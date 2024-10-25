眩暈 ｜ 女大學生一開心就暈兼想嘔？中醫：痰濕損害脾胃功能、頸椎勞損所致，靠中藥有效改善！

琪琪剛剛上大學，非常用功地讀書，但是她竟然經常發生眩暈的問題。媽媽帶著她來看病，她說：「我經常發生頭暈，而且會想吐。一個星期裡面大概會發生兩次。發生頭暈時候，我的雙手會發冷，看東西會很模糊。另外，我有胃炎的病史，已經很多年了，大概有十六年了吧。一然後，就是大便有時候很難排出，大便都是一粒粒的。」

我說：「那麼你的頭暈是發生在什麼時候呢？或者在怎樣的環境下就會出現呢？」她說：「通常在我開心的時候就暈了，啊……還有就是在很疲倦的時候也會暈。」我說：「一開心的時候就暈？我還是真的第一次聽見這樣的病案啊！疲倦的時候會暈，也比較常見。但是一開始就暈就真的比較罕見。那麼你讀書的時間會很長嗎？是不是每次都要考第一名才罷休？」她很內斂地低著頭沒有回答。琪琪媽媽就說：「她是比較用功的，看書複習的時間的確比較多。」

我說：「在她剛剛介紹的情況來說，從中醫內科學的角度，她是屬於眩暈病裡面的痰濕中阻類型。很可能是由於她進食過多的油膩肥美食物，再加上學習上時間過長，產生了體力的透支，脾胃功能受到損害後，運送到身體各部分的能量就會減少，導致水谷不能化生精微，痰濕就會在身體裡面結聚，痰濕過多地阻礙了整體的運作，清陽不升，陰濁不降，就會發生眩暈了。」

我接著說：「另外我還觀察到琪琪的頸部有很明顯的勞損， 頸部的肌肉很繃緊。來讓我做個簡單的測試吧。琪琪你把頭抬起來，看看天花板。」琪琪把頭抬起，我問她：「有暈嗎?」她吞吞吐吐地說：「有……一點兒……」我讓她低頭，她說：「啊，有暈了！」我再讓她左右旋轉頸部，發現都有明顯的眩暈。我跟她說：「你這個符合椎動脈型頸椎病的特癥，很明顯在頸部活動到某一個角度的時候產生了暈，這是由於椎動脈在這個角度的時候供血不足啊。要解決這個問題，我們可以考慮做針灸治療。」

琪琪媽媽很緊張，說：「還是先給她開藥吧，我怕她受不了。」我說：「好吧！」就這樣，我處方了半夏白朮天麻湯加味給她。

三天後琪琪笑著回來說：「我這幾天沒有暈過啊，我開心和累的時候也沒有發生頭暈了。」我說：「那麼效果很好啊！不然你要一直不開心才不暈，那麼人生太辛苦了。那也不用做針灸治療了。媽媽也不用擔心了。」

我一直在想，她開心的時候發生眩暈，有可能是很開心的時候仰頭或者低頭開懷大笑而產生的，但是當事人現在自己也解釋不了呢……我已經叮囑她注意觀察發生眩暈時的頸部狀態，隨時報告。

轉載自晴報