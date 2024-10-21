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坐骨神經痛｜前「亞視一哥」林韋辰暴瘦7公斤！舊病復發行路都有困難
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坐骨神經痛｜前「亞視一哥」林韋辰暴瘦7公斤！舊病復發行路都有困難

健康解「迷」
健康解「迷」

　　62歲的前「亞視一哥」林韋辰近年定居內地，不時拍片分享生活及帶貨。他近日透露自己舊病復發，嚴重時連走路亦有困難，希望藉自己的經歷提醒大眾珍惜健康，好好守護身體。

 

　　林韋辰周三（16日）在社交平台抖音上載影片，透露自己受傷已經35天，表示自己舊病復發：「以前拍戲嗰啲舊患，而家勞累喇，所以就復發，壓住個坐骨神經」。他指自己之前怕大家擔心，所以並未公開病況，現時已經康復不少，因此拍攝影片報平安。

 

舊病復發｜62歲前「亞視一哥」舊病復發嚴重時路都行唔到 養病月餘勸世：要珍惜健康

林韋辰周三（16日）上載影片，透露自己舊病復發。（影片截圖）

舊病復發｜62歲前「亞視一哥」舊病復發嚴重時路都行唔到 養病月餘勸世：要珍惜健康

林韋辰目前仍需要用助行架輔助走路。（影片截圖）

舊病復發｜62歲前「亞視一哥」舊病復發嚴重時路都行唔到 養病月餘勸世：要珍惜健康

林韋辰希望藉自己的經歷提醒大眾珍惜健康。（影片截圖）

舊病復發｜62歲前「亞視一哥」舊病復發嚴重時路都行唔到 養病月餘勸世：要珍惜健康

林韋辰周四（17日）再度更新狀況，表示自己前一晚半夜痛醒入院。（影片截圖）

舊病復發｜62歲前「亞視一哥」舊病復發嚴重時路都行唔到 養病月餘勸世：要珍惜健康

舊病復發｜62歲前「亞視一哥」舊病復發嚴重時路都行唔到 養病月餘勸世：要珍惜健康

舊病復發｜62歲前「亞視一哥」舊病復發嚴重時路都行唔到 養病月餘勸世：要珍惜健康

林韋辰解釋自己的病況，表示脊柱第4、5節壓迫椎間盤，繼而導致坐骨神經受壓，引起疼痛。（影片截圖）

 

　　從影片中可見，林韋辰原本躺在床上，起身時動作緩慢，落床之後全程需要用助行架輔助，並扶著助行架在房內走了幾步，步履非常小心，可見目前仍處於康復階段。他表示，自己過去一個月曾入院、看中醫、針灸、復位等，嘗試了各種不同的治療方法，感慨「原來一個咁簡單行路嘅動作、好似與生俱來就識嘅動作，佢要攞走你就攞走你，你係動彈不得。」他希望藉自己的經歷提醒大眾珍惜健康，一定要好好咁守護自己嘅身體......千祈唔好為咗任何人同事透支自己身體嘅健康，係一啲都唔值得㗎。

 

舊病復發｜半夜痛醒入院

 

　　他之後在周四（17日）再度上載影片更新情況，透露自己病情反覆，「有時就冇乜嘢，有時痛起上嚟半夜三更都會痛」，並表示自己前一晚在睡眠中突然痛醒，笑稱「活到六十幾歲人第一次坐救護車，第一次住醫院，瞓喺病床先知百般感受在心頭。」

 

　　此外，他亦在影片中更詳細地披露病況，指出自己是由於脊柱第4及第5節壓迫到椎間盤，繼而壓住坐骨神經，導致整條左腿十分疼痛，甚至有時起床後需要靠著助行架站立15分鐘，情況才會緩和，期間完全無法行走，「一步都唔行得」。

 

舊病復發｜62歲前「亞視一哥」舊病復發嚴重時路都行唔到 養病月餘勸世：要珍惜健康

林韋辰曾先後效力於亞視及TVB。（《福爾摩師奶》劇照）

舊病復發｜62歲前「亞視一哥」舊病復發嚴重時路都行唔到 養病月餘勸世：要珍惜健康

舊病復發｜62歲前「亞視一哥」舊病復發嚴重時路都行唔到 養病月餘勸世：要珍惜健康

舊病復發｜62歲前「亞視一哥」舊病復發嚴重時路都行唔到 養病月餘勸世：要珍惜健康

林韋辰在2021年約滿TVB後離巢北上發展。（林韋辰微博圖片）

舊病復發｜62歲前「亞視一哥」舊病復發嚴重時路都行唔到 養病月餘勸世：要珍惜健康

林韋辰近年主要活躍於內地社交平台。（抖音影片截圖）

舊病復發｜62歲前「亞視一哥」舊病復發嚴重時路都行唔到 養病月餘勸世：要珍惜健康

林韋辰亦有加入直播帶貨行列。（網上圖片）

 

　　林韋辰近年甚少活躍在社交平台，偶爾會出席活動，與不同藝人合照：

 

舊病復發｜62歲前「亞視一哥」舊病復發嚴重時路都行唔到 養病月餘勸世：要珍惜健康

林韋辰近年甚少活躍社交平台，但仍有出席活動與藝人合照。（Instagram圖片）

舊病復發｜62歲前「亞視一哥」舊病復發嚴重時路都行唔到 養病月餘勸世：要珍惜健康

林韋辰偶爾與友人聚餐合照。（Instagram圖片）

舊病復發｜62歲前「亞視一哥」舊病復發嚴重時路都行唔到 養病月餘勸世：要珍惜健康

舊病復發｜62歲前「亞視一哥」舊病復發嚴重時路都行唔到 養病月餘勸世：要珍惜健康

林韋辰偶然出席不同活動，亦獲邀做頒獎嘉賓。（Instagram圖片）

舊病復發｜62歲前「亞視一哥」舊病復發嚴重時路都行唔到 養病月餘勸世：要珍惜健康

林韋辰近年活躍在國內。（Instagram圖片）

舊病復發｜62歲前「亞視一哥」舊病復發嚴重時路都行唔到 養病月餘勸世：要珍惜健康

林韋辰與伍詠薇合照。（Instagram圖片）

 

轉載自晴報

Tags:#網絡熱話#健康問題#林韋辰#痛症#治療#社交平台#抖音#亞視#暴瘦#坐骨神經痛#舊病復發
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