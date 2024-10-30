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卵巢癌 ｜ 如何辨識卵巢癌？38歲鋼琴老師堅強抗癌，腹腔積液達110磅，遭丈夫拋棄仍不放棄！卵巢癌4大徵狀：肚脹、尿頻等要注意！
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卵巢癌 ｜ 如何辨識卵巢癌？38歲鋼琴老師堅強抗癌，腹腔積液達110磅，遭丈夫拋棄仍不放棄！卵巢癌4大徵狀：肚脹、尿頻等要注意！

健康解「迷」
健康解「迷」

　　令人痛心！內地一名38歲鋼琴老師患有第3期卵巢癌，多次復發後，腹腔積液達110磅，丈夫因其病情復發決定離婚，如今靠父母養老金、以及拍片直播賺錢維持一家生活，無奈嘆指：「想唱歌賣藝賺錢活下去…」

 

卵巢癌｜患病後遭丈夫拋棄 靠直播賣唱生活

 

　　綜合內媒及「縱覽新聞」報道，廣東佛山一名鋼琴老師丁丁多年前患上卵巢癌，腹腔出現積液，亦曾多次復發並進行手術抽取積液，期間丈夫於第2次病情復發時決定離婚，之後便帶兒子與父母一同生活。

 

卵巢癌｜38歲鋼琴老師患卵巢癌3期腹腔積液達110磅 遭丈夫拋棄靠直播賺錢養家

鋼琴老師丁丁多年前患上卵巢癌，腹腔出現積液。（網上圖片）

卵巢癌｜38歲鋼琴老師患卵巢癌3期腹腔積液達110磅 遭丈夫拋棄靠直播賺錢養家

隨著病情惡化，丁丁不久後便無法繼續工作，只能靠父母養老金、直播帶貨及街邊賣唱等方法賺錢生活。（網上圖片）

卵巢癌｜38歲鋼琴老師患卵巢癌3期腹腔積液達110磅 遭丈夫拋棄靠直播賺錢養家

丁丁過去曾是一名鋼琴老師。（網上圖片）

卵巢癌｜38歲鋼琴老師患卵巢癌3期腹腔積液達110磅 遭丈夫拋棄靠直播賺錢養家

丁丁腹腔積液達到110磅，連躺下亦極為困難。（網上圖片）

卵巢癌｜38歲鋼琴老師患卵巢癌3期腹腔積液達110磅 遭丈夫拋棄靠直播賺錢養家

丁丁媽媽經常陪女兒直播。（網上圖片）

 

　　她過去曾於網上眾籌醫藥費，惟取款時被懷疑造假，導致資金全數凍結、無錢醫病。隨著病情惡化，丁丁不久後便無法繼續工作，只能一直靠父母養老金、網上直播帶貨、街邊賣唱等方法賺錢生活。

 

卵巢癌｜腹腔積液達到110磅生活困難

 

　　去年7月5日，丁丁再被醫院確診卵巢癌復發，此時她腹腔積液已達到110磅，肚子如同懷孕般鼓起，連躺下亦極為困難，她於個人社交平台「抖音」曾多次澄清造假一事，無奈指自己「想唱歌賣藝賺錢活下去」，但卻仍遭到攻擊，想去醫院進行治療都無能為力，不過亦坦言自己雖然很不幸，但有愛她的爸爸媽媽及兒子，讓她堅持走下去。

 

卵巢癌｜38歲鋼琴老師患卵巢癌3期腹腔積液達110磅 遭丈夫拋棄靠直播賺錢養家

卵巢癌｜38歲鋼琴老師患卵巢癌3期腹腔積液達110磅 遭丈夫拋棄靠直播賺錢養家

丁丁多年前患上卵巢癌，腹腔出現積液，亦曾多次復發並進行手術抽取積液。（網上圖片）

卵巢癌｜38歲鋼琴老師患卵巢癌3期腹腔積液達110磅 遭丈夫拋棄靠直播賺錢養家

她於個人社交平台「抖音」曾多次澄清造假一事，無奈指自己「想唱歌賣藝賺錢活下去」。（網上圖片）

卵巢癌｜38歲鋼琴老師患卵巢癌3期腹腔積液達110磅 遭丈夫拋棄靠直播賺錢養家

卵巢癌｜38歲鋼琴老師患卵巢癌3期腹腔積液達110磅 遭丈夫拋棄靠直播賺錢養家

丁丁曾多次上傳相關入院報告澄清。（網上圖片）

 

卵巢癌｜卵巢癌7類高危人士

 

　　據香港癌症資料統計中心指，本港在2020年共錄得585宗卵巢及腹膜癌新症，及257宗死亡個案，分別成為本港女性最常見及最致命癌症的第6位。香港綜合腫瘤中心臨床腫瘤科專科醫生黃麗珊曾指出，目前卵巢癌成因不明，而且早期病徵較難察覺，以致病人容易錯失治療黃金期，有研究指以下7類人士屬高危一族：

 

1.45歲以上

2.從未生育

3.早來經(即提早發育)

4.較遲進入更年期

5.有家族卵巢癌病史

6.曾接受人工受孕或賀爾蒙補充治療

7.體型肥胖(BMI指數超過30)

資料來源：臨床腫瘤科專科醫生黃麗珊

 

卵巢癌｜卵巢癌4大常見徵狀

 

　　雖說卵巢癌早期病徵不明顯，但黃麗珊醫生表示，若女性發現身體持續出現以下4大徵狀，宜盡快求醫診治：險高169%：

 

持續明顯肚脹

盆骨或腹部疼痛

尿急、尿頻

進食困難或過快出現飽肚感

資料來源：臨床腫瘤科專科醫生黃麗珊

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#抖音#卵巢癌#癌症#腫瘤科#腹脹#尿急#尿頻#進食困難
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