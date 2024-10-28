78歲黃百鳴公開半祼水著照大曬結實肌肉！養生秘訣大公開：不愛食消夜每餐只食Ｘ成飽，公餘就做運動！

78歲的黃百鳴似乎愈活愈年青，繼唱《記憶棉》後，他日前又再於社交平台大曬自己的「爆肌」照，其「Fit爆」身型隨即引來不少網民注意，有人更大讚他是「78歲的少男」。

黃百鳴早前於抖音罕有地向粉絲大派「福利」，上載了多張自己僅穿泳褲，半裸上身的「水著照」。照片中，他身型似乎可以與年青小伙子媲美，不但肌肉線條分明無冇肚腩，而且健碩的胸肌及腹肌亦相當「吸睛」，令人難以聯想他原來已年屆78歲。

黃百鳴早前於抖音上載了多張自己僅穿泳褲，半裸上身的「水著照」。(網上圖片)

黃百鳴早前於抖音上載了多張自己僅穿泳褲，半裸上身的「水著照」。(網上圖片)

黃百鳴早前於抖音上載了多張自己僅穿泳褲，半裸上身的「水著照」。(網上圖片)

黃百鳴經常做拉伸運動。(IG圖片)

黃百鳴經常做拉伸運動。(IG圖片)

黃百鳴經常做拉伸運動。(IG圖片)

黃百鳴與太太識於微時，太太亦是他的初戀情人，倆口1970年結婚並育有一子（黃子恒）一女（黃漪鈞）。(影片截圖)

黃百鳴與太太識於微時，太太亦是他的初戀情人，倆口1970年結婚並育有一子（黃子恒）一女（黃漪鈞）。(FB圖)

逆齡招數大公開

黃百鳴過去受訪時曾分享其養生心得，指飲食與運動其實是不二法門，他亦經常於社交平台上載自己的運動及做瑜伽的照片。在飲食方面，他指自己不喜吃宵夜，而且每餐長期保持7分飽狀態，斷不會食太飽；運動方面，只要不用工作，他指自己總會抽時間做健身、跑步以及做拉伸。

除此之外，黃百鳴又指維持年青的心態亦很重要，因此他本人即使現在一直樂於與年青一代交流。

結婚54年 妻曾患晚期卵巢癌

黃百鳴與太太識於微時，太太亦是他的初戀情人，倆口1970年結婚並育有一子（黃子恒）一女（黃漪鈞）。他曾透露年青時曾有外遇，直到1997年太太證實患上晚期卵巢癌，而且癌細胞已擴散，當時醫生更告訴他們太太或許命不久矣時，他才深感內疚，於是決定停工陪太太抗癌。

轉載自晴報