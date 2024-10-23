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頸痛 ｜ 港女坐長途機致頸痛半夜呼吸不順！瑜伽導師教4個伸展動作可改善！脊醫建議坐飛機帶一物件預防痛症！
健康Tips

頸痛 ｜ 港女坐長途機致頸痛半夜呼吸不順！瑜伽導師教4個伸展動作可改善！脊醫建議坐飛機帶一物件預防痛症！

健康解「迷」
健康解「迷」
TEXT:撰文: 脊醫王俊華 Dr Antonio Wong 香港註冊脊醫

　　出埠旅行是開心事，但舟車勞頓，難免疲憊不堪。坐長途飛機更容易出現痛症。暑假檔期，有幾個病人更向我表示，旅行超過一個月，疫情後的大報復，似乎還未完結。

 

　　有位40歲太太早前從歐洲回來，感到頸痛、手麻痹，以及半夜呼吸不順，檢查發現她頸椎第五、六節，胸椎第一、二節出現功能性問題。

 

　　由於她丈夫工作需要周圍飛，留在當地時間頗長，故此她都會同行陪伴。坐十多小時長途機，多個小時長途車，在飛機上、在車上常常垂頭「釣魚」，加上她喜歡以平板電腦追劇消磨時間，長期低頭，使頸椎承受沉重壓力。

 

　　要知道特別是坐飛機時，身體在完全放鬆的狀態下困在座位睡覺，可導致落枕（瞓厲頸）甚至頸椎錯位。頭部的重量約12磅，假如頭部過度向前傾，頸椎所承受的重量便會以倍數計增加，長期維持不良姿勢便可能導致頸椎錯位。

 

自備U形頸枕

 

　　這位太太自從歐洲回來後，除了感到頸痛，還有頭痛、暈眩、手指麻痹，晚上睡覺更因呼吸困難而扎醒，精神委靡。她曾向西醫求診，吃過藥雖然可止痛幫助入睡，但一停藥，便會回復以上病徵；為此她再求助中醫，食中藥調理，改善也不大。

 

　　她曾經因為腰痛，於一年前向脊骨神經科求助，認為脊醫可以幫到她這次的問題，再次回來，替她診治，發現頸椎第五、六節，以及胸椎第一、二節出現問題。

 

　　以超聲波替她消炎止痛增加血液循環，並以手法矯正把頸椎、胸椎，第一次治療之後，她於即晚已沒再出現呼吸困難，睡得安好。經過一個月療程，頸痛、頭痛、暈眩、手指麻痹等徵狀亦已消除。

 

　　建議坐長途飛機或長途車時，帶備U形頸枕使用，有助固定頸部位置，減少頸部肌肉的壓力，保護頸椎健康，坐著睡也較舒適。此外，可在不影響其他乘客的情況下，做簡單的伸展運動以作紓緩繃緊的肌肉與關節。

 

　　瑜伽療癒導師黎樂欣提醒，外遊多的朋友，多做伸展。

 

　　重點：舒緩頸部繃緊，肩膊，上背酸痛及僵硬不適

 

動作一和動作二可以選擇跪坐或任何坐姿都可以，重點在手部上面的伸展，注意脊骨盡量保持挺直。

 

動作1：鷹式手部伸展

 

頸部疼痛｜港女坐長途機後 頸部疼痛半夜呼吸不順 4個動作紓緩頸部不適

雙手曲起手肘成九十度，手指頭方向向上，把其中一隻手肘放在另一隻的上面。

 

● 以手肘為中心，讓兩隻手臂在你面前呈現交纏狀，手掌則呈現手背對手背(或手掌對手掌)的狀態，若是想要伸展更多，也可以試著把手指交纏；

● 吸氣時升高雙手，直到感覺背部有伸展，注意不要聳肩，讓肩膊以及肩胛骨位置有下沉的力量，頭可以向上望前頸會感到拉伸；

● 可停留在這姿勢深長呼吸5至10下；

● 轉另一邊手重覆動作，比較繃緊的那一邊可以重複做多次。

 

　　注意事項：手腕手臂上背曾受傷者，需在專業人士評估後才做以上動作。

 

動作2：束角手伸展

 

頸部疼痛｜港女坐長途機後 頸部疼痛半夜呼吸不順 4個動作紓緩頸部不適

 

● 手在背後十指緊扣，手掌心貼合，雙手盡量伸直，可以的話，才把雙手向上拉伸；

● 未能夠手貼手的，可以手足毛巾/瑜伽帶，減輕難度，頭部也可以向上望前頸會感到拉伸，重點感受到心口推前，背部肩胛骨夾埋，肩膊有拉感。

 

動作3: 束角手嬰孩式

 

頸部疼痛｜港女坐長途機後 頸部疼痛半夜呼吸不順 4個動作紓緩頸部不適

頸部疼痛｜港女坐長途機後 頸部疼痛半夜呼吸不順 4個動作紓緩頸部不適

 

● 先跪在地上臀部坐在腳踭，重複以上束角手的伸展，手在背後十指緊扣，手掌心貼合，雙手盡量伸直，可以的話，才把雙手向上拉伸；

● 然後向前彎，可以的話把額頭貼在地上；

● 上背肩胛骨頸部的伸展會加強，可停留在這姿勢深長呼吸5至10下。

 

動作4：兔子式（Rabbit Pose）

 

頸部疼痛｜港女坐長途機後 頸部疼痛半夜呼吸不順 4個動作紓緩頸部不適

 

　　是一種常見的瑜伽姿勢，有助於舒緩肩頸緊張，伸展上背和增強脊柱的靈活性。請注意，容易頭暈或者剛做完眼部手術的不適宜做兔子式。

 

● 先跪坐在瑜伽墊上，由嬰孩式開始；

● 然後額頭放地，臀部慢慢升高；

● 臀部升高後，頭頂盡量將放在地上，手可先放在頭兩旁方便平衡，進屆者才手握拳頭放身後拉高；

● 在這個姿勢中，保持深呼吸，可以舌頂上顎令呼吸更暢順。過程中，感受後頸伸展上背伸展；

● 停留在這個姿勢中，持續約30秒至1分鐘，記得保持呼吸，吸氣慢慢地回到坐姿。

 

　　請注意，所有動作如您感到任何不適或疼痛，應該停止伸展動作並與相關專業瑜伽導師或醫生討論。

 

頸部疼痛｜港女坐長途機後 頸部疼痛半夜呼吸不順 4個動作紓緩頸部不適

 

轉載自晴報

 

Tags:#痛症#養生#健康問題#網絡熱話#健康#長途機#頸痛#脊醫#伸展運動#拉筋#呼吸不順#Ｕ形頸枕
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