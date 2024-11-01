飛機衛生 ｜ 搭飛機勿穿短褲著拖鞋？空姐爆飛機5大最污糟位置：這個地方從無見人清潔過！

不少港人都愛旅行，但要注意飛機上的環境衛生問題！有空姐爆料機上最髒的5個地方，她坦言，客機載完大量客人後，許多地方從未進行過清潔消毒，恐潛藏著大量噁心細菌和污垢。

飛機禁忌｜機上最骯髒位置TOP5

美國德州空姐Cher在TikTok上分享影片，她表示自己從事空姐已經有5年，在工作期間發現飛機上有部分區域很少清潔、消毒，恐怕潛藏著大量細菌和汙垢。其中有些地方是大家意想不到的，例如飛機上的「遮光板」，她指從來沒看到有人擦過它，「想像一下，有多少人碰過這些東西」？

另外，廁所中的水槽和馬桶也超髒，Cher指，「我看過很多人吐在水槽，但從來沒看過有人清潔水槽」，同時也奉勸大家千萬不要直接飲用水槽的水，「那裏面有很多細菌，連用來洗手我都覺得不太好」。

Cher也表示，飛機上的地毯和安全帶也相當不衛生。她透露，常見到有乘客吐在地毯上，或者赤腳在地毯上磨來磨去；安全帶則是常有乘客吐在身上，或者嬰兒的排泄物也容易沾到安全帶上。

而令Cher感到特別髒的地方還有機艙座位上方的行李架，「想像一下，乘客拖著行李箱去過機場的廁所，然後把這些行李扔在裏面，我也從來沒看過有人清過那個地方」。

有空姐爆料機上最髒的5個地方。（影片截圖）

她指飛機上的「遮光板」從來沒看到有人擦過它。（影片截圖）

廁所中的水槽和馬桶也超髒。（影片截圖）

Cher也表示，飛機上的地毯和安全帶也相當不衛生。（影片截圖）

令Cher感到特別髒的地方還有機艙座位上方的行李架。（影片截圖）

她也曾表示，自從成為空姐以後，在飛機上絕對不會穿短褲、拖鞋等。（影片截圖）

Cher指，以上所述都是她不會在飛機上護膚的原因，她也不會用手在所有這些骯髒的表面上摩擦，然後再觸摸自己的臉和皮膚。她也曾表示，自從成為空姐以後，在飛機上絕對不會穿短褲、拖鞋等，以減少肌膚碰觸到機上物品的機會。

搭飛機禁忌｜機場飛機6大最污糟地方曝光

旅遊計畫網站「Travelmath」曾邀請微生物學家，從美國5個機場及4個航班收集了一共26個細菌樣本進行分析，結果發現機場和飛機上有6個地方最骯髒：

機場／飛機上6個地方最骯髒

1. 椅背餐桌

細菌數量： 2155 CFU／sq. in.

2. 飲水機按鈕

細菌數量： 1240 CFU／sq. in.

3. 機艙冷氣吹風口

細菌數量： 285 CFU／sq. in.

4. 廁所沖水按鈕

細菌數量： 265 CFU／sq. in.

5. 安全帶扣

細菌數量： 230 CFU／sq. in.

6. 機場廁所門鎖

細菌數量： 70 CFU／sq. in.

資料來源：衛生署

機上惡菌丨搭飛機2大位置小心染惡菌 資深機組人員分享5招自保

根據《每日郵報》報導，於航空業界工作近20年的資深機組人員Jay Robert指示，自己曾於最大的空中巴士A380工作，亦見識過各機組團隊的清潔標準，從極佳到極差都有。他指即使是老品牌的航空公司也無法完全確保工人的清潔質素，因此他認為乘客懂得於機上自保是非常重要，亦分享5大方法，包括搭最早航班、用毛毯覆蓋座椅、避免赤腳、自行清潔座位及提防地毯。

1.乘坐最早航班：

大多航班需嚴格遵守地面停留時間，航班往往於抵達目的地，才有機會接受徹底清潔，因此最早出發的航班最乾淨。

2.用毯子覆蓋座椅：

航空公司提供的枕頭與毯子在每趟飛行之前均經清潔，因此建議養成以毯子覆蓋座椅的習慣，以作椅套作用。Robert又指航班所提供的枕頭使用前，最好留意是否有異味，因可能留有上一趟航程乘客的口水、汗水甚至血液。他強烈建議經濟艙的枕頭只能用來支撐背部，最好自備旅行毯與枕頭套。

3.提防機上地毯：

清潔人員經常忽略的清潔位置。Robert建議用包裹機艙毛毯的塑膠袋，當作手袋與地板之間的間隔。如果登機時發現座位嚴重不潔，請務必在艙門尚未關閉前儘速反映。

4.避免赤腳：

正正因為地毯衛生程度欠佳，穿鞋自然是必要之舉，正如去公廁亦絕對不可能打赤腳，在機上也是同樣道理。此外，穿鞋亦避免了腳臭令其他人不適的機會。

5.自行清潔座位：

建議乘客用消毒濕巾自行擦拭座椅周圍每一處可觸摸的表面，包括座椅本身（例如人造皮椅材質）、桌板、個人娛樂螢幕、控制器、連安全帶也照擦不誤。

Robert提醒，盡可能不要碰座位前方的置物袋，裏面常有「令人不快的驚喜」，例如骯髒的紙巾、尿布、裝了嘔吐物的嘔吐袋，所以他絕不會把個人用品放進置物袋，倘若必須接觸置物袋裏的物品，接觸過後會消毒雙手。

轉載自晴報