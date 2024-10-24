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跳彈床意外 │ 新加坡女旅客北角跳彈床撞至內出血，入院揭右腎破損需急切除保命！
健康Tips

跳彈床意外 │ 新加坡女旅客北角跳彈床撞至內出血，入院揭右腎破損需急切除保命！

健康解「迷」
健康解「迷」

　　近年香港出現不少跳彈床遊樂場，但早前一對新加坡夫婦帶同小朋友前往北角一彈床樂園遊玩時，太太意外撞爆腎，需緊急切除保命。有立法會議員建議政府檢視遊樂場所牌照，加强監管。

 

跳彈床｜新加坡女旅客玩跳彈床撞爆腎

 

　　HOY TV節目《一線搜查》日前報道，去年6月，一對新加坡夫婦帶同小朋友前往北角一彈床樂園遊玩，期間女事主李太太在試玩「吊橋」項目跳落時，腰的一側不慎撞至池邊保護層邊緣。

 

　　「特別撞到那一刻，我真的就是不能呼吸，特別的痛。」

 

　　起初李太太只感覺到痛楚，半小時後越來越頭暈，於是叫救護車送院。李先生指，太太當時血壓一度低至20，隨後經電腦斷層掃描發現是内出血。

 

　　「那位醫生很慌張地說沒有時間跟我討論，馬上要動手術，而且叫我做心理准備，有百分之二十的概率會死。」

 

　　翻查兩人提供的醫療紀錄，上方列明當時李太太因右腰位置挫傷入院，在緊急手術中發現右側的腎破碎，要即時切除。李太太最後留醫10日，而腹部位置亦留下7.5吋疤痕。

 

跳彈床｜受害者要求調查整改

 

　　在李太太出事後，李先生亦曾重返事發現場，仔細研究太太出事的位置。他指，邊緣位置有多處保護層沒有做好維修，均出現空心的情況。從表面看，防撞軟墊有少許不平均，當大力壓下去時能感覺到裡面有條橫鐵。

 

　　而事發當日，李先生亦有即時報警，並要求警員列刑事案處理。不過警員指事件並非蓄意，不涉及故意傷人，因此不構成刑事，只能作民事處理。

 

　　然而，李先生認為，「這件事情我還是覺得是蓄意的，因為在這麼多年發生那麼多事故，保護措施仍未做好」。他又指，自己曾聯絡場地經理，希望對方能夠調查事件。

 

　　「她（經理）問我要花、要水果嗎？我說我不需要，我需要你們調查、需要你們的閉路電視。我跟他們說，我不是來索取任何賠償，也不需要醫藥費，我就要一個調查。」

 

　　他又強調不需要任何賠償，訴求由始至終都是要一個公正的調查，以及後續的處理，包括整改措施。

 

　　「真的很不理解，為什麼香港政府什麼行動也沒有，調查、立案、任何行動也沒有。」

 

　　就李太的個案，涉事公司回應指，當時已經很快作出調查，亦與警方合作。涉事公司强調，李太太事發當日他們並無任何疏忽，公司對環境的安全有一定高標準，亦會不斷審查安全措施及設備。至於場地是否經常有人受傷，該公司則指不會公開有關數字，但指受傷情況並不常見，且大部分屬於小意外。

 

一線搜查｜新加坡女旅客北角玩跳彈床撞爆腎 須切腎保命腹部留7.5吋巨疤

一線搜查｜新加坡女旅客北角玩跳彈床撞爆腎 須切腎保命腹部留7.5吋巨疤

去年6月，一對新加坡夫婦帶同小朋友前往北角一彈床樂園遊玩。（影片截圖）

一線搜查｜新加坡女旅客北角玩跳彈床撞爆腎 須切腎保命腹部留7.5吋巨疤

一線搜查｜新加坡女旅客北角玩跳彈床撞爆腎 須切腎保命腹部留7.5吋巨疤

期間女事主李太太在試玩「吊橋」項目跳落時，腰的一側不慎撞至池邊保護層邊緣。（影片截圖）

一線搜查｜新加坡女旅客北角玩跳彈床撞爆腎 須切腎保命腹部留7.5吋巨疤

起初李太太只感覺到痛楚，半小時後越來越頭暈，於是叫救護車送院。（影片截圖）

一線搜查｜新加坡女旅客北角玩跳彈床撞爆腎 須切腎保命腹部留7.5吋巨疤

李太太因右腰位置挫傷入院，在緊急手術中發現右側的腎破碎，要即時切除。（影片截圖）

一線搜查｜新加坡女旅客北角玩跳彈床撞爆腎 須切腎保命腹部留7.5吋巨疤

一線搜查｜新加坡女旅客北角玩跳彈床撞爆腎 須切腎保命腹部留7.5吋巨疤

李太太最後留醫10日，而腹部位置亦留下7.5吋疤痕。（影片截圖）

一線搜查｜新加坡女旅客北角玩跳彈床撞爆腎 須切腎保命腹部留7.5吋巨疤

李先生亦曾重返事發現場，仔細研究太太出事的位置。（影片截圖）

一線搜查｜新加坡女旅客北角玩跳彈床撞爆腎 須切腎保命腹部留7.5吋巨疤

邊緣位置有多處保護層沒有做好維修，均出現空心的情況。（影片截圖）

一線搜查｜新加坡女旅客北角玩跳彈床撞爆腎 須切腎保命腹部留7.5吋巨疤

一線搜查｜新加坡女旅客北角玩跳彈床撞爆腎 須切腎保命腹部留7.5吋巨疤

從表面看，防撞軟墊有少許不平均，當大力壓下去時能感覺到裡面有條橫鐵。（影片截圖）

 

