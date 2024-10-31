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家居意外 │煮飯遇煤氣爆炸捨身護母，逾6成皮膚燒傷！醫生解釋鋼絲球清創手術是最佳治療方法
健康Tips

家居意外 │煮飯遇煤氣爆炸捨身護母，逾6成皮膚燒傷！醫生解釋鋼絲球清創手術是最佳治療方法

健康解「迷」
健康解「迷」

　　內地近日發生煤氣爆炸事件，一名女子全身逾6成皮膚燒傷，但仍忍痛第一時間將孩子抱離危險區域。事後有網民指治療需要用「鋼絲球」進行清創，認為太過殘忍，醫生解構治療關鍵時指出此為最佳治療手段。

 

　　綜合內地媒體報道，10月14日，黃姓女事主在廚房做飯時遇上煤氣爆炸，衝出客廳後並未第一時間求救或處理傷口，而是忍著劇痛哄抱正在大哭的幼子。她在送院後證實全身逾6成皮膚燒傷，需要進行手術治療。

 

家居意外｜好媽媽無視傷勢緊抱幼子

 

　　從早前網上流傳的影片可見，黃女走進廚房不久後便發生爆炸，當時尾隨她的幼子受氣體衝擊，瞬間被彈到客廳，而她的皮膚亦已被燒至脫皮。黃女衝出客廳後先查看孩子的情況，並將他從木板下抱出、帶離危險區域；見孩子無恙後，她便打算轉身打電話求助，但因為不忍幼子一直大哭，於是強忍疼痛跪著折返，抱住孩子安慰。

 

家居意外｜好媽媽捨身護子致6成燒傷 醫生解構最痛一關「鋼絲球清創」治療關鍵

家居意外｜好媽媽捨身護子致6成燒傷 醫生解構最痛一關「鋼絲球清創」治療關鍵

家居意外｜好媽媽捨身護子致6成燒傷 醫生解構最痛一關「鋼絲球清創」治療關鍵

家居意外｜好媽媽捨身護子致6成燒傷 醫生解構最痛一關「鋼絲球清創」治療關鍵

家居意外｜好媽媽捨身護子致6成燒傷 醫生解構最痛一關「鋼絲球清創」治療關鍵

家居意外｜好媽媽捨身護子致6成燒傷 醫生解構最痛一關「鋼絲球清創」治療關鍵

 

　　事發後，黃女被送到浙江大學醫學院附屬第二醫院接受治療，而事件亦引起網民關注，不少好心人向其丈夫捐款，在短時間內便已收到上百萬人民幣。目前黃女已經順利完成第一期的手術，她的丈夫則透過媒體表示，收到的善款已足夠支付前期醫療費用，可以支撐到妻子出院，已關閉所有捐款渠道，我也不想浪費大家的愛心，希望透過自己的努力給她慢慢治。

 

家居意外｜醫生回應「鋼絲球清創」

 

　　浙大二院燒傷與創面修復科負責人兼主治醫生王新剛表示，他在給黃女換藥的時候為她加油打氣，對方重重點了點頭，求生慾望十分強烈。

 

　　他介紹，按照燒傷分類，黃女的傷勢屬於特重度燒傷，燒傷面積占總體表面積的65%左右。經過前期的積極救治，黃女目前的病情已進一步趨於穩定，但仍處於創面修復期感染期，這個階段面臨的風險比較大。

 

　　不過有網民就對醫院的治療方案提出質疑，稱患者的創面皮膚要用鋼絲球搓掉、進行清創，認為這種方式不太人道。對此王新剛就解釋，所謂的 「鋼絲球清創」在燒傷醫學中有個專有名詞叫「磨痂術」，選擇採用此方法是經過深思熟慮的，是針對黃女的創面情況，大家共同決定的一種最適合她的方法，也是最佳治療手段。

 

　　他表示，「磨痂術」的好處是手術速度快、出血少，並且可以更精準地把壞死的組織去掉，同時盡可能保留有活力的組織；而使用鋼絲球和磨削器處理傷口亦可以促進較淺的創面自行癒合，減少未來需要進行植皮手術的面積。此外，王新剛亦強調整個過程是在手術麻醉的情況下進行，並非像網傳那般要患者承受非人折磨。

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#煤#煤氣#燒傷#皮膚科#煤氣爆炸#鋼絲球清創#磨痂術#家居意外
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