求醫時已患上脂肪肝，另外伴隨「三高」肝臟功能異常、三高及痛風等問題，他坦言自己家中有肝癌病史，擔心自己年紀輕輕便「略過肝硬化」，直接罹患肝癌，因此想改善健康、積極減肥。

 

　　周醫生解釋指，男子的健康問題其實於肥胖患者中相當常見，因此著重於調整飲食及控制體重兩方面為調整：

 

2招 + 4類食物逆轉三高、脂肪肝

 

調整飲食

控制飲食中的飽和脂肪酸和精製糖

避開油炸食品和加工食品攝取選擇高纖維食物例如全穀類、蔬菜

增加Omega-3優質脂肪攝取量例如魚類和堅果，可有助降低高血脂，減少肝臟的脂肪堆積。

 

控制體重

體重過重或肥胖是導致脂肪肝和肝癌重要因素

減少體重的10%可顯著改善肝臟健康

留意體脂變化脂肪減少大於肌肉減少，可能是是單純水分流失（脫水）對減肥無任何幫助。

 

資料來源：新陳代謝專科醫生周建安

 

癌症風險｜3招調整飲食 4類食物助逆轉病情

 

● 控制飲食中的飽和脂肪酸和精製糖。

● 避開油炸食品和加工食品攝取，選擇高纖維食物，如全穀類、蔬菜。

● 增加富含Omega-3優質脂肪的攝取量，例如魚類和堅果，可有助降低高血脂，減少肝臟的脂肪堆積。

 

癌症風險｜2招控制體重 體脂1狀況恐無助減肥

 

　　周醫生解釋指，體重過重或肥胖是導致脂肪肝和肝癌重要因素：

 

● 減少體重的10%，就能顯著改善肝臟健康。

● 需要留意體脂，脂肪減少大於肌肉減少，或是單純水分流失（脫水），對於減肥無任何幫助。

 

癌症風險｜摵甩肥肉體檢數值大降 醫生籲養成2習慣維持健康

 

　　男子其後積極配合，體重成功由110kg降到100kg以下，減去10%的體重，體脂率由42%降到36%、肝功能GPT指數由90U／L降至36U／L，而脂肪肝亦由重度降到中度，血糖值亦恢復正常，糖化血色素由6.2%降至5.6%，三酸甘油脂從300mg/DL降至120mg/DL，連血壓亦回復正常值，不必再服用血壓藥，周醫生亦因此呼籲大眾，平日應該養成正確飲食與運動習慣，讓體脂保持在理想範圍內，可有助身體健康。

 

　　周醫生引用國際癌症研究機構（IARC）和美國癌症協會（American Cancer Society）的調查報告，解釋肥胖與至少13種癌症風險因素有關，其中一種便是肝癌，尤其對於患有代謝症候群患者而言，風險更高，惟肝癌早期幾乎無明顯症狀，一直被稱為「沉默的殺手」。

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#癌症#減肥#脂肪肝#痛風#肝癌#運動#脂肪#肥胖
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