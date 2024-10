央視踢爆國產提子扮日本香印、晴王出售！改包裝印日文價格升10倍謀暴利！內地海關總署：內地日本進口提子都不可能是真正進口！

日本水果一向以高質、清甜著稱,由於價格較為高昂,央視踢爆內地不法商人竟將國產香印「陽光玫瑰」,轉換包裝扮日本「晴王」,售價即增逾10倍。

《央視新聞》日前踢爆指,北京某水果批發市場一款名為「進口陽光玫瑰」的提子頗受歡迎,商家聲稱提子由日本進口、香味濃厚,由於運輸成本及果實更大、汁水更豐富,因此價格亦比國產提子貴幾倍。

央視記者表示,批發市場內提子品牌眾多,其中國內「陽光玫瑰」價格普遍於¥6/斤至¥10/斤,而聲稱日本進口的「陽光玫瑰」提子,6斤裝禮盒售價高達¥66/斤,價錢足足相差10倍。節目組隨機購買一盒日本進口的「陽光玫瑰」後,發現包裝印有清晰日文及「香印」兩字,銷售人員解釋指,這種品種名為「香印青提」與「晴王」同為日本進口品種。

香印提子|香印提子包裝盒3細節存疑 揭改包裝謀暴利:行內極常見

央視記者隨即細閱包裝盒,發現盒上缺少產地、包裝廠名及代碼資訊,經過多番調查後,有銷售人員透露指這款「日本進口提子」真身可能是國產提子;有業界人士指出,目前聲稱日本進口的提子其實全屬於國產貨,即使包裝上有日文或其他外文,亦「一定是掛羊頭賣狗肉」,這些情況於批發及零售上極為常見。

批發市場內國產「陽光玫瑰」價格普遍於¥6/斤至¥10/斤,而聲稱日本進口提子售價則可高出10倍有餘。(網上圖片)

有業界人士指出,目前聲稱日本進口的提子其實全屬於國產貨。(網上圖片)

即使包裝上有日文或其他外文,亦「一定是掛羊頭賣狗肉」,這些情況於批發及零售上極為常見。(網上圖片)

不法商人以假包裝盒冒充品牌水果,以此將定便提升50%至300%。(網上圖片)

香印提子|內地「日本進口提子」恐全部造假

央視節目中亦引用內地海關總署2024年9月2日發布的《獲得我國檢驗准入的新鮮水果種類及輸出國家地區名錄》指出,目前日本准許進口中國的水果品種只有蘋果及梨,強調內地目前所謂日本進口提子,都不可能是真正的進口產品。

香印提子|南洲橙換標籤即變澳洲靚橙 央視踢爆非法產業鏈

這些製作包裝、冒牌標籤於市場內多不勝數,記者隨便走入一間賣包裝盒店鋪內,便見到大量知名百水果禮盒包裝盒,其中單單「晴王」禮盒便有3種款式。隨此之外,將山東梨變身日本「秋月梨」、南非橙「SWEETS」撕去標籤改貼「2PH」「CITRUS」等外國知名柑橘品牌等,通通有一條龍服務。

而這種標示製售鏈條常見於批發市場外,亦會於網上販售,不少標籤有明顯的註冊商標標識,更可模糊處理、客製化或更改部分形似字母以冒充品牌水果,之後商家便可將價格提升50%至300%。

除了提子外,其他水果亦有同樣情況。(網上圖片)

這些製作包裝、冒牌標籤於市場內多不勝數。(網上圖片)

南非橙「SWEETS」撕去標籤改貼「2PH」「CITRUS」等外國知名柑橘品牌等,通通有一條龍服務。(網上圖片)

南非橙「SWEETS」撕去標籤改貼「2PH」「CITRUS」等外國知名柑橘品牌等,通通有一條龍服務。(網上圖片)



而這種標示製售鏈條常見於批發市場外,亦會於網上販售,不少標籤有明顯的註冊商標標識,更可客製化處理。(網上圖片)

香印提子|專家拆解水果標籤

早前,進濤果欄負責人Jacko接受訪問時解釋,貼在水果上的標籤其實名為「PLU號碼」(Price Look Up Codes),數字根據國際農產品聯合會(The International Federation for Produce Standards, IFPS)來管理,用作識別水果種類、級別及種植資料,方便商家定價或識別產品。最常見的PLU號碼組合為4位數,以「3」、「4」作開首;另外有PLU號碼為5位數,則多以「8」或「9」開首:

拆解4組水果PLU號碼

「3」字頭

農產品以傳統方法種植

「9」字頭

有機農產

「8」字頭

經基因改造農產品

資料來源:進濤果欄負責人Jacko

轉載自晴報