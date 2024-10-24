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央視踢爆國產提子扮日本香印、晴王出售！改包裝印日文價格升10倍謀暴利！內地海關總署：內地日本進口提子都不可能是真正進口！
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央視踢爆國產提子扮日本香印、晴王出售！改包裝印日文價格升10倍謀暴利！內地海關總署：內地日本進口提子都不可能是真正進口！

健康解「迷」
健康解「迷」

　　日本水果一向以高質、清甜著稱，由於價格較為高昂，央視踢爆內地不法商人竟將國產香印「陽光玫瑰」，轉換包裝扮日本「晴王」，售價即增逾10倍。

 

　　《央視新聞》日前踢爆指，北京某水果批發市場一款名為「進口陽光玫瑰」的提子頗受歡迎，商家聲稱提子由日本進口、香味濃厚，由於運輸成本及果實更大、汁水更豐富，因此價格亦比國產提子貴幾倍。

 

　　央視記者表示，批發市場內提子品牌眾多，其中國內「陽光玫瑰」價格普遍於￥6/斤至￥10/斤，而聲稱日本進口的「陽光玫瑰」提子，6斤裝禮盒售價高達￥66／斤，價錢足足相差10倍。節目組隨機購買一盒日本進口的「陽光玫瑰」後，發現包裝印有清晰日文及「香印」兩字，銷售人員解釋指，這種品種名為「香印青提」與「晴王」同為日本進口品種。

 

香印提子｜香印提子包裝盒3細節存疑 揭改包裝謀暴利：行內極常見

 

　　央視記者隨即細閱包裝盒，發現盒上缺少產地、包裝廠名及代碼資訊，經過多番調查後，有銷售人員透露指這款「日本進口提子」真身可能是國產提子；有業界人士指出，目前聲稱日本進口的提子其實全屬於國產貨，即使包裝上有日文或其他外文，亦「一定是掛羊頭賣狗肉」，這些情況於批發及零售上極為常見。

 

香印提子｜國產香印「陽光玫瑰」扮日本「晴王」 包裝印日文換裝成進口即升價逾10倍

批發市場內國產「陽光玫瑰」價格普遍於￥6/斤至￥10/斤，而聲稱日本進口提子售價則可高出10倍有餘。（網上圖片）

香印提子｜國產香印「陽光玫瑰」扮日本「晴王」 包裝印日文換裝成進口即升價逾10倍

有業界人士指出，目前聲稱日本進口的提子其實全屬於國產貨。（網上圖片）

香印提子｜國產香印「陽光玫瑰」扮日本「晴王」 包裝印日文換裝成進口即升價逾10倍

即使包裝上有日文或其他外文，亦「一定是掛羊頭賣狗肉」，這些情況於批發及零售上極為常見。（網上圖片）

香印提子｜國產香印「陽光玫瑰」扮日本「晴王」 包裝印日文換裝成進口即升價逾10倍

不法商人以假包裝盒冒充品牌水果，以此將定便提升50%至300%。（網上圖片）

 

香印提子｜內地「日本進口提子」恐全部造假

 

　　央視節目中亦引用內地海關總署2024年9月2日發布的《獲得我國檢驗准入的新鮮水果種類及輸出國家地區名錄》指出，目前日本准許進口中國的水果品種只有蘋果及梨，強調內地目前所謂日本進口提子，都不可能是真正的進口產品。

 

香印提子｜南洲橙換標籤即變澳洲靚橙 央視踢爆非法產業鏈

 

　　這些製作包裝、冒牌標籤於市場內多不勝數，記者隨便走入一間賣包裝盒店鋪內，便見到大量知名百水果禮盒包裝盒，其中單單「晴王」禮盒便有3種款式。隨此之外，將山東梨變身日本「秋月梨」、南非橙「SWEETS」撕去標籤改貼「2PH」「CITRUS」等外國知名柑橘品牌等，通通有一條龍服務。

 

　　而這種標示製售鏈條常見於批發市場外，亦會於網上販售，不少標籤有明顯的註冊商標標識，更可模糊處理、客製化或更改部分形似字母以冒充品牌水果，之後商家便可將價格提升50%至300%。

 

香印提子｜國產香印「陽光玫瑰」扮日本「晴王」 包裝印日文換裝成進口即升價逾10倍

除了提子外，其他水果亦有同樣情況。（網上圖片）

香印提子｜國產香印「陽光玫瑰」扮日本「晴王」 包裝印日文換裝成進口即升價逾10倍

這些製作包裝、冒牌標籤於市場內多不勝數。（網上圖片）

香印提子｜國產香印「陽光玫瑰」扮日本「晴王」 包裝印日文換裝成進口即升價逾10倍

南非橙「SWEETS」撕去標籤改貼「2PH」「CITRUS」等外國知名柑橘品牌等，通通有一條龍服務。（網上圖片）

香印提子｜國產香印「陽光玫瑰」扮日本「晴王」 包裝印日文換裝成進口即升價逾10倍

南非橙「SWEETS」撕去標籤改貼「2PH」「CITRUS」等外國知名柑橘品牌等，通通有一條龍服務。（網上圖片）

香印提子｜國產香印「陽光玫瑰」扮日本「晴王」 包裝印日文換裝成進口即升價逾10倍

香印提子｜國產香印「陽光玫瑰」扮日本「晴王」 包裝印日文換裝成進口即升價逾10倍

而這種標示製售鏈條常見於批發市場外，亦會於網上販售，不少標籤有明顯的註冊商標標識，更可客製化處理。（網上圖片）

 

香印提子｜專家拆解水果標籤

 

　　早前，進濤果欄負責人Jacko接受訪問時解釋，貼在水果上的標籤其實名為「PLU號碼」（Price Look Up Codes），數字根據國際農產品聯合會（The International Federation for Produce Standards, IFPS）來管理，用作識別水果種類、級別及種植資料，方便商家定價或識別產品。最常見的PLU號碼組合為4位數，以「3」、「4」作開首；另外有PLU號碼為5位數，則多以「8」或「9」開首：

 

拆解4組水果PLU號碼

 

「3」字頭

農產品以傳統方法種植

 

「9」字頭

有機農產

 

「8」字頭

經基因改造農產品

 

資料來源：進濤果欄負責人Jacko

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#食用安全#銷售#中國#批發#香印提子#晴王#陽光玫瑰#內地#日本#進口貨#假貨
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