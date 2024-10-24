前教育局長孫明揚逝世享年80歲！曾患腎衰竭需每星期洗腎4次！醫生：每6個糖尿病患者有1位腎功能惡化！8招預防慢性腎衰竭

前教育局長孫明揚於昨日（22日）凌晨在睡夢中安詳離世，享年80歲，其家人表示子女正安排後事。孫明揚生前身體多次抱恙進出醫院，曾患腎衰竭多年一周洗腎4次。

孫明揚逝世｜曾出「孫九招」救樓市

孫明揚在1966年加入港英政府，任職政務主任，先後出任副運輸司、憲制事務司、政務司等。於1997年3至7月，借調到行政長官辦公室工作，出任政策統籌局長。2002年，孫明揚改任房屋及規劃地政局長，期間，孫明揚公布一系列穩定樓市措施，被稱為「孫九招」。

孫明揚在2005年5月至6月任署理政務司長，以接替辭官參選的曾蔭權。至2007年7月，出任首任教育局長，至2012年6月離任。

孫明揚逝世｜2011年確診腎衰竭 曾染肺炎徘徊鬼門關

孫明揚屢傳百病纏身，且屢次入院備受關注。孫明揚2011年證實患上腎衰竭，多年來需接受腹膜透析治療，每星期需要到醫院洗腎3至4次，每次歷時5小時；同年曾患退伍軍人症，在瑪麗醫院留醫12日；2012年上廁所時用手機看足球，不慎跌倒致右臂骨裂，其後曾接受小腸氣手術、切除甲狀腺瘤。

孫明揚2012年入院切除甲狀腺瘤。（資料庫圖片）

太太鍾小芬陪伴在則。（資料庫圖片）

太太鍾小芬多年來無微不至照顧孫明揚。（資料庫圖片）

孫明揚曾在家中廁所跌倒，導致右手骨折。（資料庫圖片

孫明揚曾出任多個要職，曾推出救市政策被稱為「孫九招」。（資料庫圖片）

孫明揚多年來進出醫院。（資料庫圖片）



孫明揚曾出任多局局長，在2012年退休。（資料庫圖片）

孫明揚出席退休茶聚。（資料庫圖片）



曾對傳媒翹起拇指表示身體很好。（資料庫圖片）

2017年，他被邀請出席一間健身中心的開幕禮時，公開自己的養生之道。他指，雖然百病纏身，但仍會以包容態度接受身體變化，亦學會做事適可而止的道理：

年紀大，身體機能自然會衰退。

作為一個腎衰竭病人，孫明揚指自己沒有特別戒口，仍然會吃喜歡的食，不過會調節進食的份量，亦會避免食用過份濃味的食物。平日在家亦會踏步一小時，養成恆常運動的好習慣。他亦公開自己做運動的衣著與一般人有別，由於他因為頻繁洗血而無法如一般人正常排汗，故此他每逢做運動都會穿上兩件厚風衣焗汗。他指，沿用此方法後，每次運動後都會流出接近1磅的汗水。

2018年，他在報紙專欄透露因吸入泳池水感染肺炎，曾在瑪麗醫院接受治療近3個月，形容期間曾半隻腳踏進鬼門關，又透露體重一度大跌逾20磅。其後在2021年亦曾在報章專欄提到，疑似患上睡眠窒息症。

孫明揚逝世｜腎衰竭初期病徵難測

據醫管局資料指出，現時本港有1萬多名末期腎衰竭病者。腎功能衰竭可影響身體所有器官運作，當發展至末期腎衰竭，若沒有透析治療或腎臟移植，足以致命。

導致腎衰竭成因眾多，其中以糖尿病為最大元兇。腎病科專科醫生何繼良指出，腎衰竭發病年齡主要集中在50至60歲，但近年有年輕化趨勢。將近半數末期腎衰竭患者由糖尿病引起，而每6位糖尿病患者就有1位出現腎功能惡化，兩者之間有著密切關係。

何繼良表示，腎病早期症狀不明顯，只能依賴體檢時發現，若等到患者出現蛋白尿等明顯徵狀時才被發現，則病情或踏入中至晚期階段，可能已難以逆轉。倘若病發至末期時更需洗腎或換腎，然而洗腎患者的5年存活率僅約43%。

要預防慢性腎衰竭，可注意以下事項：

多喝清水以保持足夠尿量，可預防腎石及尿道炎。

注意個人衛生，免受尿道感染，女性及小孩為較易受尿道感染者。

注意飲食，避免進食過量鹽份、肉類，曾患腎結石者應避免高鈣、草酸的食物。

勿亂服用葯物，如風濕止痛葯、抗生素等。

預防其他疾病引起之併發症，如糖尿病、高血壓等，必須適當控制血糖及血壓。

各類尿道阻塞疾病必須及早矯正，如及早清除腎石、設法找出腎石原因。

定期檢查身體及檢驗小便，可及早發現腎病，如有血尿、蛋白尿等，需及早治療。

及早治療腎病，如腎炎。

轉載自晴報