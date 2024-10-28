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食錯水果或引發脂肪肝？營養師警告：一個時段後食水果恐增5大健康風險！推介4類水果糖份低高纖兼含豐富營養！
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食錯水果或引發脂肪肝？營養師警告：一個時段後食水果恐增5大健康風險！推介4類水果糖份低高纖兼含豐富營養！

健康解「迷」
健康解「迷」

　　食水果有益健康，但食錯恐增脂肪肝風風險？台灣營養學專家日前指出，晚上食糖分過高水果易增5大健康風險，而毒物專家亦指出，晚上1時間段後建議不吃水果、避免患上脂肪肝。

 

飲食攻略｜夜晚食高糖水果恐增5大健康風險

 

　　營養學專家洪泰雄日前於Facebook專頁指出，水果甜度高是因為含有較高天然糖分，假如於晚上食用可能會導致血糖急升，除此之外更有機會導致以下5大健康問題：

 

  • 血糖控制：甜度高水果通常含有較高天然糖分（如果糖和葡萄糖），晚上食用可能會導致血糖水平迅速上升，這對於糖尿病患者或需要控制血糖的人來說尤其重要。
  • 消化問題：晚上進食高糖分的食物可能會影響消化，尤其是在睡前不久食用時。這可能導致胃部不適或影響睡眠質量。
  • 熱量攝入：高糖水果通常熱量較高，晚上攝入過多熱量可能會影響體重管理，特別是如果您在晚上活動量較少的情況下。
  • 影響睡眠：某些研究表明，過多的糖分攝入可能會影響睡眠質量，導致入睡困難或夜間醒來。
  • 口腔健康：晚上吃甜食可能增加蛀牙的風險，因為口腔中的糖分會成為細菌的食物，進而產生酸性物質，損害牙齒。

 

飲食攻略｜4大營養師推薦水果

 

　　洪泰雄續指，想晚上吃水果，建議可選擇以下4類水果，包括藍莓、草莓、柚子、蘋果，除了糖分相對較低外，這類水果亦富含纖維和其他營養素，更適合在晚上食用：

 

飲食攻略｜毒物專家：晚上1時間後不吃水果

 

　　臨床毒物科護理師譚敦慈之前於當地健康節目「健康晚點名」中表示，她每日都會吃2個拳頭大的水果，惟有研究發現，晚上7時之後吃水果，會較易出現脂肪肝，因此7時過後將不會再吃任何水果。

 

  • 多吃原型食物、忌食加工食物品。

 

  • 每日要進食足夠纖維，包括一碗「白色（即白色蔬菜）」、一碗「深綠色（即綠色蔬菜）」，另外再補充自身體重1.2倍的蛋白質及一拳頭大小水果，便可滿足一日所需。

 

轉載自晴報

Tags:#健康問題#養生#營養師#糖尿病#脂肪肝#糖分#水果#血糖#消化問題#熱量#睡眠質素#口腔健康#士多啤梨#蘋果
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