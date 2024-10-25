歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪 即睇30周年慶特輯
香港好去處
全港注視！定存息率比較神器
有種生活
陰宅風水解構
易經看世界 世界風雲變
香港好去處
Highlight:
立即讚好etnet全新Facebook專頁！
【全新頻道】etnet香港好去處，掌握全港最齊盛事活動
【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare光療脈衝復康帶 (價值HK$3,980)
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
雙櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
加密貨幣
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
社創SoIN
專題
新聞
圈中人語
社區項目
社企廊
Video
83歲蔡瀾談生死！面對一個又一個熟悉的人離去，憶亡友鄭佩佩：要走的始終要走，大家要學會放手！
健康Tips
生死善終

83歲蔡瀾談生死！面對一個又一個熟悉的人離去，憶亡友鄭佩佩：要走的始終要走，大家要學會放手！

健康解「迷」
健康解「迷」

　　現年83歲蔡瀾近日於社交平台談及對死亡的看法，更提到對好友鄭佩佩離世，儘管感到十分不捨，但表示「要走的始終要走...」，籲大眾要學會放手。

 

蔡瀾談「死亡」

 

　　83歲蔡瀾自退休後，仍不時於自家的社交平台分享生活及人生觀。近日，他便以「死亡」為主題上載了短片，指隨著年紀愈大，便見到許多識於微時的親朋好友從自己身邊消失，好友鄭佩佩便是其中一位，更回憶起對方到步東京時，生活起居均由他照料打點。面對一個又一個熟悉的人離去，他不由自主地發出感嘆:

 

　　要走的始終要走...

 

　　儘管十分不捨眾好友的離去，但蔡瀾則表示在世的人要學會放手:

 

　　你太掛念對方，如抓住對方靈魂，你不放手，對方就不會走，所以如果有親人好友離世，可以想念，但是不要過份...我覺得不要太過傷心。

 

　　晚年喪妻花鉅額養老

 

　　自去年為救妻而跌倒後，蔡瀾曾被傳健康出現問題，不過他休養一段日子後，再度活躍社交網，亦不時接受傳媒訪問。他過去透露自妻子過世之後，便把舊居裝修，再搬到尖沙咀某酒店式住宅單位居住。而為了安享晚年，蔡瀾不吝嗇金錢，聘請8人團隊照顧起居日常，他笑言估計單單每月出糧至少50萬。不過他亦笑稱，妻子離世後他才可以這樣做，因為沒有太太想丈夫做「大花筒」。

 

蔡瀾談人生丨83歲蔡瀾直播談「生死觀」 憶離世好友鄭佩佩籲學會放手

 (影片截圖)

蔡瀾談人生丨83歲蔡瀾直播談「生死觀」 憶離世好友鄭佩佩籲學會放手

 (影片截圖)

蔡瀾談人生丨83歲蔡瀾直播談「生死觀」 憶離世好友鄭佩佩籲學會放手

 (影片截圖)

蔡瀾談人生丨83歲蔡瀾直播談「生死觀」 憶離世好友鄭佩佩籲學會放手

 (影片截圖)

蔡瀾談人生丨83歲蔡瀾直播談「生死觀」 憶離世好友鄭佩佩籲學會放手

 (影片截圖)

蔡瀾談人生丨83歲蔡瀾直播談「生死觀」 憶離世好友鄭佩佩籲學會放手

 (影片截圖)

蔡瀾談人生丨83歲蔡瀾直播談「生死觀」 憶離世好友鄭佩佩籲學會放手

 (影片截圖)

蔡瀾談人生丨83歲蔡瀾直播談「生死觀」 憶離世好友鄭佩佩籲學會放手

 (影片截圖)

蔡瀾談人生丨83歲蔡瀾直播談「生死觀」 憶離世好友鄭佩佩籲學會放手

 (影片截圖)

蔡瀾談人生丨83歲蔡瀾直播談「生死觀」 憶離世好友鄭佩佩籲學會放手

 (影片截圖)

 

轉載自晴報

Tags:#健康問題#退休#蔡瀾#鄭佩佩#死亡#生死觀
Add a comment ...Add a comment ...

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處