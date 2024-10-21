日本退燒止痛藥｜藥廠主動回收3萬盒「Saridon A」！原因是1種成分含量過低？

日本製藥廠「第一三共健康」周二（15日）宣布，將主動回收旗下一款退燒止痛藥「Saridon A」（サリドンA），涉及數量超過3萬盒。該公司說明原因，表示此行動與涉事產品其中1種成分的含量相關，強調並非因為產品有安全問題而需要回收。

藥物回收｜涉事藥物1成分含量或低於下限

綜合《讀賣新聞》、《中央社》等媒體報道，「第一三共健康」表示，公司在定期檢測的過程中發現，涉事藥物Saridon A其中1種成分「咖啡因水和物」的含量在有效期限內可能會降至核准標準的下限值以下，因此將進行自主回收，一共涉及31,410盒產品。

日本製藥廠「第一三共健康」周二（15日）宣布將主動回收旗下退燒止痛藥Saridon A（サリドンA）。（「第一三共健康」官網圖片）

是次回收的產品出貨時間為2021年11月至2022年5月。（「第一三共健康」官網圖片）

「第一三共健康」在網上公布回收產品批次的製造號碼及使用期限。（「第一三共健康」官網圖片）

消費者可以透過查看包裝來確認是否購入受影響的產品。（「第一三共健康」官網圖片）

根據「第一三共健康」在網站發布的公告，是次回收的產品分別為10粒裝及20粒裝，出貨時間為2021年11月至2022年5月，使用期限則為2025年6月；該批次的製造號碼為210230，消費者可以透過查看產品包裝上的製造號碼，來確認是否為受影響的產品。

藥物回收｜公司強調產品無安全問題

不過該公司亦強調，上述情況並不會導致嚴重的健康問題，至今也並未收到任何有關健康危害的報告；是次回收行動是出於對消費者健康的負責態度，而並非產品本身存在嚴重的安全問題。

針對是次行動，「第一三共健康」目前已開始向相關銷售點進行通知，並將會積極配合產品回收工作。與此同時，他們亦呼籲消費者，如購買到該批次產品應立即停止使用，並進行回收。

資料來源：《讀賣新聞》、《日本經濟新聞》、《中央社》、「第一三共健康」官網

轉載自晴報