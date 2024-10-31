肺癌 丨 前央視知名主持顧國寧46歲突逝，末期肺癌確診20日離世！即睇肺癌6大症狀 + 4大成因

前央視名主持顧國寧昨日(29日)證實病逝，終年46歲。據其友人透露，他不久前證實患上肺癌晚期，從確診到過世僅20天。死訊傳出後，不少網民都為他英年早逝深表惋惜。

綜合內地傳媒報導，前中央電視台主持人顧國寧，因突發疾病，經醫治無效，昨日(29日)在上海逝世，終年46歲，而其追思會則定在11月2號於南京殯儀館舉行。其死訊一出，瞬即令不少網民驚訝，因為顧國寧於本月8日仍然於網上與網民分享與愛犬點滴，當時未見有一絲病態。據其友人透露顧國寧是因肺癌去世，由確診肺癌晚期，到過世僅20天。

顧國寧於本月8日仍然於網上與網民分享與愛犬點滴，當時未見有一絲病態。(網上圖片)

前央視名主持顧國寧昨日(29日)證實病逝，終年46歲。(網上圖片)



顧國寧於黑龍江省齊齊哈爾市出生，過去曾任職中央電視台，擔當《朝聞天下》、《晚間新聞》、《新聞直播間》主持人。離開央視後，近年主力從事幕後節目策劃等工作，並擔任中國傳媒大學的導師。

肺癌是癌症「頭號殺手」

根據癌症基金會資料所示，肺癌為香港十大癌症的「頭號殺手」，致命率遠超於第二名大腸癌，當中男性發病率比較高。香港肺癌患者大多數是吸煙人士，而其他常見風險因素如人口老化、空氣污染和胸腔放射治療等，亦會增加肺癌的風險因素。

肺癌常見6大症狀

1.發現自己久咳不癒，久咳嚴重

2.常常覺得喘不過氣

3.咳嗽時帶有血或黏液的分泌物

4.肺部反覆感染，難根治

5.深呼吸、咳嗽時覺得胸痛

6.聲音沙啞

資料來源：外科專科醫生白映俞



罹患肺癌4大常見成因

1.吸入二手煙

香煙對健康危害很大，即使是吸入二手煙，裹面至少有70種以上的化學物質會致癌。

2.氡氣

這是一種無色、無味、但有放射性的氣體，普通存在於岩石與士壤內。如果用了有這氣體的建築材料，會影響肺癌的發生。

3.空氣污染

若每天呼吸的空氣裹參雜濃度愈言的PM2.5，肺部健康就極為堪慮

4. 工作時暴露化學第質

砷、石棉、鎘、煤、鎳等化學物質有礙於肺部健康。

資料來源：外科專科醫生白映俞

轉載自晴報