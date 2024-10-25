揭常食一類食物感染寄生蟲！醫生：肝吸蟲屬致癌生物！53歲男接受膽囊結石手術驚現大量肝吸蟲及蟲卵！

韓國、泰國及日本旅遊常見美食！53歲男子因膽囊結石誘發長期腹痛，醫生開刀時驚見體內出現大量肝吸蟲及蟲卵，導致手術延長5小時。男子事後透露，自己極愛吃生醃海鮮及魚生，包括生醃蟹及血蛤等，疑因此肇禍。

食用安全｜膽囊結石開刀驚見大量寄生蟲

綜合內媒及《東莞市衛生健康局》報道，該名男子腹痛逾半年未見改善而求醫，前住醫院檢查後確診患上膽囊結石及膽管炎，醫生隨即安排手術治療。男子主診醫生，肝膽外科專家、南城醫院黨總支書記王三貴指出，他從膽道內取出了結石後，發現事主體內出現肝吸蟲並且一直於膽道內亂鑽，沒法一下子就夾住，而膽道內還有無數的蟲卵，需要將膽道清洗一遍，將蟲卵和死亡的蟲體都沖掉，本身只需要1小時的手術，最終延長到5個多小時才結束。

53歲男子因膽囊結石誘發長期腹痛，醫生開刀時驚見體內出現大量肝吸蟲及蟲卵。（網上圖片）

男子事後透露，自己極愛吃生醃海鮮及魚生，包括生醃蟹及血蛤等，疑因此肇禍。（網上圖片）

醫院直後再提取事主膽汁進行檢測，發現體內仍有蟲卵，之後需要再接受進一步治療。事主向醫生解釋指，自己平日非常喜愛吃生醃海鮮，經常吃生醃蟹及血蛤，而每兩三個月亦會吃一次魚生，坦言知道生吃海鮮生醃或會感染寄生蟲，但平日未有感覺任何不適，因此以為自己沒事受感染。

食用安全｜肝吸蟲屬一類致癌生物 可於膽管中存活達20-25年

事主續指，自己膽囊一直有問題，認為感染寄生蟲與自己抵抗力低下相關，王醫院外科副主任阮舜解釋指，肝吸蟲早被世界衛生組織確認為一類致癌生物，是肝膽管癌和肝癌的重要誘因生物，而這種寄生蟲極易感染淡水魚，並寄生在魚類肌肉中，因此感染方法往往與生吃魚生有關。

這種肝吸蟲可於膽管中存活達20到25年，染病後臨床表現上有輕有重，輕者常症狀不明顯，惟蟲體過多時，死亡的蟲體、蟲卵及黏蛋白會長期阻塞膽管，就會引起膽汁性肝硬化、細菌感染等。

食用安全｜食安中心教3招預防肝吸蟲

無論「潮汕生醃」、「泰式生醃」或「韓國醬油蟹」，都具有感染寄生蟲風險，出多旅遊食用時亦要三思。據本港食安中心指出，進食淡水魚生（中式魚生）會危害健康。生的淡水魚包括鯇魚、大頭魚和山斑魚，可能帶有寄生蟲，例如可令肝臟的膽管梗阻、發炎和出現癌症的中華肝吸蟲。本港的腸道寄生蟲感染個案，部分是由中華肝吸蟲所致。 除了寄生蟲，進食生或未經煮熟的淡水魚也有機會感染食源性病菌，包括乙型鏈球菌。

切勿吃生或未經徹底煮熟的淡水魚。在本港傳統中式魚生（即供生吃的淡水魚）已被禁售超過30年，但是大家緊記在外遊時亦不應進食生的淡水魚。

日式芥辣、黃芥辣及香料均不能殺死包括中華肝吸蟲在內的寄生蟲。

如作火鍋及粥品等食物配料時，又或魚片切得太厚時，需特別注意淡水魚會否煮不熟。

食用安全｜預防食源性感染4招

另外，預防食源性疾病，市民亦應注意個人、食物與環境衞生：

經常保持雙手清潔

處理生的海產時先蓋好傷口，並盡量使用保護手套

生熟食物要分開擺放，並且用不同的刀具及砧板分開處理，避免交叉污染

徹底煮熟食物才進食

資料來源：東莞市衛生健康局、香港食安中心

轉載自晴報