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減肥秘訣 ｜ 細細粒陳嘉佳1年勁減121磅！曾高血壓糖尿入院，膽固醇爆標！公開體檢數字全部復常：自信心返晒嚟！
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減肥秘訣 ｜ 細細粒陳嘉佳1年勁減121磅！曾高血壓糖尿入院，膽固醇爆標！公開體檢數字全部復常：自信心返晒嚟！

健康解「迷」
健康解「迷」

　　細細粒減肥成績表出爐！「細細粒」陳嘉佳減肥１年多，一直受到網民輿論。她多次公開減肥飲食和秘訣粉碎傳言，獲網民支持。近日她拍片剖白自己減肥心路歷程，毫不吝嗇公開體檢數字，自爆曾患嚴重三高，指數「嚇死人」！

 

細細粒減肥｜減肥成功 自信心返晒嚟！

 

　　現年39歲的「細細粒」陳嘉佳由2023年8月開始減肥，近年專注北上發展直播帶貨，不時在「小紅書」更新生活點滴。她昨日（28日）在社交平台發布短片，公開減肥1年多的心路歷程。她表示現在身處澳洲悉尼，並在當地巧遇女粉絲，被讚變美之餘，更被她減肥的成果震懾：

 

　　瘦巨多，我都不敢認，我以為我認錯人了！

 

減肥大作戰｜細細粒陳嘉佳公開減肥心路歷程 1年怒減121磅嚴重三高全部搣甩【多圖】

細細粒澳洲巧遇粉絲，被指瘦極多認不出！（小紅書截圖）

減肥大作戰｜細細粒陳嘉佳公開減肥心路歷程 1年怒減121磅嚴重三高全部搣甩【多圖】

細細粒減肥成功，瘦到見鎖骨！（Instagram截圖）

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細細粒穿起黑色衫更顯瘦！（Instagram截圖）

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細細粒生日穿上婚紗圓夢！（Instagram截圖）

減肥大作戰｜細細粒陳嘉佳公開減肥心路歷程 1年怒減121磅嚴重三高全部搣甩【多圖】

今年曬泳衣照，展示減肥成果！（Instagram截圖）

減肥大作戰｜細細粒陳嘉佳公開減肥心路歷程 1年怒減121磅嚴重三高全部搣甩【多圖】

細細粒減肥成功後，衣著比以往性感！（Instagram截圖）

減肥大作戰｜細細粒陳嘉佳公開減肥心路歷程 1年怒減121磅嚴重三高全部搣甩【多圖】

減肥大作戰｜細細粒陳嘉佳公開減肥心路歷程 1年怒減121磅嚴重三高全部搣甩【多圖】

細細粒減肥前後判若兩人.（Instagram截圖）

減肥大作戰｜細細粒陳嘉佳公開減肥心路歷程 1年怒減121磅嚴重三高全部搣甩【多圖】

細細粒減肥成功後經常穿小背心示人！（Instagram截圖）

 

　　細細粒坦言，自己從小肥到大，從來都沒有被稱讚過漂亮、可愛。一直以來更因為身形阻礙「扮靚」的權利，經常買不到新衣服，「一套衣服穿3、4年」，甚至經常被人嘲笑。如今經過1年減肥後，身體各項指數「巨健康無比」，當中以膽固醇指數「最可怕」：

 

減肥前  減肥後
體重 260斤（約285磅） 150斤（約165磅）
血壓（mmHg） 160/130 108/80
血糖（mmol/L 最高曾達24 空腹血糖：3.6-3.8
血脂/三酸甘油酯（mmol/L）  最高超過11 1.7
膽固醇（mmol/L） 最高超過6 3左右

 
陳嘉佳減肥｜自爆曾患高血壓糖尿病入院

 

