美國前醫護驚爆醫療醜聞：30歲男心臟驟停被判腦死，器官捐贈手術途中蘇醒痛苦扭動哭泣，上級竟要求「無論如何都要完成這個病例」！

離譜！美國近日爆出一宗醫療醜聞：一名30多歲男子因心臟驟停被宣告「腦死亡」，結果竟在進行器官捐贈手術途中突然蘇醒；有因此被嚇到心理受創離職的器官捐贈機構前員工爆料，男子一度在手術台上痛苦扭動哭泣，事後更留下後遺症。

據美國媒體報道，該宗醫療醜聞發生於肯塔基州（Kentucky）器官捐贈附屬機構（KODA），前員工Natasha Miller出面指控，在2021年10月，30多歲的美國男子Thomas 'TJ' Hoover II因用藥過量送醫，及後因心臟驟停被院方宣告「腦死亡」。據Thomas的姊妹Donna Rhorer指，當時院方告訴他們Thomas已經「沒有反應，沒有腦波、沒有大腦活動」，只好關掉生命維持系統。

醫療醜聞︱器官捐贈手術途中「復活」痛苦扭動哭泣

在Thomas被確認為「腦死」後，由於他在生前同意死後捐出器官，因此家人們遵照其意願，安排進行器官捐贈，怎料期間竟發生匪夷所思的意外。首先是Donna在手術前發現異樣：她看到Thomas的眼睛睜開，且四處張望；但醫生卻未有阻止手術進行：

我們被告知說這只是反射動作，是正常本能。他已經不在了。

而在Thomas被送入手術室1小時後，醫生突然走出來向家屬告知Thomas「未準備好」，因他在手術期間蘇醒。家屬大為震驚，隨後將Thomas接回家中照顧，直至2024年初，家屬才從KODA前員工Natasha口中得知意外詳情。

Natasha回憶，在手術時，醫生正進行心導管插入手術，以確認Thomas的心臟狀況；怎知Thomas在途中突然蘇醒。她當時看到Thomas不但身體在手術台上痛苦扭動，而且還很明顯地在哭泣。主刀醫生立即拒絕開刀，其餘醫護則緊急通報上層，但竟被要求「無論如何都要完成這個病例」。

另一名前員工Nyckoletta Martin形容，在場醫護想像自己若是病患本人，在手術中要被活著切開、摘除器官：

那是每個人最糟糕的惡夢。

醫療醜聞︱病患留後遺症 聯邦政府介入調查「活摘器官」

雖然器官捐贈手術最終取消，但參與該場手術的醫護人員事後均意志消沉。有不少員工因此事離職，甚至需要接受心理治療。更悲慘的是，險被醫院「活摘器官」的Thomas在事後被診斷出記憶、行走和說話能力都出現問題。家屬指他不時會出現短期失憶，但他卻一直記得手術台上發生什麼事：

他會說為什麼是我？他們為什麼想要我的器官？

院方疑似「強摘器官」醜聞曝光後，家屬怒斥：「這是生死攸關的問題。我覺得他們試圖選擇用我們的兄弟去犧牲」。KODA一衆前員工亦寫信向眾議院投訴，希望相關單位對事件進行調查，避免可怕事件再次發生，以保護未來所有器官捐贈者。

至於陷入爭議的KODA則發表聲明稱，機構從未在活體人士身上採集器官，也沒有人被迫面對這種事。聯邦政府決定介入調查事件。

轉載自晴報