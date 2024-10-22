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食物中毒 │ 懷孕27周準媽媽飲雪櫃牛奶感染李斯特菌，引發敗血症致流產！預防李斯特菌感染7招
健康Tips

食物中毒 │ 懷孕27周準媽媽飲雪櫃牛奶感染李斯特菌，引發敗血症致流產！預防李斯特菌感染7招

健康解「迷」
健康解「迷」

　　孕婦飲食要小心！內地杭州一名懷孕27周的準媽媽突發高燒及發冷，3日後腹部劇痛求醫驚見胎兒已胎死腹中，母體亦出現敗血症及感染性休克，情況一度危殆。院方經檢查後，發現該名媽媽早前曾食用雪櫃內牛奶，疑因此感染惡菌肇禍。

 

食用安全｜27周的準媽媽胎死腹中急送院 疑1飲食染李斯特菌出事

 

　　綜合內媒及《中國藍新聞》報道，該名年約32歲女子前期產檢一直狀況良好，直到某日出現發燒、發冷及腹痛等不適，腹中胎動亦開始減少，惟到診所求醫時卻未有發現異常，之後便回家休息。

 

　　未料3日後，事主突然感到腹部劇痛，胎動亦隨之消失，隨即緊急送院求醫，證實胎兒已於宮內死亡。而事主胸腔、腹腔亦有積液、出現敗血症及感染性休克症狀，病情極為兇險。院方通過胎盤病檢發現事主感染李斯特菌，經了解後得悉她早前曾飲用雪櫃內一盒開封的牛奶，料因此受感染。

 

食用安全｜雪櫃內食物易交叉污染 誤食恐致食物中毒

 

　　醫生強調指，李斯特菌經由食物污染傳播，進入人體後經消化道感染，受感染病人多是因為食用未經徹底加熱的污染食品，而雪櫃內已開封過的牛奶及雪櫃等會受到李斯特菌交叉污染，直接食用恐會導致食物中毒。

 

　　根據數據顯示，約65％孕婦於懷孕初期感染李斯特菌後，會出現流產情況；孕中晚期感染則有26％的人會出現發生死胎、死產及流產。

 

食用安全｜預防李斯特菌感染7大方法

 

　　本港食安中心解說預防李斯特菌感染的7大方法：

 

1.充分洗淨及煮熟食物

2.處理生食後應徹底清潔雙手、刀和砧板。

3.已煮熟的食物及生食材要分開擺放。

4.盡快進食容易變壊的食物。

5.剩食要徹底翻熱才能進食。

6.購買食材時要小心查看食物包裝是否完好無缺。

7.留意食物標籤上的食用日期，尤其是保質期較長的冷藏即食食物。

資料來源：香港食安中心

 

食用安全｜9大高風險食物

 

1.未經巴士德消毒法處理的奶

2.芝士（尤其軟芝士和半硬芝士）

3.冰凍甜品

4.已經煮熟的凍食肉類

5.水果

6.預製或預先包裝沙律

7.刺身

8.煙燻三文魚

9.煙燻火腿

資料來源：食物安全中心

 

食用安全｜4大食安貼士

 

1.容易變壊的食秒應存放在攝氏4度或以下的雪櫃內，並避免文叉污染；

2.盡快食用雪櫃內的容易腐壞食物包括剩菜，並在食用前徹底翻熱；

3.避免進食高風險食物(如侏質期超過5天的冷藏即食食物)：

4.一般煮食溫度可殺死李斯特菌，所以只進食徹底加熱烹煮的食物。

資料來源：食物安全中心


轉載自晴報

Tags:#健康問題#食用安全#懷孕#發燒#李斯特菌#食物中毒#敗血症#流產#孕婦#牛奶#婦產科
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