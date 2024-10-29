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鬼怪歸來！嘻嘻哈哈度過歡樂萬聖節！今期應節素食譜：鮮茄醬煮可愛蘑菇骷髏頭
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鬼怪歸來！嘻嘻哈哈度過歡樂萬聖節！今期應節素食譜：鮮茄醬煮可愛蘑菇骷髏頭

走肉廚房
李美怡 Cathy Lee
走肉廚房

　　盂蘭節過後，萬聖節便到來。盂蘭節，不只是落在農曆七月十四日的那一天，據說是一整個七月。每到這個時候，媽媽都叮囑我要早點回家，不要太晚才回來。大概就是怕在夜歸的路上，遇上鬼怪了吧？！萬聖節，在陽曆的十月三十日，亦是最熱鬧的一天。不過隨著節日的普及，很多時候，店舖和餐廳早在十月初的時候，已經陸續布置好一些鬼怪的裝飾了。

 

　　盂蘭節，有說是由南朝梁武帝開始，由供憎養僧眾，演變到現在超渡亡靈。萬聖節，有說愛爾蘭人認為這個時候亡靈會返回人間，人們因此穿上奇裝異服和戴上面具等來驅鬼，久而久之成為了我們今日扮成各種鬼怪，搞鬼胡鬧的慶祝節日。兩個均由鬼怪源起的節日，現今卻有著迴異的氣氛。前者還保留著一份深沉的氣氛，後者早變成瘋狂玩樂的節日了。

 

　　踏入十月起，傍晚六時天色就開始昏暗。不知道跟秋天到來，晚間時間變長有關，盂蘭節和萬聖節，兩個與鬼怪有關的節日，似乎都排在後半年。就在這秋意日濃的晚上，用以蘑菇做盤可愛的骷髏頭，跟家人朋友好好聚在一起，嘻嘻哈哈的，在喧嘩中度過這個歡樂的萬聖節吧。

 

鮮茄醬煮可愛蘑菇骷髏頭（4人份）

 

鬼怪歸來！嘻嘻哈哈度過歡樂萬聖節！今期應節素食譜：鮮茄醬煮可愛蘑菇骷髏頭

 

時間：30分鐘 

 

材料：

 

鬼怪歸來！嘻嘻哈哈度過歡樂萬聖節！今期應節素食譜：鮮茄醬煮可愛蘑菇骷髏頭

 

白蘑菇 10顆／番茄 1個／紅蘿蔔 1個／蘆筍 5條／黑茄子 1個

 

調味：

 

鹽 1茶匙／黑醋 1茶匙／糖 1茶匙／乾羅勒葉碎 1湯匙／乾迷迭香葉碎 1湯匙／黑胡椒粉 半茶匙

 

工具：

 

砧板／菜刀／蔬果刨刀／湯匙／茶匙／平底琺瑯鍋／筷子／木舀／湯碗

 

步驟：

 

1.    把番茄的蒂剝丟後，清洗乾淨，切成小塊（如圖）。

 

鬼怪歸來！嘻嘻哈哈度過歡樂萬聖節！今期應節素食譜：鮮茄醬煮可愛蘑菇骷髏頭

 

2.    刨去紅蘿蔔的皮，沖洗後，切成小塊。

 

3.    切去黑茄子的頭，洗淨後，切成小圓塊，再切半成小塊（如圖）。

 

鬼怪歸來！嘻嘻哈哈度過歡樂萬聖節！今期應節素食譜：鮮茄醬煮可愛蘑菇骷髏頭

 

4.    清洗乾淨蘆筍後，切去根部，再斜切成段（如圖）。

 

鬼怪歸來！嘻嘻哈哈度過歡樂萬聖節！今期應節素食譜：鮮茄醬煮可愛蘑菇骷髏頭

 

5.    用筷子點白蘑菇做「眼睛」（如圖），再在「眼睛」底下，用刀切輕輕𠝹出三條直線（如圖）。

 

鬼怪歸來！嘻嘻哈哈度過歡樂萬聖節！今期應節素食譜：鮮茄醬煮可愛蘑菇骷髏頭

鬼怪歸來！嘻嘻哈哈度過歡樂萬聖節！今期應節素食譜：鮮茄醬煮可愛蘑菇骷髏頭

 

6.    倒1湯匙的橄欖油、乾羅勒葉碎和乾迷迭香葉碎於平底琺瑯鍋中，以中火炒一炒。

 

7.    放入步驟1於鍋中炒1分鐘（如圖）。

 

鬼怪歸來！嘻嘻哈哈度過歡樂萬聖節！今期應節素食譜：鮮茄醬煮可愛蘑菇骷髏頭

 

8.    放入步驟2，亦以中火炒一炒，然後放入1茶杯的清水，蓋上鍋蓋，以中火煮15分鐘。

 

9.    放入調味料，攪拌均勻（如圖）。

 

鬼怪歸來！嘻嘻哈哈度過歡樂萬聖節！今期應節素食譜：鮮茄醬煮可愛蘑菇骷髏頭

 

10.    放入步驟3，和2湯匙的橄欖油，蓋上鍋蓋，續以中火煮10分鐘（如果水份不足，可以多倒半茶杯清水）。

 

11.    放入止驟4, 並在上鋪上步駸5，蓋上鍋蓋，以中火，多煮5分鐘。

 

筆記：

 

1.    番茄有豐富的維他命（維生素）C，亦有K，和抗氧化、抗發炎、能提升免疫力的茄紅素。

2.    紅蘿蔔含維生素B1、B2、C、D、E、K、葉酸、鈣質、和胡蘿蔔素，全都能加強人體的免疫力。

3.    蘆筍有能提升免疫力的膳食纖維、維生素 A、B群、C、β-胡蘿蔔素，以及鉀和硒。

4.    茄子有豐富的維生素E、類黃酮、花青素，可對抗自由基、抗氧化，防止衰老，以及增強免疫力。

5.    菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

6.    蔬果全部要徹底洗淨。

7.    每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。

 

Tags:#營養#素食譜#食譜#萬聖節#鮮茄醬煮蘑菇骷髏頭#白蘑菇#番茄#紅蘿蔔#蘆筍#黑茄子
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