跳彈床｜室内遊樂場意外頻發

 

　　據了解，涉事的室內遊樂場在入場前需要簽生死狀，上方列明一旦簽署協議即代表放棄起訴因此場地疏忽，或過失所造成傷害的權利，這些傷害更包括癱瘓或者死亡。

 

　　而該遊樂場分為兩層，一層主要是跳彈床及障礙訓練，另一層則是玩攀石牆及鞦韆等。現場除了有不少家長帶同小朋友到場遊玩，亦有成年人入場，惟場地並無分開大人區或小朋友區，每個區域都有職員看守。

 

　　報道指出，近年發生不少跳彈床意外。翻查資料，在李太太發生意外後兩個月，有兩名少年在該室內遊樂場内玩跳彈床期間相撞受傷，其中一名14歲少年鎖骨受傷，另一名17歲少年則頭部受傷，留醫深切治療部。

 

　　另外有家長反映，在今年8月帶同4歲女兒入場玩彈床，期間一名少年快速跳向女兒方向，導致女兒被彈起，跌下後腳部扭傷，甚至出現輕微骨折。家長事後要求查看閉路電視，惟職員聲稱少年並無違規，所以不再處理。

 

　　立法會議員梁熙表示，曾接獲一宗更加嚴重的個案，一名成年人在跳彈床上翻筋斗時，眼尾瞄到一名小朋友在下方跑過，為免傷及小朋友，他只好調整姿態，結果頸部著地，至今仍然癱瘓。由於場地的電梯難以放入擔架床，變相救護人員要花更多時間才能救出傷者，影響黃金救治時間。

 

跳彈床｜議員敦促政府加強監管

 

　　翻查資料，政府對相關玩跳彈床的場所規管模糊，甚至無須申領任何牌照就可以經營。梁熙指，這類場地是屬於遊樂場地還是體育場地，在定義上有分歧。

 

　　他認為，遊樂場所牌照已經有20年沒有更新過，文體旅局應該進行檢視。他曾向民青局、文體旅局提出質詢，惟都不予以受理，甚至有相關官員指，「彈床是人類活動之一，超出體育範圍不歸我們管」。 

 

　　東區區議員丁江浩則指，他曾到現場視察，發現場地設施老化，而且人手不足，「這些跳彈床位置的保護裝置老化，甚至有脫落風險，視察時有不少人在玩這類項目，但旁邊的工作人員寥寥可數，僅一至兩名職員，如果有意外發生，如何保證即時處理受傷情況？」而職員在發生意外後亦只是輕輕了事，並將責任推卸予顧客。

 

　　上個月，東區區議會建議，政府部門要對跳彈床的問題加强監管，不過由於政府認為這些大型跳彈床場所暫時未納入監管條例内，因此未得到任何一個部門的回應。

 

　　丁江浩又强調，對跳彈床場所實行監管、發牌制度，不是打擊行業發展，反而因為監管能夠令市民對這些場所更有信心，亦可以減少市民與經營場所的糾紛，從而促進該行業的健康發展。

 

一線搜查｜新加坡女旅客北角玩跳彈床撞爆腎 須切腎保命腹部留7.5吋巨疤

一線搜查｜新加坡女旅客北角玩跳彈床撞爆腎 須切腎保命腹部留7.5吋巨疤

一線搜查｜新加坡女旅客北角玩跳彈床撞爆腎 須切腎保命腹部留7.5吋巨疤

涉事的室內遊樂場在入場前需要簽生死狀。（影片截圖）

一線搜查｜新加坡女旅客北角玩跳彈床撞爆腎 須切腎保命腹部留7.5吋巨疤

一層主要是跳彈床及障礙訓練。（影片截圖）

一線搜查｜新加坡女旅客北角玩跳彈床撞爆腎 須切腎保命腹部留7.5吋巨疤

另一層則是玩攀石牆及鞦韆等。（影片截圖）

一線搜查｜新加坡女旅客北角玩跳彈床撞爆腎 須切腎保命腹部留7.5吋巨疤

場地並無分開大人區或小朋友區，每個區域都有職員看守。（影片截圖）

一線搜查｜新加坡女旅客北角玩跳彈床撞爆腎 須切腎保命腹部留7.5吋巨疤

一名少年曾快速跳向4歲女童方向，導致其被彈起，跌下後腳部扭傷，甚至出現輕微骨折。（影片截圖）

一線搜查｜新加坡女旅客北角玩跳彈床撞爆腎 須切腎保命腹部留7.5吋巨疤

一名成年人在跳彈床上翻筋斗時，頸部著地至今仍然癱瘓。（影片截圖）

一線搜查｜新加坡女旅客北角玩跳彈床撞爆腎 須切腎保命腹部留7.5吋巨疤

場地的電梯難以放入擔架床，變相救護人員要花更多時間才能救出傷者，影響黃金救治時間。（影片截圖）

一線搜查｜新加坡女旅客北角玩跳彈床撞爆腎 須切腎保命腹部留7.5吋巨疤

東區區議員丁江浩指，場地設施老化，而且人手不足。（影片截圖）

一線搜查｜新加坡女旅客北角玩跳彈床撞爆腎 須切腎保命腹部留7.5吋巨疤

他們曾向民青局、文體旅局提出質詢，惟都不予以受理。（影片截圖）

一線搜查｜新加坡女旅客北角玩跳彈床撞爆腎 須切腎保命腹部留7.5吋巨疤

有相關官員指，「彈床是人類活動之一，超出體育範圍不歸我們管」。（影片截圖）

 

轉載自晴報

 

Tags:#治療#健康問題#遊樂場#網絡熱話#健康#旅遊#跳彈床#內出血#腎或泌尿科#北角#切腎
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