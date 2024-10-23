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子宮肌瘤 ｜ 月經異常嚴重經痛可能患子宮肌瘤！醫生警告：常食4類食物恐刺激肌瘤增生！出現3大症狀要盡快求診
健康Tips

子宮肌瘤 ｜ 月經異常嚴重經痛可能患子宮肌瘤！醫生警告：常食4類食物恐刺激肌瘤增生！出現3大症狀要盡快求診

健康解「迷」
健康解「迷」

　　女士們有小肚腩別以為長胖！台灣有醫生指出，如伴隨月經異常或嚴重經痛，可能是患子宮肌瘤的前兆，切勿忽視並立刻求醫檢查清楚。雖然子宮肌瘤是良性，但平日飲食不當容易導致增生，常喝咖啡、或吃白麵包都是高危因素。

 

子宮肌瘤｜現３大症狀 恐子宮肌瘤前兆

 

　　台灣婦產科醫生張瑜芹在網站撰文，指子宮肌瘤在女性生殖系統常見，一般來說是生長在肌肉層的良性腫瘤。張瑜芹指出，雖然大多數子宮肌瘤對身體無害，但會引發一些症狀如下：

 

  • 月經異常：月經量變多、經期變長，甚至出現不正常出血。有些女士會因為失血過多而感到疲勞、頭暈，嚴重會造成貧血。
  • 下腹部悶痛或脹痛感：若肌瘤長得比較大，可能會摸到腹部有硬塊，甚至會有腰酸背痛的情況出現。
  • 尿頻、便秘或排尿困難：當肌瘤壓到膀胱或腸道

 

子宮肌瘤｜３大因素刺激肌瘤增生

 

　　張瑜芹指，子宮肌瘤成因與荷爾蒙、遺傳和生活方式有關，以下３大因素容易導致子宮肌瘤增生：

 

  • 荷爾蒙影響：雌激素和黃體素這２種女性荷爾蒙可能促進肌瘤生長，故此肌瘤容易在３０歲以上女士或正值生育年齡時出現，而踏入更年期後可能會自然縮小。
  • 遺傳因素：若家族有女性有子宮肌瘤病史，會增加罹患肌瘤的風險
  • 生活習慣：不健康的飲食、缺乏運動、過重或肥胖

 

子宮肌瘤｜２大飲食原則 抑制肌瘤增生

 

　　雖說子宮肌瘤是良性居多，但不理會肌瘤有可能造成其他生理影響。張瑜芹建議，保持健康生活方式有助降低風險，飲食上要避免攝取過多雌激素或刺激雌激素分泌的食物：

 

  • 高脂肪食物：紅肉、奶油、全脂乳製品；建議減少攝取，並選擇低脂或植物性蛋白質來源
  • 精製糖和澱粉：糖果、蛋糕、白麵包等精製食品可能會刺激胰島素分泌，間接影響荷爾蒙平衡；建議選擇全穀類食品代替
  • 含咖啡因飲料：咖啡、茶和含咖啡因的飲料可能會影響荷爾蒙；建議適量飲用，或選擇無咖啡因的替代品
  • 酒精：過量飲酒可能會影響肝臟代謝雌激素的能力；建議限制酒精攝取，或完全戒酒

 

　　張瑜芹亦呼籲女士們要均衡飲食，保持健康體重。平日飲食可多攝取蔬果或全穀類，或植物性蛋白質，減少紅肉的攝取：

 

  • 增加蔬果攝取：多吃深綠色蔬菜和各種顏色的水果，富含纖維和抗氧化物，能夠平衡體內荷爾蒙，減少身體發發炎的反應
  • 選擇優質蛋白質：多吃魚、豆類和堅果等植物性蛋白，這些食物含有豐富的營養素，幫助身體細胞修復
  • 留意大豆製品：豆漿、豆腐等大豆製品含有植物雌激素，未必人人適用，建議適量食用，並諮詢醫生的意見

 

子宮肌瘤｜子宮肌瘤8大徵狀

 

　　本港註冊中醫師蘇安莎曾接受訪問指出，子宮肌瘤屬於常見婦科病，較常在中年婦女身上發生。在35歲女士中，就有一成女士患有子宮肌瘤；子宮肌瘤的成因不明，但有研究顯示與女性荷爾蒙雌激素分泌有關，例如服用含有雌激素的藥物如避孕丸，肥胖、壓力等均有可能影響雌激素分泌，增加患上子宮肌瘤的機會。

 

　　當中，約有一半的子宮肌瘤患者沒有明顯病徵，而部分患者亦會出現以下徵狀，如出現以下徵狀的女士，應盡快進行婦科檢查：

 

1.經痛

2.經血量過多

3.經期日子長

4.貧血

5.腰痛

6.便秘

7.尿頻

8.腹部凸出

資料來源：註冊中醫師蘇安莎

 

子宮肌瘤｜成因及高危人士

 

　　婦產科專科醫生方秀儀曾接受記者訪問時，指出以下女性患子宮肌瘤風險較高：

 

患子宮肌瘤4類高危人士

 

1. 40歲或以上

比20-30歲患有子宮肌瘤的機率高10倍。

 

2.有相關家族病史

機率高3倍

 

3.從未生育

曾分娩三次或以上的婦女，與未生育的婦女進行比較，風險降低80%。

 

4.肥胖

因為體內雌激素較高。

資料來源：婦產科專科醫生方秀儀


轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#貧血#生育#經痛#子宮肌瘤#婦產科#月經異常#白麵包#咖啡#便秘#尿頻#腫瘤科
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