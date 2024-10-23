長者養生 │ 長者營養不良易減弱免疫力，引發疾病影響身心！中醫：要增強脾胃功能！可從飲食+情緒+運動改善！

臨床上，年老長者多因慢性炎症、慢性疾病、進食困難、味覺減退或環境原因（居住或社交環境）等等因素導致日常營養攝取不足或營養利用障礙。繼而引起非自主體重下降、體質指數(BMI)下降，肌肉質量下降等等現象。久之身體機能下降，免疫力減弱，身體對抗性差等等，結果又會更易引發繼發疾病，對長者身心構成嚴重影響。因此察覺、預防及改善老年營養不良是改善長者體質的重要起點。

中醫從明代《景岳全書》述說養生之用，到清代《老老恒言》專注老年養生，書中從「衣食住行」到「見客慎藥」均有描述。當中更有一卷專門描述如何煮粥食粥，可見日常進食、營養吸收對長者十分重要。

從中醫角度，營養攝取主要取決於脾胃功能。中藥、針灸及推拿等中醫藥治療能夠達到健脾和胃，溫中補虛，行氣導滯等治療效果。脾胃健旺，運化得宜，自然營養充沛，氣血筋肉壯健。除中醫藥治療外，自身脾胃強弱主要依賴以下3方面：

1. 飲食：

《老老恒言》引述：「《三叟詩》云：「中叟前致辭，量腹節所受。」「量腹」二字最妙，或多或少，非他人所知，須自己審量。」說明適量進食十分重要。

另外亦引述：「太飢傷脾，太飽傷氣」。強調飲食上要注意均衡飲食、少食多餐、餐與餐之間加入少量小食，切忌過飢過飽。

亦述：「老年惟藉火化，磨運易即輸精多。」說明軟體食物從古至今對長者飲食都有所益，包含並不限於書中所著的粥。適量進食軟體食物對消化能力較弱的長者亦易於吸收。

2. 情緒：

居住環境、社交因素等等都會影響心情，繼而影響情緒而肝鬱。《老老恒言》引述：「老年肝血漸衰，未免性生急躁。」表示長者容易急躁動怒傷肝。亦云：「年高則齒落目昏、耳重聽、步蹇澀，亦理所必致，乃或因是怨嗟，徒生煩惱。」說明年老體衰是正常之事，應當放下執著，養心安神，隨心所欲，避免過多思慮牽掛。

3. 運動：

古語有云：「動形達鬱。」；《內經》亦云：「脾在體合肉，主四肢。」活動肢體有利氣血循環，使氣血充養身體四肢肌肉，又能行氣疏肝改善情緒，調養脾胃。《老老恒言》引述：「導引之法甚多，如八段錦、華陀五禽戲......，不過宣暢氣血，展舒筋骸，有益無損。」說明適當運動能夠改善身體肌肉質量、部份痛症等等。近年更有長者健身的風氣，在專業人仕指導下，改善長者營養及身體質素。

中醫藥治療的參與能夠加強脾胃功能，令長者營養攝取增加或從另一層面緩解影響因素（如痛症，慢性病）以改善長者營養狀態，繼而使長者進入良性循環，改善生活質素。

以上資料謹供參考。個人身體狀況因人而異，如有任何疑問，閣下應向合資格醫療專業人員直接查詢。

轉載自晴報