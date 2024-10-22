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北上注意 ｜ 深圳爆諾如病毒小童嘔吐成人腹瀉！傳染性強傳播途徑多！疾控中心：一類場所高危！即睇預防方法！
健康Tips

北上注意 ｜ 深圳爆諾如病毒小童嘔吐成人腹瀉！傳染性強傳播途徑多！疾控中心：一類場所高危！即睇預防方法！

健康解「迷」
健康解「迷」

　　不少港人放假喜歡北上消費且品嚐廣東美食，但近日北上小心感染諾如病毒。深圳疾控中心近日發出呼籲，指諾如病毒近日有踏入高峰期跡象，提醒大眾要做好預防措施，保持個人衛生，尤其是1類場所切勿掉以輕心。

 

深圳諾如病毒｜每年10月踏入高峰期 傳染性強

 

　　據《深圳新聞網》（15日）報道，每年10月至翌年3月是中國諾如病毒感染的高峰期。感染諾如病毒後會出現感染性腹瀉，俗稱「冬季嘔吐病」，兒童和成年人症狀亦有分別：

 

● 兒童：嘔吐為主

● 成人：腹瀉居多

 

諾如病毒｜傳播途徑多樣 小心處理病者嘔吐物

 

　　綜合深圳疾病控制中心和本港衞生署資料指出，諾如病毒傳染性強、感染劑量低，傳播途徑多樣，包括吸入患者嘔吐物或糞便中釋出的氣溶膠；間接接觸被排泄物污染的環境；食用或飲用被諾如病毒污染的食物或水，或食用被諾如病毒污染而未經徹底煮熟的貝類海產品和蔬果類。

 

諾如病毒傅播途徑

 

1. 食用或飲用受病毒污染的食物或水

2. 接觸患者的嘔吐物或糞便

3. 接觸受污染的物品

4. 經嘔吐時產生的帶病毒噴沫傳播

 

資料來源：香港衛生防護中心

 

諾如病毒｜人群聚集的場所極易爆發

 

　　深圳市疾控中心表示，諾如病毒的傳染性強、感染劑量低，只需18-2800個病毒粒子就可以感染，而一個人感染後，一次能排出數十億個病毒。加上，感染諾如病毒後通常24至48小時就會發病（最短12小時，最長72小時就會發病）。而且就算感染者痊癒後，並不具備持久的抗體，短期內若再次接觸病毒，有可能造成二次感染。故此，深圳市疾控中心提醒，尤其是人群聚集的場所極容易爆發，如：

 

● 托幼機構

● 學校

● 養老院

 

諾如病毒｜保持個人衛生預防感染

 

　　雖然感染者一般以輕症為主，多數人發病後2-3天即可康復，但對於嬰幼兒、長者，特別是伴隨潛在疾病的長者，感染病毒可導致脫水等較嚴重的症狀，故切勿掉以輕心。深圳市疾控中心和本港衞生署對於預防大規模諾如病毒感染，建議以下措施：

 

注意個人衛生：

 

● 煮食/進食前/如廁後須用洗手液徹底洗手

● 清理患者嘔吐物及糞便時，須戴上手套及外科口罩，事後必須徹底洗手

● 身邊如有人嘔吐，不要靠近

 

保持良好食物衞生：

 

● 處理食物宜生熟分開並煮熟食物（尤其是貝殼類海產）

● 不要飲用未經煲煮的水

 

　　本港衞生署亦提醒，孕婦、嬰兒、幼兒、老人和免疫系統較弱等易受感染的群組應該避免食用未經烹煮的食物，如貝類海產，特別是生蠔，或預製或預先包裝的沙律。

 

　　深圳市疾控中心於上周五（18日）公佈，廣東省近兩周腹瀉症症狀報告率處於既往3年同期較高水平，呼籲全市托幼機構和中小學校應做好預防措施，防止其發生和傳播。

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#諾如病毒#食用安全#腹瀉#深圳#傳染病#嘔吐#腸胃肝臟科#學校#養老院
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