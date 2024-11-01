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食物安全丨衛生署呼籲勿買一款即溶咖啡！含昔多芬成分可致血壓低頭痛頭暈， 恐嚴重危害心臟病人健康！
健康Tips

食物安全丨衛生署呼籲勿買一款即溶咖啡！含昔多芬成分可致血壓低頭痛頭暈， 恐嚴重危害心臟病人健康！

健康解「迷」
健康解「迷」

　　飲咖啡注意！衞生署呼籲市民切勿購買或服用一款名為「東革阿里即溶咖啡」的產品，該產品被檢出含有受管制藥物「昔多芬」，用於治療勃起功能障礙的處方藥物。

 

　　衞生署昨日（30日）表示一款名為「東革阿里即溶咖啡」的產品被發現含有未標示受管制藥物成分「昔多芬」，「昔多芬」是用於治療勃起功能障礙的處方藥物，必須在醫生建議下使用，亦只可在註冊藥劑師監督下於藥房憑醫生處方購買。「昔多芬」的副作用包括低血壓、頭痛、嘔吐、頭暈及暫時性視力模糊，亦可能與某些藥物（例如治療心絞痛的「硝酸甘油」）產生相互作用，令血壓降至危險水平。不當使用「昔多芬」可能構成嚴重健康風險，尤其是對有心臟問題的病人。

 

食用安全丨衛生署檢出1款即溶咖啡含偉哥藥物主成分昔多芬 嚴重危害心臟病者

「東革阿里即溶咖啡」的產品被發現含有未標示受管制藥物成分「昔多芬」，「昔多芬」是用於治療勃起功能障礙的處方藥物。

食用安全丨衛生署檢出1款即溶咖啡含偉哥藥物主成分昔多芬 嚴重危害心臟病者

「東革阿里即溶咖啡」的產品被發現含有未標示受管制藥物成分「昔多芬」，「昔多芬」是用於治療勃起功能障礙的處方藥物。

食用安全丨衛生署檢出1款即溶咖啡含偉哥藥物主成分昔多芬 嚴重危害心臟病者

衞生署呼籲市民切勿購買或服用一款名為「東革阿里即溶咖啡」的產品。

 

　　根據《條例》，所有藥劑製品須獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊，方可合法於市面銷售。非法售賣或管有未經註冊藥劑製品或第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行最高罰則為罰款100,000元及監禁兩年。

 

　　衞生署發言人強烈呼籲市民切勿購買成分不明或可疑的產品，亦不應服用來歷不明的產品。所有已註冊的藥劑製品於包裝上須附有香港註冊編號，格式為「HK-XXXXX」。未經註冊藥劑製品的安全、素質及效能均未獲保證。已購買上述產品的市民應立即停止服用，如服用有關產品後感到不適，應尋求醫護人員的意見。

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#咖啡#香港#藥劑業及毒藥管理局#衞生署#心臟病#即溶咖啡#偉哥#昔多芬
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