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英國6面奧運金牌單車之神 確診末期癌剩兩個月命，妻子同時患罕見病！二人樂觀面對為年幼孩子作打算！
健康Tips

英國6面奧運金牌單車之神 確診末期癌剩兩個月命，妻子同時患罕見病！二人樂觀面對為年幼孩子作打算！

健康解「迷」
健康解「迷」

　　英國單車手Sir Chris Hoy早前宣布患上前列腺癌四期，近日再分享確診經歷，表示目前病情已進入末期，預料僅剩下2至4年生命，而妻子早前亦不幸確診患上罕見病，令情況雪上加霜。雖然如些，夫妻仍決定要樂觀面對，並開始為2名年幼孩子作打算。

 

　　綜合外媒及《CNN》報道，48歲英國單車手Sir Chris Hoy，過去曾於2004 年至 2012 年奧運贏得6枚金牌，於英國奧運選手中排名第二，被譽為「單車之神」，去年9月他因肩痛求醫，經檢查後確診患上第四期前列腺癌，且已擴散到骨頭，肩膀、骨盆、臀部、脊椎和肋骨都有腫瘤，醫生表示，他的病已經無法痊癒，在治療下預料僅可延長生命2至4年。

 

　　Sir Chris坦言，自己得知患病當下感到「世界瞬間崩塌」，不過病後他仍一直積極面對、樂觀面對生活：

 

　　我大部分時間都很積極、很快樂。這關乎欣賞生活及尋找快樂，比起奧運及任何東西都重要。

 

禍不單行｜英國「單車之神」曝患未期癌 生命陷倒數妻子罹罕見病「世界瞬間崩塌」

英國單車手Sir Chris Hoy早前公開宣布患上前列腺癌四期，預料僅剩下2至4年生命。（IG@chrishoy1）

禍不單行｜英國「單車之神」曝患未期癌 生命陷倒數妻子罹罕見病「世界瞬間崩塌」

Sir Chris Hoy過去曾於2004年至2012年奧運贏得6枚金牌，於英國奧運選手中排名第二。（網上圖片）

禍不單行｜英國「單車之神」曝患未期癌 生命陷倒數妻子罹罕見病「世界瞬間崩塌」

夫妻兩人育有2名子女，惟他的妻子早前亦不幸確診患上罕見病。（IG@sarrahoy）

禍不單行｜英國「單車之神」曝患未期癌 生命陷倒數妻子罹罕見病「世界瞬間崩塌」

在他得悉患癌1個月後，妻子Sarra再被診斷出患有罕見病「多發性硬化症」，無法完全治癒。（IG@sarrahoy）

禍不單行｜英國「單車之神」曝患未期癌 生命陷倒數妻子罹罕見病「世界瞬間崩塌」

為了保護兩名孩子，Sir Chris公開消息前已先向子女解釋自己病情，但亦隱瞞了妻子Sarra的病情。（IG@sarrahoy）

禍不單行｜英國「單車之神」曝患未期癌 生命陷倒數妻子罹罕見病「世界瞬間崩塌」

夫妻決定樂觀面對病情。（IG@sarrahoy）

 

命運多舛｜患癌後妻子再確診罕見病

 

　　不幸的是，在他得悉患癌1個月後，妻子Sarra再被診斷出患有罕見病「多發性硬化症」，病情無法完全治癒，令Sir Chris再受到雙重打擊。雖然如此，他仍於今年7月於巴黎奧運會擔任廣播員工作，一直到近日才公開自己病情。

 

　　消息一出，隨即受到不少網民關注，為了保護年僅9歲的兒子及6歲的女兒，Sir Chris在公開消息前已先向子女解釋自己病情，但亦隱瞞了妻子Sarra的病情，之後亦安排兩星期的「家庭假期」，希望等到公眾注意力減退時，才讓孩子回歸正常生活。而英國首相及不少運動員得悉消息後，亦為Sir Chris送上祝福及鼓勵，同時亦大讚他以開放及積極的態度面對病情，是「為國家做出了巨大的貢獻」。

 

命運多舛｜前列腺癌早期涉尿道病徵

 

1.夜尿增右

2.較長時間才能排清尿液

3.排尿時感痛楚

4.排不出尿

5.排尿不順

6.漏尿

 

命運多舛｜多發性硬化症5大徵狀

 

　　據了解，多發性硬化症（MS）患者多為女性，自身免疫細胞會攻擊中樞神經，症狀因人而異，可影響活動能力，需依賴藥物預防發作，但現時的藥物可影響孕婦及胎兒。香港肌健協會曾調查訪問106名患者，79%為女性，平均首次發病年齡為28歲，64%人病發前曾考慮生育，但當中46%因病放棄生育，最多人稱不想連累別人，另有逾半人擔心會懷有畸胎。

 

　　中大醫學院內科及藥物治療學系榮休教授、腦神經科專科醫生黃家星表示，MS本身並不影響生育能力，惟患者有不少誤解，該病雖於懷孕期間會減少復發，但停藥有機會反彈，故應與醫生商討及按病情用藥。

 

1.肢體無力

2.視力模糊

3.咬字、發音困難

4.大便失禁

5.情緒問題

資料來源：腦神經科專科醫生黃家星

 

轉載自晴報

Tags:#健康問題#題罕見病#運動#運動員#奧運會#單車#前列腺癌#癌症#末期癌#多發性硬化症#腫瘤#奧運金牌#Sir Chris Hoy#末期癌症
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