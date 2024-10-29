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安全染髮 │ 專家分享染髮5件事可防攝入化學物質，建議多飲水多吃兩種食物助排毒！附消委會推介9款高評分染髮劑名單
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染髮安全 │ 專家分享染髮5件事可防攝入化學物質，建議多飲水多吃兩種食物助排毒！附消委會推介9款高評分染髮劑名單

健康解「迷」
健康解「迷」

　　近年流行不同亮麗髮色，染髮追上潮流時，亦要注意使用安全。台灣毒物專家分享自己染髮５件事，除減少攝入染髮劑的化學物外，事後亦能排出有毒物質。內文附加本港消委會安全染髮劑之選，購買染髮產品時可細閱參考。

 

染髮安全｜毒物專家以身說法 教5招安全染髮

 

　　臨床毒物科護理師譚敦慈在當地健康節目《健康云知道》分享自己染髮的小貼士，她因為甲狀腺機能的問題，容易長出白頭髮，為此她亦會為了外表染髮，不過她事前事後會做5件事，減少身體吸收過多化學物。

 

頭上不能有傷口

不能對染髮劑過敏

染髮前2日勿洗頭

×有些染髮店會在染髮前幫客人洗頭
√頭皮會分泌正常油脂保護

 

慎選染髮劑

√最好旅行社有檢查編號
‧代表已通過國家級檢測

√能夠安心使用

 

染髮後排毒法

√多喝水+吃新鮮蔬果

‧尤其是青菜水果
‧促隹代謝體內有毒物質


資料來源：臨床毒物科護理師譚敦慈

 

染髮安全｜勿網購成分或來歷不明的染髮劑

 

　　譚敦慈分享曾經有位朋友本身對於染髮劑過敏，但為了外表，居然吃過敏藥才去染髮。她笑言這樣做有點不必要，白髮亦可以很漂亮，提醒大眾染髮時謹記要衡量身體狀況。另外，她亦指出近年網購盛行，很多人會選擇在網上購物，包括染髮劑，在家就能夠輕鬆染髮。她指，有些網站有售的染髮劑聲稱染髮效果顯著，其實胡亂在網上購買來歷及成分不明的染髮產品可能暗藏危機。

 

染髮安全｜注意染髮時長勿過久

 

　　就算在染髮店由理髮師親自操刀染髮，都未必完全安全。譚敦慈曾經在街市看到攤檔幫一些中年婦女染髮，全頭塗滿染髮劑後，居然可以在等待上色的空檔走去買餸，然後回家自行洗頭便可。她不推薦這種高風險染髮方法，一來看不到染髮劑的包裝盒；二來，倘若染髮後出現任何問題，亦無法追尋或查究。

 

染髮安全｜消委會推薦9款滿分染髮劑

 

50惠天然海藻染髮護髮膏(自然黑)
類別 - 染色護髮素
產地 - 日本
零售價 - $166
致敏物或重金屬 - N/A
總評 - 5*

Fuente Organic Wellness Color Care
類別 - 染色護髮素
產地 - 
零售價 - $450
致敏物或重金屬 - 
總評 - 5*

KUPA Color Recharge Conditioner (ORganic Therapy)
類別 - 染色護髮素
產地 - 中國 
零售價 - $120
致敏物或重金屬 - 
總評 - 5*

LPLP 天然昆布染髮護髮素
類別 - 染色護髮素
產地 - 日本 
零售價 - $179
有害成分 - 阿摩尼亞 
總評 - 5*

Rerise 回麗絲
天然植萃黑色素護染膏 - 豐盈彈性 
類別 - 染色護髮素
產地 - 日本 
零售價 - $239
致敏物或重金屬 - 
總評 - 5*

Return 回本 天然染髮護髮膏 - 黑色
天然植萃黑色素護染膏 - 豐盈彈性 
類別 - 染色護髮素
產地 - 日本 
零售價 - $199
致敏物或重金屬 - 
總評 - 5*
 
Rishiri 飄然
利尻昆布白髮染色護髮膏 - 自然黑色
類別 - 染色護髮素
產地 - 日1本 
零售價 - $199
致敏物或重金屬 - 
總評 - 5*

Herbatint Permanent Haircolor Gel (1N)
類別 - 含氧化染料的永久性染護劑
產地 - 意大利 
零售價 - $124
致敏物或重金屬 - PPD, 阿摩尼亞 
總評 - 5*

Naturtint Permanent Hair Color 
類別 - 含氧化染料的永久性染護劑
產地 - 西班牙 
零售價 - $105
致敏物或重金屬 - PPD 
總評 - 5*

資料來源：消委會

 

染髮安全｜5大建議降低染髮傷害

 

　　世界衛生組織（WHO）旗下的國際癌症學會組織曾進行分析，現時未有實質研究報告顯示經常染髮會致癌，但仍有機會對髮質造成傷害，故此給予5大建議，有助把染髮傷害降到最低：

 

1.染髮前3天別抓頭
 
2.切勿購買太便宜的染髮劑

3.染髮前10天別電髮

4.染髮前幾天多喝水

5.染髮後徹底清潔頭皮

資料來源：世界衞生組織

 

染髮安全｜護髮美髮6大營養

 

　　台灣營養師林世航曾在Facebook專頁「好食課」中分享有助護髮美髮的6大營養：

例如蠔、南瓜籽等

 

優質蛋白質

例如白肉、紅瘦肉、蛋等

 

維他命B

例如鮭魚、菠菜、雞肉等

 

維他命C

例如奇異果、番石榴、椰菜花等

 

維他命D

例如冬菇、蛋等

 

例如蠔、黑芝麻、黑朱古力等


資料來源：營養師林世航 好食課

 

轉載自晴報

Tags:#健康問題#食用安全#過敏#消委會#癌症#美髮#染髮安全#健康#護髮#營養#護理師#世界衛生組織#護髮產品#護髮素#排毒#染髮#染髮劑推介#消委會報告#皮膚科#飲水#化學物質#蔬果
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