　　細細粒指，以往因為肥胖而患上糖尿病和高血壓，曾因為血糖過高入院，需要長期服用降血壓藥和糖尿病藥物。她過往亦公開表示是因為健康理由而減肥，但她沒料到減肥半年的效果就非常顯著，僅用半年時間就能夠將三高問題完全解決。她不但重拾自信和健康，身體各項指數都慢慢復常，甚至比正常還要稍微低一點。她自豪地表示，減肥成功後，她整個人的狀態都大有改善，感覺「整個人都很舒服」。

 

減肥大作戰｜細細粒陳嘉佳公開減肥心路歷程 1年怒減121磅嚴重三高全部搣甩【多圖】

細細粒減肥前體重曾高達300磅。（小紅書截圖）

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細細粒減肥前喜歡美食。（小紅書截圖）

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細細粒身形龐大成為她的標誌。（Instagram截圖）

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細細粒肥嘟嘟幾可愛！（Instagram截圖）

減肥大作戰｜細細粒陳嘉佳公開減肥心路歷程 1年怒減121磅嚴重三高全部搣甩【多圖】

細細粒自認為食，不時上載美食生活照。（Instagram截圖）

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細細粒近年進軍內地市場直播美食帶貨。（Instagram截圖）

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細細粒經常自嘲身形。（小紅書截圖）

減肥大作戰｜細細粒陳嘉佳公開減肥心路歷程 1年怒減121磅嚴重三高全部搣甩【多圖】

細細粒自認為食。（小紅書截圖）

減肥大作戰｜細細粒陳嘉佳公開減肥心路歷程 1年怒減121磅嚴重三高全部搣甩【多圖】

細細粒出演電視劇，形象入屋。（Instagram截圖）

減肥大作戰｜細細粒陳嘉佳公開減肥心路歷程 1年怒減121磅嚴重三高全部搣甩【多圖】

細細粒出演電視劇形象鮮明入屋。（Instagram截圖）

減肥大作戰｜細細粒陳嘉佳公開減肥心路歷程 1年怒減121磅嚴重三高全部搣甩【多圖】

細細粒直言從來都無瘦過，自信心低落。（小紅書截圖）

減肥大作戰｜細細粒陳嘉佳公開減肥心路歷程 1年怒減121磅嚴重三高全部搣甩【多圖】

細細粒小時候已經是個小肥妹。（小紅書截圖）

 

減肥大作戰｜分享自身經歷 助同路網民跨越減肥難題

 

　　面對很多網民指她減肥過度，導致「頭大身細」的言論，她有深刻的體會：

 

　　如果你是正常體重的，不減肥我覺得還好；過瘦當然也不好，但是過胖那肯定就是不好！

 

　　她在影片中亦歡迎網民留言，樂於以自身經歷解答各種關於減肥的難題。她亦曾經上載自己的體檢報告，公開身體近況，可見各項指數由「紅字」回落。

 

減肥大作戰｜細細粒陳嘉佳公開減肥心路歷程 1年怒減121磅嚴重三高全部搣甩【多圖】

減肥大作戰｜細細粒陳嘉佳公開減肥心路歷程 1年怒減121磅嚴重三高全部搣甩【多圖】

減肥大作戰｜細細粒陳嘉佳公開減肥心路歷程 1年怒減121磅嚴重三高全部搣甩【多圖】

細細粒公開減肥前後體檢報告。（小紅書截圖）

 

陳嘉佳減肥｜發文揚言再減３０斤

 

　　近年細細粒在社交平台上載生活照，與以前相比身形上簡直判若兩人。近日細細粒在香港露面時，亦見氣色紅潤。她起初公開減肥消息時，曾多次被網民指減肥過度，甚至有網民見到她手臂贅肉因為減肥過快而鬆弛。上月中，她在Instagram發文表示自己暫停減肥３個月，體重反彈１０磅左右，更為自己定下下一個體重目標：12月前再減30（斤）。

 

減肥大作戰｜細細粒陳嘉佳公開減肥心路歷程 1年怒減121磅嚴重三高全部搣甩【多圖】

 

轉載自晴報

Tags:#健康問題#健康養生#膽固醇#減肥#瘦身#細細粒#陳嘉佳#三高#糖尿#高血壓
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