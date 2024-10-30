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肺癌警訊｜40歲男不吸煙氣喘數月，X光發現成千上萬結節確診肺癌！醫生提醒：手指1變異症狀速求診！
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肺癌警訊｜40歲男不吸煙氣喘數月，X光發現成千上萬結節確診肺癌！醫生提醒：手指1變異症狀速求診！

健康解「迷」
健康解「迷」

　　當身體出現異樣時，要小心可能是健康警號。台灣一名40歲男子不吸煙，但因氣喘了數個月前往求醫，結果竟揭發患上肺癌。有醫生指，手指變異1症狀要儘快求醫。

 

肺癌｜40歲男不吸煙竟揭患肺癌

 

　　台灣胸腔內科醫生蘇一峰近日在Facebook個人專頁發文分享案例，指一名40歲男子沒有吸煙的習慣，最近因喘了數月前往就醫，結果醫生發現他的十隻手指全部出現「杵狀指」。

 

　　於是醫生立即為他安排照X光，竟見到「成千上萬顆肺結節」，確診肺癌，更令醫生直言，「讓密集恐懼症的人頭皮發麻」。他又建議，若發現手指變「杵狀指」，最好找醫生檢查。

 

癌症殺手｜40歲男從不吸煙 照X光驚見密集肺結節確診肺癌 醫生：「手指變異」1症狀快求醫

40歲男子沒有吸煙的習慣，因喘了數月前往就醫。（圖自FB）

癌症殺手｜40歲男從不吸煙 照X光驚見密集肺結節確診肺癌 醫生：「手指變異」1症狀快求醫

結果醫生發現他的十隻手指全部出現「杵狀指」。（圖自FB）

癌症殺手｜40歲男從不吸煙 照X光驚見密集肺結節確診肺癌 醫生：「手指變異」1症狀快求醫

癌症殺手｜40歲男從不吸煙 照X光驚見密集肺結節確診肺癌 醫生：「手指變異」1症狀快求醫

醫生立即為他安排照X光，竟見到「成千上萬顆肺結節」，確診肺癌。（圖自FB）

 

肺癌｜肺癌是癌症「頭號殺手」

 

　　根據癌症基金會資料所示，肺癌為香港十大癌症的「頭號殺手」，致命率遠超於第二名大腸癌，當中男性發病率比較高。香港肺癌患者大多數是吸煙人士，而其他常見風險因素如人口老化、空氣污染和胸腔放射治療等，亦會增加肺癌的風險因素。

 

1.發現自己久咳不癒，久咳嚴重

2.常常覺得喘不過氣

3.咳嗽時咳出帶有血或黏液的分泌物

4.肺部反覆感染難根治

5.深呼吸、咳嗽時覺得胸痛

6.聲音沙啞

資料來源：外科專科醫生白映俞

 

杵狀指｜部分杵狀指屬家族遺傳

 

　　本港皮膚科專科醫生胡惠福曾接受訪問時曾表示，「杵狀指」是因甲床下軟組織增生而形成，原因未明，可能是刺激了血管生長的蛋白水平，令指尖的血流量增加及甲床下的軟組織肥大。他續指，「杵狀指」除了見於某些肺部疾病外，也可見於其他情況：

 

  • 肺部疾病（如肺癌、肺膿腫、肺纖維化、支氣管擴張）
  • 心臟病（如先天性心臟病、感染性心內膜炎等）
  • 腸胃病及肝病（如炎症性腸病、肝硬化等）
  • 甲狀腺疾病

 

　　另外，有部分杵狀指患者屬家族遺傳，不代表體內有任何隱疾。

 

杵狀指｜2招自我檢測「杵狀指」

 

癌症殺手｜40歲男從不吸煙 照X光驚見密集肺結節確診肺癌 醫生：「手指變異」1症狀快求醫

癌症殺手｜40歲男從不吸煙 照X光驚見密集肺結節確診肺癌 醫生：「手指變異」1症狀快求醫

癌症殺手｜40歲男從不吸煙 照X光驚見密集肺結節確診肺癌 醫生：「手指變異」1症狀快求醫

癌症殺手｜40歲男從不吸煙 照X光驚見密集肺結節確診肺癌 醫生：「手指變異」1症狀快求醫

癌症殺手｜40歲男從不吸煙 照X光驚見密集肺結節確診肺癌 醫生：「手指變異」1症狀快求醫

癌症殺手｜40歲男從不吸煙 照X光驚見密集肺結節確診肺癌 醫生：「手指變異」1症狀快求醫

癌症殺手｜40歲男從不吸煙 照X光驚見密集肺結節確診肺癌 醫生：「手指變異」1症狀快求醫

癌症殺手｜40歲男從不吸煙 照X光驚見密集肺結節確診肺癌 醫生：「手指變異」1症狀快求醫

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#網絡熱話#健康#肺癌#腫瘤科#肺結節#杵狀指#氣喘#肺癌症狀
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