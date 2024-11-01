防癌食物 ｜ 70歲病人發炎指數高患癌風險大，醫生建議戒一類食物＋多食一種蔬菜，指數大降9成！

再一次認證飲食調整可改善健康！台灣一名70歲病人體內發炎指數極高，醫生擔心慢性發炎會增加罹癌機會，故建議病人調整飲食，建議多吃一種蔬菜。2個月後病人覆診，體內炎症指數竟大降90％，效果非常顯著。

防癌飲食｜慢性發炎恐增患癌率 2項建議調整飲食

台灣腎臟科醫生江守山在當地健康節目《健康好生活》分享病例，指曾經有一名70歲的病人來求醫，原因是體檢時發現身體發炎指數（CRP）高達6。江守山指，病人屢次求醫也找不到身體哪裏出問題，但已經出現頭痛症狀。後來醫生為他做詳細檢查時，發現病人患有「肌少症」。江守山解釋，肌少症一般在年事已高的長者身上常出現，加上身體慢性發炎的問題需要處理。

經過一輪詳細的身體檢查後，確認病人並沒有泌尿道感染或關節炎，江守山建議從飲食入手調整：

● 戒除吃植物油等會引起身體發炎的Omega-6油品

● 每天吃半碗已煮熟的十字花科蔬菜，如西蘭花、白蘿蔔、高麗菜等

2個月後，病人覆診喜見身體發炎指數回落至0.6，顯著降低90%，可見十字花科蔬菜對於抑制身體發炎有很顯著的功效，改善飲食確實能夠促進健康。

防癌飲食｜5種引起發炎食物

哈佛大學公共衛生學院營養系營養與流行病學教授Dr. Frank Hu指出，常見有5種引起發炎的食物：

紅肉和加工肉

● 如：漢堡、牛排、熱狗、香腸

蘇打水和其他含糖飲料

油炸食品

● 如：炸薯條

精製碳水化合物

● 如：白麵包、糕點

人造奶油、起酥油和豬油

資料來源：哈佛大學公共衛生學院營養系營養與

流行病學教授 Dr. Frank Hu

防癌飲食｜6種抗炎食物

Dr. Frank Hu續指，由於上述不健康的食物會容易導致體重增加，而體重增加本身就會增加身體發炎風險。另外，過往有研究表示，食物本身的成分對身體發炎亦息息相關。故此，他提出6種抗炎食物：

1. 番茄

2. 橄欖油

3. 綠葉蔬菜

● 如：菠菜、羽衣甘藍和羽衣甘藍

4. 堅果

● 杏仁和核桃等

5. 多脂魚類

● 如鮭魚、鯖魚、鮪魚和沙丁魚

6. 水果類

●草莓、藍莓、櫻桃和橙等

資料來源：哈佛大學公共衛生學院營養系營養與

流行病學教授 Dr. Frank Hu

防癌飲食｜營養師推薦「抗癌3寶」

台灣營養師劉怡里近日在個人Facebook專頁發文，指出天然辛香料中的薑、蔥及蒜是「抗癌3寶」，平日多吃有助抗癌及抗疲勞，而它們又各自具有不同功能。

抗癌3寶功效

1. 蔥

● 含有硒，能降低胃液內的亞硝酸鹽含量、預防胃癌

● 可幫助合成具有抗氧化作用的麩胱甘肽

● 蔥的氣味能降低人體內的氧化壓力，幫助代謝有害物質

● 有抗菌、抗發炎、舒張血管、維持腸道內好的菌群等功效

2. 薑

● 含有薑辣素及薑醇，前者k抗發炎和抗氧化的功能，有助於抑制腫瘤生成，後者則可抑制癌細胞轉移

● 市面上的薑大致上可分為子薑、老薑和甘薑，其中老薑的薑辣素會比子薑更多，甘薑的外皮則較為粗厚，通常會搭配中藥材一同煎煮

3. 蒜頭

● 含有蒜素和類黃酮，具有防止腫瘤增生的功能

● 可抑制致癌物亞硝胺，且能增強免疫力，對胃癌、大腸癌等癌症有預防作用

● 最有效的2種吃法分別為生吃及將其浸泡在橄欖油中

● 有研究發現，將蒜頭保存在橄欖油中可增強植化素功能將蒜頭切開並靜置10至15分鐘，便會產生蒜素，抗癌效果更佳

資料來源：台灣營養師劉怡里

防癌飲食｜10大防癌食材

日本北九州市產業醫科大學醫院、癌症名醫佐藤典宏曾推介經近年研究認證的10種有抗癌功效的食材，建議民衆每日食用。當中有部分食材可降低罹患多種癌症風險及50%死亡率，還可兼顧預防日常生活中例如高血糖、高血脂等疾病，多方面提升身體抗癌力。

10大防癌食材

1. 十字花科蔬菜

● 例如：西蘭花、椰菜等十字花科蔬菜的植化素，能防止身體受有害物質侵害；

● 蘿蔔硫素有強力抗氧化作用，能防止癌細胞增殖。

2. 富含脂質的魚類

● 例如：鯖魚、沙甸魚等，富含Omega-3脂肪酸，能抑制發炎症狀；

● 由於炎症是致癌的主要因素之一，抑制發炎則能有降低癌症風險。

3. 大豆製品

● 研究認為，名為「金雀異黃酮（genistein）」的大豆異黃酮，能夠妨礙癌症腫瘤周圍的血管新生，具有降低胃癌、大腸癌、卵巢癌的死亡風險，高達約50%機率。

4. 蔥屬蔬菜

● 例如：蔥、洋蔥、大蒜、韭菜等；

● 富含強力抗氧化效果的槲皮素，不僅能抗癌，還能預防動脈硬化，甚至有助降血糖、膽固醇。

5. 菇類

● 含有β-葡聚醣，能提高免疫力；

● 曾有研究調查菇類攝取量與罹癌風險之間的關係，發現吃較多菇類的民眾，罹癌風險降低34%。

6. 海藻類

● 例如：昆布、海帶芽等海藻類中的褐藻醣膠，有抗癌效果，能抑制癌細胞、妨礙血管新生。

7. 番茄

● 茄紅素能抑制癌細胞增植、阻礙血管新生，有強力抗癌效果；

● 對降低膽固醇、預防生活習慣病有益處。

8. 紅蘿蔔

● 曾有研究調查發現，吃最多紅蘿蔔的人，患肺癌風險比吃最少紅蘿蔔的人低42%；

● 市售紅蘿蔔汁通常去除了膳食纖維，建議直接煮食更健康。

9. 水果類

● 有研究調查發現，與幾乎不吃水果的日本人相比，每周吃一次以上水果的日本人，能降低30%罹患胃癌的風險。

● 由於市售果汁很多會額外添加糖，建議直接吃原型水果較健康。

10. 堅果類

● 富含膳食纖維、維生素、礦物質，以及鞣花酸等天然多酚、a-亞麻酸等Omega3脂肪酸，抗氧化成分非常豐富；有相當多研究證實，堅果類食物對預防癌症有效果。

資料來源：日本癌症醫生 佐藤典宏

轉載自晴報