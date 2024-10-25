83歲蔡瀾談生死！面對一個又一個熟悉的人離去，憶亡友鄭佩佩：要走的始終要走，大家要學會放手！

現年83歲蔡瀾近日於社交平台談及對死亡的看法，更提到對好友鄭佩佩離世，儘管感到十分不捨，但表示「要走的始終要走...」，籲大眾要學會放手。

蔡瀾談「死亡」

83歲蔡瀾自退休後，仍不時於自家的社交平台分享生活及人生觀。近日，他便以「死亡」為主題上載了短片，指隨著年紀愈大，便見到許多識於微時的親朋好友從自己身邊消失，好友鄭佩佩便是其中一位，更回憶起對方到步東京時，生活起居均由他照料打點。面對一個又一個熟悉的人離去，他不由自主地發出感嘆:

要走的始終要走...

儘管十分不捨眾好友的離去，但蔡瀾則表示在世的人要學會放手:

你太掛念對方，如抓住對方靈魂，你不放手，對方就不會走，所以如果有親人好友離世，可以想念，但是不要過份...我覺得不要太過傷心。

晚年喪妻花鉅額養老

自去年為救妻而跌倒後，蔡瀾曾被傳健康出現問題，不過他休養一段日子後，再度活躍社交網，亦不時接受傳媒訪問。他過去透露自妻子過世之後，便把舊居裝修，再搬到尖沙咀某酒店式住宅單位居住。而為了安享晚年，蔡瀾不吝嗇金錢，聘請8人團隊照顧起居日常，他笑言估計單單每月出糧至少50萬。不過他亦笑稱，妻子離世後他才可以這樣做，因為沒有太太想丈夫做「大花筒」。

(影片截圖)

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轉載自晴報