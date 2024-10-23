十月初的一個周末，八位賽馬會馬可紀念之家的宿生踏上舞台，在六位搖搖世界賽冠軍及一大班觀眾面前表演，大家成功克服了緊張情緒，順利演出。這次珍貴的體驗背後，來自一個窩心的故事。

自賽馬會馬可紀念之家開展小組「搖搖師徒計劃」以來，三年內培育了許多搖搖「師傅」。這個計劃不僅注重技術學習，更強調提升社交能力和互助精神，讓宿生們在學成後也願意耐心教授其他同學，逐漸形成了一股搖搖熱潮和互助文化，幾乎每六位宿生中就有一位在玩搖搖。

2023年底，宿生成立了IG搖搖頻道（為保障宿生隱私，不便透露），拍攝搖搖教學短片，希望讓更多人了解這項活動，而我們的驚喜正是在此刻開始。

令人驚喜的是，健力士世界紀錄保持者及C3yoyoDesign的創辦人之一黃偉鑠先生（阿反）竟然轉發了宿生的一段短片，瞬間令觀看人數激增，宿生們興奮不已。隨後，他於2024年2月親臨本院與宿生交流，並在得知本院的服務背景後，主動提供折扣，以最實際的方式支持我們的宿生。

阿反團隊不僅定期到院進行義教，還於2024年7月的年終頒獎禮中與宿生同台演出。當晚，宿生表演的小戲劇正是講述與阿反團隊相遇的故事，並感謝他們無私的付出。其中一句對白：「我在發夢嗎？阿反真人真係黎咗？」充分反映出宿生們的興奮與感動，恭喜他們的夢想成真！

阿反總是優先考慮我們的需求。例如，在2024年4月世界賽冠軍岩倉玲及10月六位世界冠軍來港時，阿反總會私下為我們保留名額。

我曾詢問阿反為何對我們如此關心，他簡潔地回答：「只要見到孩子玩得開心就可以了。」

「一切為了孩子」不僅是本會的口號，也是所有義工們的心聲。能夠遇見這樣無私奉獻的人，我們深感感恩！在此，我們誠摯呼籲社會大眾加入我們的行列，成為義工，共同為孩子們的成長貢獻一份力量。您的參與將為更多孩子帶來驚喜和希望！