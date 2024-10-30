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《想揾你傾訴》離舍支援計劃
親子關係

《想揾你傾訴》離舍支援計劃

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　　阿華衝線後，顧不得氣喘，過來打招呼，帶些疲憊的眼神前所未有的自信和平靜。想來合理，經過幾個月宿舍跑步班的特訓，多番想過說過放棄，現在院長和家長見證自己堅持到底，完成渣打馬拉松的十公里賽事，神氣一點在所難免。

 

　　陽光燦爛、清風送爽，終點線後面的人群越來越接近，我和旁邊的一對家長引頸以待，等待迎接我們的宿生，他們的兒子阿華（化名）。阿華衝線後，顧不得氣喘，過來打招呼，帶些疲憊的眼神前所未有的自信和平靜。想來合理，經過幾個月宿舍跑步班的特訓，多番想過說過放棄，現在院長和家長見證自己堅持到底，完成渣打馬拉松的十公里賽事，神氣一點在所難免。

 

　　看著阿華自在溫和的和家人談笑，我不由自主想起他初入宿的情景。家舍同事強調：「他IQ高，很聰明的。」孩子天賦異稟，父母望子成龍，久而久之，期望帶來壓力，壓力醞釀衝突，以致共住艱難，轉介孩子入住荷蘭宿舍，作為緩衝及學習自理、待人、接物之道。

 

　　阿華有自閉傾向，做事專注，對於有興趣的事物鑽研極深、非常投入，同時亦因這種投入，容易忽略待人接物的基本技巧，也難以理解他人的感受，常因此與家人或舍友發生衝突。家舍導師提醒他，入宿是為了盡早回家團聚，因此需要把握機會在宿舍練習與人溝通及管理情緒，回家時便可好好與家人相處。導師深明阿華在同理同感、易地而處方面有困難，也難以掌握抽象的概念，因此在阿華與人相處碰壁時，送了「社交三寳」給他 ——「唔該、對唔住、唔好意思」。阿華漸漸學會使用此三寶，每每即將衝口而出時，都會停頓、深思、過濾，選取較為妥當的說法。入宿初期，阿華回家時會自顧自低頭打機，經過幾個月在宿舍反覆練習及提醒，家人表示阿華回家各方面表現都比以前自覺，回家也沒有打機，還主動買蛋糕回家與家人分享。

 

《想揾你傾訴》離舍支援計劃

 

　　孩子學有所成、言行長進，也需要家人的鼓勵和合作。除了在家舍與阿華練習合宜的言行方式，導師每星期也會與阿華家人聯絡，安排及了解阿華回家度假的相處狀況。在宿舍，導師教導阿華回家需要有質素的家庭時間，放下電話，珍惜同枱食飯、對話分享的機會，也同時請家人預留時間與阿華共敍天倫，為長遠回家團聚建立健康基礎。

 

　　回到眼前賽場，想起阿華入宿至今的成長、回家時的轉變，加上眼前樂也融融的一家，我覺得是時候倒數阿華在宿舍的日子，準備回家團聚了。

 

　　倒數開始，離舍支援計劃也隨之啓動。半年内，每星期回家的日子漸漸增加、長假期嘗試回家一星期或以上，平穩過渡了適應期後，阿華正式離開宿舍，回家團聚。

 

　　幾個月後，收到阿華的短訊：「想見面，家人過世了。」面談中除感到他對至親的離開戀戀不捨外，他更表達感恩能在至親離世前成功回家，陪伴至親走完人生最後階段，沒有錯失團聚後彼此珍重的每一分秒。

 

　　我們希望宿生可以透過住宿服務訓練，讓他們成功回家團聚或獨立生活。而荷蘭宿舍自2022年起承蒙社會上慈善基金的贊助，開始提供更有規劃的服務。服務主要分為6大範疇：生涯規劃、金錢管理、家庭關係、自理技能、支援網絡及精神健康。而有關資助將會在2025年5月結束，盼望日後有社會人士或慈善基金持續贊助，從而延續離舍支援計劃。

 

Tags:#親子關係#成長#愛#離舍支援計劃
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